Le rêve marocain touche à sa fin, mais les Lions de l’Atlas font une déclaration mondiale

Yassine Bounou a tendu le bras avec tout ce qu’il avait, essayant désespérément d’obtenir quelque chose, n’importe quoi, sur le chemin du ballon. C’était inutile.

Le remplaçant français Randal Kolo Muani était entré quelques secondes plus tôt et, avec sa première touche, a assuré aux champions en titre une deuxième finale de Coupe du monde consécutive, mettant fin une fois pour toutes au fier combat du Maroc.

La France a fini par gagner 2-0 et affrontera l’Argentine pour le titre dimanche.

Mais ce n’est qu’à ce moment-là, à la 79e minute d’une demi-finale passionnante au stade Al Bayt mercredi, que les doubles champions ont pu souffler facilement.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

“Mes joueurs ont tout donné”, a déclaré l’entraîneur marocain Walid Regragui. « Ils sont allés aussi loin qu’ils ont pu. C’est difficile pour eux d’encaisser maintenant. Ils voulaient réécrire les livres d’histoire, mais vous ne pouvez pas gagner une Coupe du monde avec des miracles, vous devez le faire avec un travail acharné et c’est ce que nous allons faire, continuer à travailler.

L’équipe qui a fourni l’histoire la plus improbable de la Coupe du monde de cette année a pris un départ terrible. Le Maroc a perdu deux joueurs de sa formation de départ et a concédé un but à un joueur adverse pour la première fois du tournoi, le tout à la 21e minute.

La mer de chemises rouges dans les tribunes dominait toujours l’atmosphère, maîtrisant les supporters français massivement dépassés en nombre, même après que Theo Hernandez ait marqué à la cinquième minute.

Aussi inspirant que le Maroc ait été en devenant la première nation africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, les fans qui les ont encouragés tout au long du parcours se sont sentis essentiels à un voyage inoubliable.

Le ton avait été donné avant même le coup d’envoi alors que les sifflets assourdissants désormais familiers accueillaient les joueurs français alors qu’ils sortaient pour leur échauffement d’avant-match. Il est devenu encore plus fort lorsque l’hymne national français a été joué, risquant de noyer le système de haut-parleurs du stade.

Lorsque l’hymne marocain a joué, le bruit a encore atteint de nouveaux niveaux.

Le thème de la course du Maroc a été que tout est possible. Même la perspective d’affronter les champions en titre et l’attaquant superstar Kylian Mbappe ne pouvait apaiser le sentiment d’anticipation.

Pourtant, les plans du Maroc étaient en désarroi avant même le début du match. Le défenseur central Nayef Aguerd a été retiré de l’équipe après la séance d’échauffement et a été remplacé par Achraf Dari. Romain Saiss, autre défenseur central et capitaine de l’équipe, n’a duré qu’un peu plus longtemps. Il a été remplacé après 21 minutes, laissant la place à Selim Amallah.

Les deux joueurs avaient été inclus par surprise dans l’équipe du Maroc car tous deux étaient blessés.

“Nous avions trop de joueurs qui étaient à 60-70% et cela depuis quelques matchs maintenant et nous avons néanmoins atteint les demi-finales”, a déclaré Regragui.

Avec la défense blessée, la France a pu prendre rapidement les devants. Le Maroc avait réussi quatre blanchissages en cinq matchs au Qatar, mais il était à la traîne après le but d’Hernandez. Auparavant, la défense de l’équipe n’avait concédé qu’un but contre son camp d’Aguerd lors de la victoire 2-1 contre le Canada en phase de groupes.

Les choses n’allaient pas bien, mais une équipe qui était arrivée aussi loin en défiant les pronostics n’était pas prête à renoncer à la chance de devenir la première nation hors d’Europe ou d’Amérique du Sud à se qualifier pour une finale de Coupe du monde.

Les Marocains se sont regroupés et ont eu quelques occasions de marquer, notamment le coup de pied spectaculaire de Jawad El Yamiq sur le poteau à la fin de la première mi-temps.

Le Maroc était déjà entré dans l’histoire en rejoignant les États-Unis et la Corée du Sud en tant que seules équipes extérieures aux deux continents dominants du football à être arrivées aussi loin. C’est aussi la première nation arabe à disputer les demi-finales.

L’équipe a dominé un groupe qui comprenait la Croatie, finaliste de 2018, et la Belgique, deuxième, puis a dépassé l’Espagne et le Portugal, champions de 2010, dans les huitièmes de finale.

Le Maroc a développé une réputation pour sa solide défense sous Regragui. Mais abandonner un but si tôt obligeait l’équipe à aller de l’avant et à prendre des risques à l’arrière.

Et jusqu’au but de Kolo Muani, on avait toujours l’impression que tout était possible.

“Au cours des 20 dernières années, on peut dire que la France est le meilleur pays de football au monde”, a déclaré Regragui. « Je suis fier car j’ai grandi en France et j’y ai appris mon métier. Parfois, vous critiquez les entraîneurs français et le football français, mais ils ont les meilleurs joueurs et les meilleurs entraîneurs, la meilleure équipe du monde.

“Si la France gagnait (la finale), ce serait formidable car nous pourrions dire que nous avons perdu contre le champion du monde.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici