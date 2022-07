Le “rêve le plus fou” du GOP – The New York Times

Flores a remporté une élection à faible taux de participation, nous parlons donc d’une petite tranche d’électeurs. Mais, presque par définition, elle a reçu le soutien de personnes qui ont voté démocrate dans le passé.

J’ai rencontré un couple de retraités qui, contrairement à nombre de ses partisans les plus ardents, étaient des catholiques dévoués et non des évangéliques. Ils étaient chaleureux et invitants, et je me suis assis sur leur canapé pendant une heure en écoutant leur trajectoire politique. Ils avaient voté pour Hillary Clinton en 2016 et se considéraient comme des modérés. Mais le mari, en particulier, avait commencé à avoir l’impression que les immigrés sans papiers recevaient des prestations sociales qu’ils ne devraient pas, et que les démocrates étaient de plus en plus hostiles à quiconque était anti-avortement. Ils ont voté pour Trump en 2020 et ont eu l’impression que Flores représentait ce qu’ils voulaient voir : quelqu’un qui en a marre des démocrates et qui est prêt à les critiquer bruyamment.

Vous décrivez le district de Flores, qui borde le Mexique, comme “politiquement libéral mais culturellement conservateur”. Qu’est-ce que cela signifie?

C’est un endroit où les forces de l’ordre sont vénérées. Pour beaucoup de gens, les forces de l’ordre – non seulement la police, mais aussi la patrouille frontalière et les shérifs – sont la meilleure voie vers la classe moyenne. Les églises sont bondées le dimanche. Beaucoup de petites églises évangéliques se sont ouvertes et grandissent. Vous voyez des drapeaux américains à l’arrière des voitures ou devant les maisons et les entreprises.

Les gens sont connectés à leur famille. Ils se réunissent souvent. De nombreux habitants voient ces idéaux se refléter davantage dans le Parti républicain que dans le Parti démocrate. Le slogan de Flores – “Dieu, famille, pays” – a parlé à beaucoup d’électeurs.

L’immigration semble être une question complexe là-bas. Flores est une immigrante qui a fait campagne sur la sécurité des frontières, et nombre de ses électeurs ont de la famille qui, à un moment donné, a traversé la frontière.