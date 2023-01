“Le rêve que j’ai toujours poursuivi est enfin devenu réalité”

À la veille du Nouvel An, Lionel Messi a écrit une note émouvante, remerciant sa “merveilleuse famille” et ses amis de l’avoir soutenu alors qu’il réalisait son rêve de décrocher la Coupe du Monde de la FIFA lors de l’événement 2022 au Qatar.

La victoire en Coupe du monde a complété l’armoire à trophées de Messi. Il a inspiré l’Argentine pour surmonter le défi français aux tirs au but 4-2 en finale de la Coupe du monde.

“Termina un ano que jamas podre olvidar. El sueno que siempre persegui por fin se cumplio. Pero eso no valdria tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me cai. (Se termine une année que je n’oublierai jamais. Le rêve que j’ai toujours poursuivi s’est enfin réalisé. Mais cela ne vaudrait rien non plus si ce n’était pas parce que je peux le partager avec une famille merveilleuse, la meilleure que l’on puisse avoir, et des amis qui m’a toujours soutenu et ne m’a pas laissé rester au sol à chaque fois que je tombais”, a écrit Messi, 35 ans, sur Instagram.

Messi a en outre remercié ses supporters, notamment en Argentine, à Paris et à Barcelone, de l’avoir suivi et encouragé.

“Tambien quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increible poder compartir este camino con todos ustedes. Seria impossible llegar hasta donde llegue sin tanto aliento que recibi tanto de toda la gente de mi pais como de Paris, Barcelona y de tantas otras ciudades y paises desde los cuales vengo recibiendo carino. (Je veux aussi avoir un souvenir très spécial pour toutes les personnes qui me suivent et qui font banque avec moi, c’est incroyable de pouvoir partager ce chemin avec vous tous. Il serait impossible d’arriver là où je suis venu sans autant d’encouragements que J’ai reçu de toutes les personnes de mon pays ainsi que de Paris, Barcelone et tant d’autres villes et pays dont j’ai reçu de l’amour).

“Ojala que este ano haya sido tambien maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos ! (J’espère que cette année sera également merveilleuse pour tout le monde et je vous souhaite à tous la santé et la force de rester heureux en 2023. Un gros câlin à tous !)”

