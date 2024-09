Le réveil Echo Spot d’Amazon est à 44 % de réduction avant le Prime Day d’octobre

Amazon/ZDNET

Le nouveau d’Amazon Point d’écho est déjà réduit à 44 % avant le prochain événement Prime Big Deal Days d’octobre. Le nouvel Echo Spot, sorti lors du Prime Day de juillet, est un réveil intelligent qui ressemble à un mélange d’un Écho Pop et Spectacle d’échooffrant aux fans d’Alexa le meilleur des deux mondes dans un seul appareil compact.

Dans le cadre de la promotion d’Amazon, les membres Prime peuvent achetez le nouvel Echo Spot pour 45 $, soit une réduction de 44 % par rapport à son prix de détail de 80 $. Comme le Point d’échole Spot est disponible en noir, blanc glacier et bleu océan. Il s’agit de la dernière itération de l’Echo Spot, précédemment abandonné.

Conçu pour fonctionner un peu comme un radio-réveil, l’Echo Spot est doté d’un petit écran qui occupe environ les deux tiers de la façade, le haut-parleur occupant la zone inférieure du menton. L’écran peut afficher l’heure avec des cadrans d’horloge personnalisables, des alarmes, la météo, des titres de chansons et même certaines illustrations Alexa déclenchées par des commandes spécifiques.

En cas de succès, l’Echo Spot pourrait amorcer un retour pour les radios-réveils, avec en prime la commande vocale via Amazon Alexa. Comme un radio-réveil traditionnel, vous pouvez appuyer sur Echo Spot pour répéter une alarme lorsqu’elle se déclenche, mais vous pouvez également demander à Alexa de configurer vos alarmes, d’allumer vos lumières intelligentes et d’exécuter d’autres routines personnalisées. Découvrez ci-dessous comment fonctionne le widget météo, par exemple.

En tant que personne disposant d’un Echo Show 8 dans sa chambre pour exécuter des routines avec commande vocale, j’ai hâte de tester l’Echo Spot et de voir comment un appareil plus compact fonctionne sur ma petite table de nuit. J’aime l’idée du plus petit haut-parleur intelligent avec un écran pour afficher une horloge ; c’est quelque chose que j’aurais aimé avoir de mon Echo Dot puisque je ne l’ai pas acheté la variante d’horloge.

Malheureusement, les réseaux de microphones de l’Echo Pop et Écho Show 5 m’a donné envie d’en savoir plus pendant des mois de tests. Les appareils ne sont pas aussi réactifs que l’Echo Dot ou l’Echo Show 8, alors espérons que les haut-parleurs du Spot rendront justice audio.

Vous pouvez choisir parmi six coloris Echo Spot pour l’affichage de l’horloge : orange, violet, magenta, citron vert, sarcelle et bleu. Avec le lancement d’Echo Spot, Amazon publie également quatre nouveaux sons d’alarme personnalisés, notamment Aurora, Daybreak, Endeavour et Flutter.