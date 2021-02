Le rêve texan de faire cavalier seul n’a jamais été réel

Les drapeaux américains et texans flottent devant des tours de transmission à haute tension le 21 février 2021, à Houston, au Texas, où la tempête hivernale Uri a fait perdre du courant à des millions de Texans. | Justin Sullivan / Getty Images

Perdre le pouvoir au Texas – et perdre la foi dans la vénération de l’État pour l’individualisme robuste.

Le courant était toujours coupé dans mon complexe de logements de Dallas tôt mardi dernier, alors j’ai attrapé la hachette de survie de mon sac d’urgence pour couper quelques arbres tombés, qui étaient recouverts de six pouces de neige molle tombée par la tempête hivernale Uri.

Les arbres se brisaient facilement, et après 30 minutes de piratage, j’avais coupé assez pour deux petits incendies. J’ai divisé le bois – une moitié pour mon appartement, l’autre pour mon voisin.

Ma femme Joy et moi avons fait cuire des haricots au-dessus de la cheminée et avons brûlé de vieux vêtements pour maintenir la température dans l’appartement au-dessus de 40 degrés. Après la mort de notre incendie, notre complexe a émis un «Message important pour les résidents» avertissant que Dallas pourrait rationner l’eau alors que les usines de traitement gelaient: «Veuillez agir MAINTENANT pour remplir les pots / pichets, baignoires et autres récipients de stockage… utiliser cette eau pour tirer les toilettes. «

Joy, qui avait récemment déménagé ici de Bolivie, avait vu son WhatsApp se remplir de messages inquiets de ses proches qui avaient regardé la panoplie des crises récentes en Amérique. Ils ont demandé si elle était à l’abri des horreurs sur leurs téléviseurs: les pires numéros de Covid-19 au monde, des déserteurs à cornes avec des armes d’assaut, et maintenant une infrastructure qui abandonne les gens lors de catastrophes naturelles.

Après avoir lu la note de l’eau de la horde, elle s’est tournée vers moi et a plaisanté: «Je pensais que les États-Unis étaient un pays du premier monde?»

À ses yeux, un pays du premier monde et ses dirigeants d’État devraient prendre soin de ses citoyens. Des millions de Texans ont vu leur électricité couper pendant des heures et des jours à la fois dans une crise meurtrière qui a commencé par des chutes de neige le jour de la Saint-Valentin. Bien que la majeure partie de l’électricité soit maintenant rétablie, des millions de Texans sont toujours sans eau alors que les usines de traitement se rétablissent. La crise a été un fardeau, non seulement pour l’État ou la compagnie d’électricité en faute, mais pour ses habitants.

Vous voyez, nous sommes des individus et, comme l’a écrit un maire du Texas sur Facebook, nous ne devrions pas nous attendre à ce que les institutions étatiques aident. «Personne ne vous doit quoi que ce soit à vous ou à votre famille; Il n’est pas non plus de la responsabilité du gouvernement local de vous soutenir pendant des périodes difficiles comme celle-ci! Couler ou nager, c’est votre choix! Le maire de l’époque, Tim Boyd, de Colorado City, une ville de moins de 5 000 habitants à quatre heures de route à l’ouest de Dallas, a déclaré aux électeurs dans un message Facebook chargé de fautes de frappe. (Le même jour, il a annoncé sa démission, mais il n’a pas dit si sa sortie découlait du contrecoup.)

Nous étions seuls.

Nous avons perdu de l’électricité pendant la majeure partie du lundi et du mardi, mais heureusement, nous n’avons jamais perdu d’eau. De nombreux Texans ont fait pire. Les pompiers de Houston ont dû faire face à une faible pression d’eau lorsqu’ils ont éteint des incendies résidentiels déclenchés par des bougies, déplaçant des dizaines de Houstoniens. Les détenus des prisons ont dû vivre avec des toilettes débordantes et inutilisables pendant des jours. Des animaux exotiques, dont un chimpanzé et d’autres primates, sont morts de froid lors d’un sauvetage à San Antonio. Mardi dernier, les hôpitaux avaient traité plus de 50 personnes pour empoisonnement au monoxyde de carbone; désespérés de se réchauffer, ils avaient chauffé leurs maisons avec des cuisinières à gaz et des voitures en marche. Une femme près de Houston a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre les services publics d’électricité après que son fils de 11 ans soit mort de froid dans son lit.

La catastrophe a aggravé les crises existantes dans la vie des Texans moyens. Ma voisine, une infirmière qui a subi plusieurs chirurgies majeures cette année au milieu de la pandémie, commençait à paraître moins social et plus renfermé. La mère de mon patron a subi un accident vasculaire cérébral juste avant la tempête, et ses énergies ont été partagées entre prendre soin d’elle et s’assurer que ses conduites d’eau ne gèlent pas. je était déprimé et désagréable.

Je trace une ligne de cette catastrophe à l’individualisme fétichisé de l’Amérique dont le Texas, foyer d’un mouvement sécessionniste féroce, est l’enfant de l’affiche. Le Texas est l’endroit où l’Occident commence, le pays des cow-boys et des pétroliers de haut niveau qui projettent une image d’autonomie – tout ce dont ils avaient besoin pour prospérer était un gouvernement qui restait à l’écart.

Je travaille pour un fabricant qui fabrique des appareils pour l’industrie électrique, et je ne peux pas donner un meilleur exemple de la touche légère du gouvernement du Texas que sa relation avec le réseau électrique. Au fur et à mesure que l’infrastructure électrique évoluait dans les années 1930, le gouvernement fédéral réglementait l’énergie dans les différents États. Mais le Texas avait son propre réseau de distribution, le Texas Interconnected System et un commerce pétrolier florissant. L’État a donc astucieusement rejeté les réseaux interétatiques.

Dans les années 1970, l’Electric Reliability Council of Texas, ou ERCOT, a été formé pour gérer la distribution d’électricité de l’État. Mais en 2002, le Texas a déréglementé son marché de l’énergie, créant un environnement dans lequel les détaillants d’électricité se font concurrence. Le plus bas soumissionnaire gagnerait des clients sur le marché, mais cela encourageait les producteurs d’électricité à retarder ou à négliger les équipements critiques de vieillissement. En 2011, la Commission fédérale de réglementation de l’énergie a averti ERCOT que les centrales électriques doivent hiverner leurs équipements. Les fournisseurs d’électricité, redevables uniquement au marché, ont largement ignoré les conseils.

En termes simples, ce marché a créé une catastrophe plus importante lorsque le temps glacial a frappé. Étant donné que la fonction de l’industrie de l’énergie au Texas est de fournir de l’électricité bon marché, elle n’est pas incitée à faire des préparatifs coûteux à son infrastructure pour un temps froid relativement rare.

Au fur et à mesure que Uri s’intensifiait, suffisamment de personnes utilisaient des radiateurs électriques et suffisamment d’équipement de production avait gelé pour que la demande ait dépassé l’offre, et la fréquence du réseau a commencé à se déstabiliser. Les officiels ont déclaré jeudi au Texas Tribune que la grille était à «quelques minutes» d’un accident complet, qui aurait pris des semaines à restaurer. ERCOT a ensuite mandaté des «pannes de courant continuelles» à l’échelle de l’État pour réconcilier le fardeau du réseau avec la production d’électricité.

Il a d’abord dit que les pannes dureraient moins de 45 minutes, mais quand je me suis réveillé ce matin-là, les lumières et le chauffage étaient éteints. J’ai passé une heure sur un téléphone portable mourant à naviguer sur des hotlines de service débordées pour toute pépite indiquant une alimentation rétablie. J’ai appris que la panne pouvait, en fait, durer des heures, et j’ai renoncé à appeler. Les responsables locaux ont donné des suggestions sur la façon de faire. La ville de Fort Worth a dit aux électeurs de fermer leurs stores et de fourrer les serviettes dans les fissures pour retenir la chaleur.

Ce désastre ne semble pas avoir inspiré une réflexion sobre chez bon nombre de nos politiciens. Sur Fox News la semaine dernière, le gouverneur républicain Greg Abbott a blâmé les éoliennes pour la crise; en fait, l’équipement au gaz naturel est responsable de la majeure partie des pertes. En augmentant l’invective, Abbott a qualifié de coupable le Green New Deal, un cadre politique pour lutter contre le changement climatique que le Congrès a rejeté en 2019. Et, bien sûr, notre sénateur républicain négationniste du changement climatique, Ted Cruz, s’est envolé de Houston pour Cancun avec sa famille en pleine crise alors que les Texans mouraient de froid.

La pensée individualiste justifie cette mentalité. Il dit que les États et les individus devraient rassembler et déployer leurs propres ressources, une notion aussi américaine que la tarte aux pommes. Si vous manquez de ressources pour vous rendre dans une station balnéaire mexicaine, remontez vos manches, coupez du bois de chauffage et ne brûlez pas votre maison.

J’ai fini par couper du bois. J’ai de la chance d’avoir eu la possibilité de – cela nous a permis de rester au chaud pendant une partie du mardi matin, et c’était mieux que de nous blottir dans une chambre sombre. Mais tout le monde ne vit pas dans un complexe d’appartements boisé, et d’autres ont été forcés de recourir à des méthodes potentiellement mortelles, comme une grand-mère qui a passé une nuit dans sa voiture pour se réchauffer.

Le fait que j’aie même une hache de survie semble ironique. Je suis surtout sceptique quant à la culture prepper, en partie parce qu’elle sent cet individualisme. Pourtant, Joy et moi avons frénétiquement construit nos sacs d’urgence en janvier après que les partisans de Donald Trump ont attaqué le Capitole américain. Un ami qui travaille dans la logistique m’a dit que les entreprises se préparaient à un scénario apocalyptique après le raid de DC – couper les cartes de crédit d’urgence pour les employés, élaborer des plans d’extraction. Notre forme de gouvernement nous oblige à nous préparer, et lorsque vous êtes seul, il est avantageux d’avoir les outils.

Pourtant, pendant Uri, les Texans ordinaires ne se sont pas seulement aidés. Ils distribuaient de la nourriture, faisaient des dons et organisaient des fonds d’entraide et, s’ils avaient l’électricité, emmenaient des étrangers frissonnants chez eux. Un collègue a fait des courses pour les voisins qui ne peuvent pas conduire dans la neige. Une connaissance a apporté à une vieille femme des glacières remplies d’eau pour qu’elle puisse rincer les toilettes.

Mardi soir, notre voisin a frappé à notre porte avec un fourre-tout Ikea plein de saule plus noir. « Ils ont coupé ce bois de chauffage, vous en voulez? »

C’était agréable d’être pris en charge par notre communauté. Mais il vaudrait mieux que notre gouvernement s’occupe de nous à la place.

Aaron Hedge est un écrivain basé à Dallas et un lecteur sur Longform.org.