Dans ses mémoires révélateurs «Beautiful Things», Hunter Biden raconte une histoire de dépendance qui peut parfois paraître sensationnelle: fumer du crack toutes les 15 minutes, les deux semaines où il a dépensé des milliers de dollars en drogue, l’intervention menée par le président actuel de la États-Unis qui se sont terminés par le fait que son père le pourchassait devant leur maison familiale dans le Delaware.

Mais les experts en santé mentale disent que son parcours est également profondément racontable pour les autres personnes vivant avec une dépendance: la honte avec laquelle il a lutté, les rechutes qu’il a surmontées, l’humilité qu’il a finalement trouvée.

Son honnêteté brutale à propos de ses luttes contre la toxicomanie est importante pour sa propre guérison ainsi que pour les autres personnes vivant avec des troubles liés à la toxicomanie, disent les experts.

Kelly E. Green, psychologue et professeure agrégée à l’Université St. Edward’s, a déclaré que lorsque des personnalités publiques comme Biden racontent leurs histoires, cela joue « un rôle vraiment important dans la déstigmatisation de la dépendance et (illustre) les multiples voies de rétablissement ».

Dans le livre, Biden note son parcours privilégié. Son premier goût d’alcool fut une coupe de champagne à 8 ans, la nuit où son père fut réélu au Sénat en 1978. Sa consommation d’alcool le suivit à l’âge adulte. Il est finalement allé en cure de désintoxication mais décrit une rechute, qui peut être une partie normale de la guérison, en novembre 2010 après avoir eu trois Bloody Marys dans un avion alors que son père occupait l’un des postes les plus puissants au monde.

Green a déclaré que les révélations de Biden illustrent comment la dépendance peut avoir un impact sur n’importe qui, quelle que soit la classe sociale.

«Ce que nous considérons comme un accro au crack n’est pas toujours exact», a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup de malentendus et de fausses déclarations sur la dépendance et le rétablissement dans les médias populaires. La télévision et les films montrent souvent une représentation très stéréotypée. »

C’est un point que Biden a souligné dans son livre.

« Nous sommes tous seuls dans notre dépendance. Peu importe combien d’argent vous avez, qui sont vos amis, la famille dont vous venez », a-t-il écrit. « En fin de compte, nous devons tous nous en occuper nous-mêmes – d’abord un jour, puis un autre, puis le suivant. »

« Les gens se voient dans les histoires des autres »

«Beautiful Things» peut également être valorisant pour les lecteurs traversant des situations similaires.

« Je veux que ceux qui vivent encore dans le trou noir de l’alcoolisme et de la toxicomanie se voient dans ma détresse et prennent ensuite espoir dans mon évasion, du moins jusqu’à présent », a écrit Biden.

Green a expliqué que le partage est un élément clé du rétablissement et fonctionne bien pour certains qui sont en difficulté.

«Nous savons qu’une des façons dont les groupes comme les AA (Alcooliques anonymes) ont un impact est que les gens se voient dans les histoires des autres, et cela peut vraiment éliminer une partie de la honte», a déclaré Green. « Et nous savons que la dépendance est vraiment motivée par la honte, et donc plus les gens parlent de ce qu’ils ont vécu, plus cela donne aux autres le sentiment qu’ils ne sont pas seuls. »

Debra Jay, auteure, conférencière et ancienne experte en toxicomanie sur « The Oprah Winfrey Show », a déclaré que la franchise de Biden était importante.

«En raison de sa brutale honnêteté, il ne traite pas seulement du pouvoir implacable de la dépendance, mais aussi de la misère de vivre avec», a-t-elle déclaré. «C’est de là que vient l’empathie… Elle peut abattre n’importe qui, peu importe qui est votre famille.»

Suite:Hunter Biden dit qu’il « fumait du crack toutes les 15 minutes », des moments plus époustouflants du mémoire « Beautiful Things »

Le livre de Biden est important pour sa guérison

Green a déclaré que le livre de Biden pourrait également être un élément utile dans son propre voyage de rétablissement et de guérison, expliquant que «la honte grandit dans l’ombre».

«En ouvrant sur votre histoire et en reconnaissant qu’elle fait partie de vous, cela vous aide à combattre cette honte de soi et vous aide à embrasser et à accepter ces parties de vous-même avec plus de compassion, et cette autocompassion est un élément clé du rétablissement. , » elle a ajouté.

Biden a noté que l’écriture du livre n’était «pas facile». «Parfois, c’était cathartique; d’autres fois, c’était déclencheur», a-t-il écrit.

Jay a averti que les personnes en convalescence devraient faire preuve de légèreté lorsqu’il s’agit de ressasser leurs propres histoires.

« Lorsqu’ils se rétablissent pour la première fois, ils sont très vulnérables et cela peut avoir un effet négatif », a-t-elle déclaré. « Mais une fois qu’ils ont une réelle stabilité dans leur rétablissement, je pense que cela peut être formidable. »

En tant que fils d’un présent assis, Biden a eu une autre couche de difficulté dans son voyage vers la sobriété: être aux yeux du public. L’écriture du livre l’a peut-être aussi aidé à prendre le contrôle de son histoire.

« Il n’a pas eu l’intimité de vivre sa dépendance et son rétablissement en dehors des médias, donc je pense qu’il serait parfaitement logique qu’il écrive ce livre … (pour) contrôler le récit », a déclaré Jay.

Green a ajouté que la plate-forme de Biden place son voyage de sobriété sous un microscope, mais son histoire est racontable.

« Cela le place également dans un rôle beaucoup plus puissant pour pouvoir dire: ‘Ouais, je ne suis pas parfait, mon chemin de récupération n’était pas parfait’, et c’est en fait plus cohérent avec la plupart des gens qui ont effectivement pris plusieurs essaie, sur le chemin de la récupération pour quelque chose à coller », a déclaré Green.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou de toxicomanie, vous pouvez appeler la ligne d’assistance nationale de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration au 800-662-HELP (4357) à toute heure du jour ou de la nuit.

