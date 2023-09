Matt Ganyard est un vétéran du Corps des Marines, un mari, un père et, maintenant, un kicker pour l’équipe de football de l’Université de Virginie – un rêve dont il n’était pas sûr qu’il devienne un jour réalité.

Samedi, Ganyard, 34 ans, a assumé les fonctions de coup d’envoi des UVA Cavaliers lors du match de l’équipe contre les Tennessee Volunteers à Nashville.

Avant de monter sur le terrain, Ganyard a servi son pays pendant une décennie en tant que Marine, perfectionnant ses compétences en football dès qu’il en avait l’occasion. En fait, selon OutKickil a pratiqué partout où il le pouvait, y compris dans des domaines aléatoires dans des pays comme la Jordanie, se coachant grâce à de nouvelles techniques apprises sur YouTube.

Le rêve de Ganyard de jouer pour les ‘Hoos se réalisait depuis longtemps.

Après avoir joué au football au lycée, Ganyard a essayé pour l’équipe de football de Virginie en 2009, mais il n’a pas réussi. Néanmoins, chaque étudiant dispose de cinq ans d’éligibilité une fois arrivé sur le campus, ce qui, pour Ganyard, a commencé en 2008.

Grâce à une règle de la NCAA, son horloge s’est arrêtée en 2011, lorsqu’il s’est enrôlé en service actif dans le Corps des Marines. Il a ensuite demandé une dérogation, mais la NCAA l’a refusée. Avec l’aide d’UVA, Ganyard a fait appel de la décision – et cela a fonctionné.

« Je pense que l’une des meilleures choses que quelqu’un puisse donner est son temps, et ils ont consacré tellement de temps et d’efforts pour que cette dérogation soit une possibilité », a-t-il déclaré. a déclaré à USA Today de Virginie. « Je ne peux donc pas les remercier assez. »

Ganyard est certainement un expert dans le pilotage de l’hélicoptère AH-1 Cobra, mais il apprend encore les ficelles du football, en particulier en ce qui concerne l’uniforme.

« Je ne connais pas assez le football », a-t-il déclaré. « J’apprends encore et mettre les coussinets était une chose. Je regarde Vadin [Bruot] à côté de moi et dis : « OK, alors ça continue en premier ? » Je me sentais comme la scène de « Little Giants » où il brandit la coupe : « Est-ce que ça va ici ? »

Il n’y avait cependant qu’un seul problème : ses coéquipiers, beaucoup plus jeunes, ne comprenaient pas sa référence à un film de 1994.

« Je pense qu’ils ont réalisé au cours des trois dernières semaines que je suis juste un autre gars avec un peu plus d’expérience dans la vie », a-t-il plaisanté. « Mais, en fin de compte, je ne suis qu’un autre gars ici pour aider l’équipe à réussir sur le terrain. »

Les Cavs ont perdu le match 49-13. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas un jour que Ganyard oubliera de sitôt.