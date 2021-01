Tous les lits d’une unité de soins intensifs sauf un étaient occupés. Le personnel médical s’occupait discrètement des patients couchés dans des pièces faiblement éclairées, distribuait des médicaments, vérifiait les respirateurs et remplissait les dossiers médicaux.

« Ce (réveillon du Nouvel An) est une nuit surréaliste, tout comme Noël, tout comme l’Epiphanie, tout comme Pâques passé et toutes les autres vacances », a déclaré le Dr. Paolo Petrassi, le coordinateur de l’équipe de nuit. «Ce sont, dirons-nous, des vacances séparées de ce qui était autrefois le monde réel, tel que nous le connaissons depuis toujours».

L’homme de 53 ans a parlé de l’expérience connue de tant de médecins du monde entier qui ont dû traiter des patients COVID: surveiller constamment les patients et gérer leur état, chacun avec ses propres problèmes compliqués.

Dans le monde, plus de 83 millions d’infections à coronavirus ont été diagnostiquées et plus de 1,8 million de décès. Tout comme les personnes âgées, le personnel médical a été particulièrement touché et lutte pour sauver les patients, même si leurs propres collègues sont tombés malades d’une maladie que presque personne n’aurait pu imaginer il y a un an.

« Tout était inattendu », a déclaré Petrassi à l’Associated Press.

L’Italie a été le premier épicentre de la pandémie en Europe au printemps. Les images d’infirmières et de médecins italiens, épuisés alors qu’ils retiraient brièvement leur équipement de protection, sont devenues un sombre présage de ce qui allait arriver des mois plus tard à leurs collègues en Espagne, en France, aux États-Unis et ailleurs.

Le mois dernier, après un été où l’Italie semblait avoir repoussé la peste, elle est redevenue le pays avec le plus grand nombre de morts en Europe. Et encore une fois, la triste réalité s’est reflétée dans les yeux du personnel médical italien.

« Nous sommes maintenant près de 12 mois de cette pandémie et malheureusement nous n’avons toujours pas l’occasion de dire qu’elle est terminée », a déclaré Petrassi. « Nous avons seulement l’espoir de la vaccination massive qui, nous l’espérons, aidera à contenir ce phénomène inquiétant. »

Les régulateurs européens ont approuvé le premier vaccin peu avant Noël. Les pays de l’Union européenne ont commencé à administrer les vaccins le 27 décembre, mais il faudra beaucoup de temps avant qu’un nombre important des 450 millions d’habitants du bloc soient vaccinés.

Les experts disent qu’au moins 60 à 70% de la population devraient être vaccinés pour empêcher le virus de s’installer.

Petrassi espère que le cauchemar de COVID se terminera bientôt.

«Nous vivons tous dans l’incertitude, mais en même temps, nous espérons tous et faisons de notre mieux», a-t-il déclaré. «Nous utilisons toutes nos ressources professionnelles et physiques, nos connaissances et notre conscience, et nous abandonnons du temps avec nos familles, notre temps libre et nos proches.

« Nous investissons tout cela pour que tous ces efforts ne soient pas vains. »

Suivez la couverture pandémique d’AP sur http://apnews.com/VirusOutbreak et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak