« Le rêve est devenu réalité .. »: Lionel Messi reçoit l’accueil stellaire de l’Inter Miami par le propriétaire David Beckham

Lionel Messi a officiellement rejoint l’Inter Miami dimanche et l’ancien attaquant vedette de Barcelone et du Paris Saint-Germain a reçu un excellent message de bienvenue du propriétaire du club, David Beckham. Ayant lui-même joué pour le PSG, Beckham a fait un passage en Major League Soccer (MLS) avec LA Galaxy avant de retourner en Europe pour rejoindre le PSG.

Après sa retraite en 2013, Beckham souhaitait devenir propriétaire d’un club de MLS et la légende anglaise a ainsi fondé l’Inter Miami.

Bien que le club n’ait pas eu beaucoup de succès, ils ont signé Messi et son ancien coéquipier du Barca Sergio Busquets, ainsi que l’ancien entraîneur du Barca Tata Martino qui a supervisé une décevante défaite 3-0 aux mains de Saint-Louis lors de son match d’ouverture par jour. après la confirmation de la signature officielle de Messi.

Dans son message réconfortant pour Messi, Beckham a déclaré que son « rêve est devenu réalité » et qu’il avait hâte de voir Messi entrer sur le terrain pour son nouveau club.

« Il y a 10 ans, quand j’ai commencé mon voyage pour construire une nouvelle équipe à Miami, j’ai dit que je rêvais d’amener les plus grands joueurs du monde dans cette ville incroyable. Des joueurs qui partageaient l’ambition que j’avais lorsque j’ai rejoint LA Galaxy pour aider à développer le football aux États-Unis et à construire un héritage pour la prochaine génération dans ce sport que nous aimons tant », a déclaré Beckham via Evening Standard.

Il a poursuivi: « Aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité. Je ne pourrais pas être plus fier qu’un joueur du calibre de Leo rejoigne notre club, mais je suis également ravi d’accueillir un bon ami, une personne incroyable et sa belle famille pour rejoindre notre communauté Inter Miami. La prochaine phase de notre aventure commence ici, et j’ai hâte de voir Leo monter sur le terrain. »

Messi a rejoint la révolution du football aux États-Unis juste à temps alors que le pays se prépare à accueillir la Copa America 2024, la Coupe du monde des clubs en 2025 et la Coupe du monde de la FIFA en 2026.

Le joueur de 36 ans devrait faire ses débuts contre Cruz Azul en Coupe des Ligues le 22 juillet.