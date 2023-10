Le réveil de l’atterrisseur lunaire est improbable à l’approche de la nuit lunaire

Alors qu’une nouvelle nuit lunaire commence, les scientifiques spatiaux indiens affirment que les chances que l’atterrisseur lunaire se réveille sont « faibles ».

L’agence spatiale indienne Isro n’a pas confirmé si de nouveaux efforts se poursuivraient pour communiquer avec elle, ajoutant que l’atterrisseur et le rover avaient accompli « toutes leurs missions – et bien plus encore ».

Isro avait espéré que l’atterrisseur Vikram se réveillerait le 22 septembre ou après, lorsqu’un nouveau jour lunaire commencerait.

Un jour et une nuit sur la Lune durent chacun un peu plus de 14 jours terrestres.

L’atterrisseur, portant le rover Pragyaan dans son ventre, atterri près du pôle sud peu exploré de la Lune le 23 août. Ils ont passé deux semaines à rassembler des données et des images, après quoi ils ont été mettre en « mode veille » à la tombée de la nuit lunaire.

La date d’atterrissage a été soigneusement choisie pour coïncider avec l’aube lunaire, car ils avaient besoin de la lumière du soleil pour charger leurs batteries et fonctionner.

L’Organisation indienne de recherche spatiale (Isro) avait initialement déclaré que l’atterrisseur et le rover avaient une durée de vie de 14 jours terrestres, mais espérait plus tard que les batteries se rechargeraient et que le les modules se réveilleraient avec le lever du soleil lunaire.

Mais alors que le temps passait et qu’aucun signal n’était reçu de l’atterrisseur, les scientifiques ont déclaré à la BBC que les chances de son réveil étaient «s’assombrit à chaque heure qui passe« .

Vendredi, l’ancien chef de l’agence spatiale indienne, G Madhavan Nair, a déclaré à la BBC que « puisque l’atterrisseur Vikram n’a envoyé aucune communication jusqu’à présent, les chances qu’il se réveille sont extrêmement faibles ».

« Il n’est pas conçu pour résister aux conditions météorologiques extrêmes sur la Lune, où les températures nocturnes peuvent descendre entre -200°C et -250°C (-328°F à -418°F) », a-t-il déclaré.

Mylswamy Annadurai, chef de la première mission lunaire indienne, a déclaré à la BBC que « des tentatives seront encore faites de temps en temps pour communiquer avec l’atterrisseur Vikram », mais elles devront être mises sur écoute.

« Nous ne pouvons pas garder les ressources bloquées indéfiniment pour réveiller l’atterrisseur lunaire. Nous devons les déplacer vers le système de suivi. Aditya L-1, la première mission indienne pour étudier le Soleil. Maintenant, Aditya doit être surveillé et l’attention se déplacera là-bas », a-t-il déclaré.

« Nous devons accepter que cela existe et passer à autre chose », a-t-il ajouté.

Isro a fourni mises à jour régulières sur les mouvements et les découvertes de l’atterrisseur et du rover, et partagé les images prises par eux.

Il a également déclaré que la mission avait atteint tous ses objectifs déclarés. Il y a quelques jours, le directeur du projet Chandrayaan-3, P Veeramuthuvel, a déclaré que « l’atterrisseur effectuant une expérience de saut sur la Lune n’était pas planifié et dépassait ses objectifs de mission ». L’Inde aujourd’hui signalé.

L’Inde est entrée dans l’histoire avec sa mission Chandrayaan-3 en devenant le premier pays à réussir à faire atterrir un vaisseau spatial près du pôle sud lunaire.

Elle a également rejoint un club d’élite de pays souhaitant réaliser un atterrissage en douceur sur la Lune, après les États-Unis, l’ex-Union soviétique et la Chine.

Isro a publié un graphique du chemin emprunté par le rover lunaire

