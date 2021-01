«Nous sommes très chanceux d’être en Nouvelle-Zélande», Taufau Aukuso dit au NZ Herald comme elle a célébré avec sa fille adolescente. Mais un tel sentiment n’est pas perçu dans d’autres parties du monde.

Même en Australie voisine, qui n’a pas connu la même ampleur de cas de covid-19 que l’Europe occidentale et l’Amérique, les célébrations emblématiques du Nouvel An de Sydney ont été réduites et seules quelques centaines de personnes ont été autorisées à entrer dans le port. Les photos de l’année dernière montraient des zones pleines de personnes qui sont maintenant largement vides sous les nouvelles restrictions liées aux coronavirus.

« En fin de compte, Sydney a profité d’une mauvaise situation », a déclaré le Sydney Morning Herald noté dans un article, faisant référence à de nouveaux cas de covid-19 dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale. Melbourne, la deuxième plus grande ville d’Australie, avait annulé le feu d’artifice.

« Quelle belle année ce fut », a déclaré Gladys Berejiklian, Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud. « Espérons que 2021 sera plus facile pour nous tous. »

Dans une grande partie de l’Asie, il y avait une prudence similaire. Au Japon, où de nouveaux cas ont atteint un niveau record le soir du Nouvel An, un événement traditionnel avec la famille impériale a été annulé. Les événements à travers la Chine ont été annulés car Hong Kong a arrêté son feu d’artifice emblématique dans le port et les restaurants ferment tôt à 18 heures.

Il y avait également des restrictions dans les villes sud-coréennes et indiennes, bien qu’il y ait eu des rapports dans les médias locaux selon lesquels des étrangers se rendaient dans l’État indien de Goa, où il n’y a pas de couvre-feu, pour célébrer.

Même à Taiwan, l’un des pays les plus performants pendant la pandémie, il y avait des signes de prudence. La taille de la foule réunie pour voir un feu d’artifice prévu depuis le gratte-ciel de Taipei 101 a été réduite de 80000 à 40000 sous de strictes restrictions, tandis qu’une cérémonie du drapeau devant le bâtiment du bureau présidentiel le matin du Nouvel An était limitée aux invités.

Au Moyen-Orient et en Europe, il y avait plusieurs restrictions. La Turquie a lancé un verrouillage de quatre jours le soir du Nouvel An, alors qu’il y avait des restrictions sur les événements dans de nombreuses régions de Russie – bien qu’il y ait des célébrations dans la célèbre capitale du Nouvel An, Kaluga.

Les célébrations ont été mélangées dans une grande partie de l’Afrique. La pandémie n’a généralement pas frappé le continent aussi durement que certains de ses voisins du nord, mais l’épicentre régional de l’Afrique du Sud a mis des restrictions sur les rassemblements et a incité les restaurants et les plages à fermer tôt. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré qu’il aurait une nouvelle année sombre et a exhorté les autres à faire de même.

« J’allumerai une bougie exactement à minuit au Cap le soir du Nouvel An en mémoire de ceux qui ont perdu la vie et en hommage à ceux qui travaillent en première ligne pour sauver nos vies et nous protéger du mal », Ramaphosa a dit.

Certaines des mesures les plus strictes étaient en place en Europe occidentale, où une augmentation rapide des cas et une nouvelle variante du coronavirus avaient atténué l’esprit des vacances. France, où un couvre-feu strict a été imposé à 20 heures. 100 000 policiers ont été mobilisés pour contrecarrer les réunions.

À Londres, des parties importantes de la ville ont été clôturées pour empêcher les fêtards de se rassembler. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et d’autres responsables ont exhorté les gens à respecter les restrictions de covid-19 en place dans la majeure partie du pays.

« Covid aime la foule, alors veuillez quitter les fêtes pour plus tard dans l’année », a déclaré Stephen Powis, directeur médical national du NHS Angleterre, lors d’une conférence de presse mercredi.

De nombreuses fêtes ont été annulées en Amérique latine. Au Brésil, le quartier Copacabana de Rio de Janeiro annulé sont des feux d’artifice et a déclaré qu’il ne permettrait qu’aux résidents de la région.

Aux États-Unis, certains des événements les plus attendus – y compris un feu d’artifice à Nashville, où un attentat à la bombe le jour de Noël a incité les responsables à reconsidérer leurs plans – ou ont été réduits en raison de restrictions pandémiques, comme à Las Vegas, où les casinos étaient occupés. limité à 25 pour cent.

Le ballon emblématique de Times Square à New York se poursuivra, mais il n’y aura pas de foule. Le commissaire de police Dermot Shea a déclaré à l’Associated Press que des agents travaillaient sur une « zone gelée » autour de Times Square qui bloquerait l’accès aux fêtards. Il a exhorté les gens à le regarder chez eux.