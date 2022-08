Le Revelstoke Cricket Club joue un match très disputé contre ses anciens rivaux Kelowna

Le Revelstoke Cricket Club (RCC) a disputé son premier match de compétition en plus de 80 ans le week-end dernier à Kelowna et a connu une bonne sortie contre une équipe expérimentée.

Selon Matt Bramall, membre du RCC, l’équipe s’est montrée prometteuse lors de sa première sortie.

«Le club de cricket de Revelstoke est arrivé en deuxième position lors de ses deux matchs contre le Kelowna Social Cricket Club (KSCC) samedi», a écrit Bramall dans son récapitulatif du match.

Selon Bramall, Revelstoke a débuté la journée en battant le premier dans le premier match et a réalisé 94 points pour 7 guichets sur 20 overs. Kelowna a poursuivi en poursuivant ce total au 15e, gagnant par 6 guichets.

Bramall a déclaré que l’équipe de KSCC avait de la profondeur et de l’expérience, composée d’anciens joueurs de franchise australiens et sud-africains.

Le deuxième match était plus un match informel, mais Manpreet Singh et Gurpreet Singh ont impressionné, marquant respectivement 53 et 15.

Le prochain sur leur calendrier, RCC se rendra à Kamloops pour affronter leur club de cricket le 21 août.

Le club recrute toujours selon Bramall, et il a déclaré qu’une partie de la popularité du cricket à Revelstoke découle des origines diverses des joueurs.

