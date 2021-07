Le rêve du record du monde d’un supporter olympique brisé par l’interdiction des spectateurs de Tokyo

Le rêve olympique de Kazunori Takishima d’établir un record du monde – un plan qui lui avait coûté près de 40 000 $ – a pris fin cette semaine lorsque les organisateurs ont déclaré que les spectateurs seraient interdits pour la plupart des événements des Jeux.

Takishima avait acheté une centaine de billets pour Tokyo 2020, économisant et complotant pendant des années dans l’espoir d’assister au plus grand nombre d’événements olympiques de tous les temps.

« Je suis resté éveillé jusqu’à trois heures du matin avec l’esprit complètement vide », a déclaré Takishima à propos de sa réaction à la décision d’interdire les fans, portant un bandeau arborant le symbole national du Japon. « J’étais vraiment abasourdi par la nouvelle. Je J’aurais aimé pouvoir pleurer. Cela aurait aidé à soulager mon stress. «

Un résident de Tokyo qui dirige une agence immobilière, Takishima, 45 ans, a déclaré que pendant la majeure partie de sa vie, il n’avait eu aucun intérêt pour le sport.

Une visite fortuite à une compétition de patinage et l’écho des lames grattant sur la glace l’ont incité à assister aux Jeux de Turin 2006, où il a vu la patineuse artistique japonaise Shizuka Arakawa remporter l’or. À ce moment-là, il était fasciné par les Jeux olympiques.

« Je gagne tellement de choses lorsque j’assiste à des événements olympiques », a déclaré Takishima. « Il y a des athlètes qui gagnent une médaille d’or et d’autres médailles, et des athlètes qui n’y sont pas parvenus malgré leurs immenses efforts. Les larmes que pleurent ces athlètes sont authentiques.

« Quand je vois ça, ça me donne envie de travailler plus dur dans mon travail ou de faire plus d’efforts ou de profiter de la vie. »

Depuis lors, il a assisté à tous les Jeux d’été et d’hiver, élaborant des horaires élaborés qui ne lui permettent parfois que de dormir quatre heures par nuit. À Rio en 2016, il est sorti d’un stade, s’est effondré sur l’herbe et a dormi pendant une heure.

« Il y a eu des secondes où je me suis moi-même demandé pourquoi je faisais cela », a-t-il déclaré.

Avant Tokyo 2020, Takishima avait assisté à 106 compétitions olympiques payantes et il avait prévu de voir 28 événements au cours des 17 jours des Jeux. Le record du monde Guinness s’élève à 128 et en mai, Takishima a commencé à négocier avec Guinness pour enregistrer son record de 134.

Avec sa famille et ses amis, il a dépensé 4 millions de yens (36 386,79 $) pour 100 billets.

Puis le coronavirus a frappé. Les organisateurs ont reporté les Jeux, les ont réduits, interdit les spectateurs étrangers et finalement interdit complètement les fans. Takishima récupérera son argent ; les officiels disent que les billets seront automatiquement remboursés s’il n’y a pas de spectateurs.

« Tout le plaisir que j’attendais avec impatience a été retiré, petit à petit », a déclaré Takishima. « L’interdiction des fans des sites a été le coup final. »

S’il espère battre le record aux Jeux olympiques de Pékin l’année prochaine ou à Paris en 2024, ce ne sera pas pareil, dit-il.

Takishima envisage de regarder la cérémonie d’ouverture sur son téléphone à l’extérieur du stade national, mais ne sait pas autrement ce qu’il fera.

En parcourant lentement des dizaines de billets numériques sur son téléphone, il a déclaré: « Le simple fait de les regarder me donne envie de pleurer. »

