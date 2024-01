Le rêve saoudien de football subit un revers avec le départ de sa star

Il a ajouté : “Je veux profiter de cette occasion pour remercier le club et les fans pour tout leur soutien pendant mon séjour. J’ai vraiment ressenti de l’amour dès le premier jour. Je continuerai à regarder et à espérer votre succès. Bonne chance pour l’avenir. “.

“Je suis triste de dire que je vais quitter Al Ettifaq avec effet immédiat”, a déclaré Henderson dit Jeudi via les réseaux sociaux. “Ce n’était pas une décision facile, mais je pense qu’elle est la meilleure pour moi et ma famille.”

L’Arabie saoudite a dépensé des sommes extraordinaires ces dernières années pour recruter des stars du football afin de renforcer la compétition nationale, et a également investi massivement dans des sports tels que la Formule 1, le golf, tennis et la boxe.

Le départ anticipé d’Henderson d’Arabie saoudite a incité de nombreuses personnes à spéculer sur les dommages potentiels à la réputation de la première ligue nationale du pays.

“Son départ a également nui à l’image de la Pro League saoudienne auprès du monde extérieur, quelque chose qu’elle ne peut pas se permettre si tôt dans son développement et alors que le pays est déterminé à l’utiliser comme rampe de lancement pour sa candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2034. ” dit Phil McNulty, rédacteur en chef du football à BBC Sport.

Dans un communiqué publié à l’occasion du départ d’Henderson, Saad Allazeez, vice-président et directeur général par intérim de la Saudi Pro League, a déclaré : “Tout cela fait simplement partie du football, partout dans le monde et dans la vie, dans toutes les carrières. Parfois malgré le meilleur ” Les efforts que les gens ne s’adaptent pas ou ne s’installent pas toujours peuvent avoir un impact sur les performances et conduire à des frustrations pour tous. “

“Jordan est un bon gars et c’est dommage que les choses n’aient pas fonctionné pour lui, mais il serait le premier à admettre qu’on lui a apporté un soutien total et du respect. Alors tout le monde a essayé et personne n’est à blâmer”, ” Allazeez a poursuivi, selon The Associated Press.