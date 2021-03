«A Midsummer Night’s Dream» est peut-être l’une des pièces les plus jouées de Shakespeare – mais sa dernière version de la Royal Shakespeare Company ne ressemblera à aucune autre. Intitulée «Dream», la production diffusée en continu de 50 minutes associe performances en direct à la technologie de capture de mouvement, aux graphismes 3D et aux techniques de jeu interactif qui permettent au public de guider à distance Puck à travers une forêt virtuelle.

Avec son temps de fonctionnement abrégé et une distribution de personnages très réduite, « Dream » n’est pas une production à grande échelle de « A Midsummer Night’s Dream »; c’est plutôt un récit qui s’en inspire, se concentrant sur Puck et les fées. Mais ne vous attendez pas à de jolies ailes numériques: ce sont des forces élémentaires et mystérieuses de la nature.

Un casting de sept se produira dans un studio spécialement construit à Portsmouth, dans le sud de l’Angleterre, vêtus de combinaisons de capture de mouvement en Lycra équipées de capteurs. Ils seront entourés d’un appareil photo à 360 degrés, composé de 47 caméras, chaque mouvement étant rendu presque instantanément par des avatars numériques, qui sont relayés aux téléspectateurs via le flux. Ces personnages magiques se déplacent de manière transparente à travers une forêt générée par ordinateur, et l’action est racontée dans des tons rauques par l’auteur-compositeur-interprète australien Nick Cave comme la voix de la forêt.

Le collectif artistique Marshmallow Laser Feast, qui travaille avec la réalité virtuelle, mixte et augmentée, a créé des avatars numériques pour les acteurs afin qu’ils paraissent issus du monde naturel. La rondelle est formée de cailloux et de pierres, tandis que les fées de Titania sont constituées d’ailes de papillon de nuit, de toiles d’araignées, de terre ou de racines. Les fées sont des métamorphes qui se fondent dans des formes humaines et animales reconnaissables à l’écran, et grandissent ou rétrécissent pour être suffisamment petites pour «se glisser dans des gobelets», comme le dit Puck.

«C’est une forme de marionnettes», a déclaré Sarah Ellis, directrice du développement numérique de la Royal Shakespeare Company. «Ces avatars prennent vie lorsqu’ils respirent, et la façon dont ils respirent passe par l’acteur en direct.»

Le logiciel qui pilote les performances, appelé Unreal Engine, est utilisé dans l’industrie des jeux vidéo et est à l’origine de titres populaires tels que «Gears of War» et «Fortnite». Depuis 2013, la société qui l’a développé, Epic Games, se diversifie pour créer du contenu 3D interactif avec l’outil pour le cinéma et la télévision, et, de plus en plus, pour des événements en direct tels que des festivals de musique, des expositions de musée et des productions théâtrales.

Superposer la technologie avec des performances en direct et la relayer instantanément via un lecteur Web à des milliers d’appareils est une expérience pour Epic Games et la Royal Shakespeare Company. Et puis il y a le composant interactif.

Jusqu’à 2000 spectateurs pour chaque performance peuvent faire partie du spectacle et seront invités à guider Puck à travers la forêt. À l’écran, les spectateurs choisis apparaîtront comme un nuage de minuscules lucioles: en utilisant leur souris, leur trackpad ou leur doigt sur l’écran d’un appareil intelligent, ils pourront déplacer leur luciole autour de l’écran, et Puck suivra leur exemple à travers le espace virtuel.

«Sans les lucioles – le public – Puck n’irait nulle part», a déclaré EM Williams, qui joue le rôle. « Le public est vraiment le carburant, l’énergie du spectacle. »