Comme ça arrive6:48« Le rêve devient réalité » pour les danseurs de Los Angeles qui viennent de former le seul syndicat de strip-teaseuses aux États-Unis

Reagan a fondu en larmes lorsqu’elle a appris qu’elle et ses collègues danseurs du club de strip-tease avaient finalement formé un syndicat.

Après un vote unanime jeudi, les danseurs du Star Garden Topless Dive Bar de Los Angeles ont rejoint l’Actors’ Equity Association, ce qui en fait le seul actif strip-teaseuses syndiquées aux États-Unis. Et ils espèrent que d’autres suivront.

« Quand ils ont finalement annoncé la victoire, j’étais en train de brailler », a déclaré le danseur et organisateur syndical Reagan. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. « Juste un gâchis sanglotant. »

CBC a accepté d’identifier Reagan par son nom de scène pour protéger sa sécurité.

Les avocats de Star Garden ont déclaré dans un communiqué que le club « s’engage à négocier de bonne foi avec Actor’s Equity une première convention collective de ce type qui soit équitable pour toutes les parties ».

Les danseurs ne se sentaient pas en sécurité

La lutte syndicale a commencé en mars 2022 après que les agents de sécurité du club « ont échoué à plusieurs reprises à protéger » les danseurs contre les comportements abusifs ou menaçants des clients, et les dirigeants du club ont licencié ceux qui avaient exprimé leurs inquiétudes, a déclaré l’Actors ‘Equity.

« C’était la chose vraiment galvanisante qui nous a réunis », a déclaré Reagan. « Il y avait ce genre d’attitude du Far West envers les mesures de sécurité. »

Des danseurs exotiques se rassemblent pour soutenir leurs collègues au Star Garden Topless Dive Bar le 19 août 2022 à North Hollywood. (Frédéric J. Brown/AFP/Getty Images)

Reagan dit que les danseurs n’étaient pas autorisés à demander aux agents de sécurité d’intervenir lorsque des clients les harcelaient ou les menaçaient. Au lieu de cela, ils devaient le soumettre à la direction, qui déciderait s’il respectait la barre d’intervention.

De même, les agents de sécurité devaient obtenir le feu vert de la direction pour intervenir s’ils repéraient des clients tapageurs au club.

« Il y a cette situation très étrange d’un intermédiaire quand nous sommes dans un petit club et qu’il y a de l’alcool dans ce club, et parfois les clients sont ivres et ils agissent de manière désordonnée et ils agissent hors de la ligne », a déclaré Reagan.

« C’est arrivé à un point où c’est vraiment devenu intolérable. »

Les danseurs syndiqués ont également rejoint le piquet de grève de la Writers Guild of America par solidarité. La WGA est actuellement en grève pour exiger de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et des résidus de flux plus élevés. (Soumis par Reagan)

La danseuse Lilith – également un nom de scène – a déclaré à l’Associated Press que les clients étaient également autorisés à rester dans le bar après la fermeture, ce qui faisait que les danseurs ne se sentaient pas en sécurité parce que les clients pouvaient les voir habillés « hors de nos personnages de strip-teaseuse » et identifier les voitures qu’ils conduisaient. quand ils sont rentrés chez eux, dit-elle.

Mais quand Reagan a repoussé cette politique, elle dit qu’elle a été licenciée. Une autre danseuse a été licenciée pour être intervenue lorsqu’elle a remarqué qu’un client filmait un collègue sur scène sans son consentement, a déclaré Lilith.

C’est alors que les danseurs de Star Garden se sont regroupés et remis une pétition à la direction réclamant de meilleures conditions de sécurité et exigeant que leurs collègues retrouvent leur emploi.

« Ce qui s’est passé, c’est que les danseurs qui ont signé la pétition ont été exclus du club, pas autorisés à revenir au travail le lendemain », a déclaré Reagan. « C’est ce qui a déclenché le piquet de grève, la grève. »

Les travailleurs sont restés sur la ligne de piquetage, a-t-elle dit, pendant les huit mois suivants.

bataille de 15 mois

Après avoir été mis en lock-out, les danseurs se sont associés à Actors ‘Equity, qui a déposé une demande d’élection de guilde au National Labor Relations Board (NLRB) en leur nom.

Le NLRB a organisé l’élection par courrier et prévu un décompte des voix en novembre. Mais ces résultats ont été suspendus lorsque Star Garden a contesté l’éligibilité de certains électeurs et a déposé une demande de mise en faillite.

Le syndicat a annoncé cette semaine que la direction du club avait accepté un règlement.

« Star Garden a décidé de s’installer, car il a toujours été un employeur juste et équitable, qui respecte les droits de ses employés », ont déclaré les avocats Josiah R. Jenkins et An Nguyen Ruda, qui représentent le club, dans un communiqué.

Le décompte des voix s’est déroulé jeudi. Les 17 danseurs qui ont voté ont voté pour se syndiquer.

Le Star Garden Topless Dive Bar – vu ici le 18 mai 2023 – rouvrira bientôt et ramènera des danseurs licenciés ou en lock-out. (Mario Tama/Getty Images)

« Si nous avions su dès le premier jour que cela allait représenter 15 mois de notre vie et que cela allait être vraiment difficile et pas facile, je ne sais pas si nous aurions fait ces choix », a déclaré Reagan.

«Et donc je suis en fait plutôt content de la naïveté que nous avons eue, et nous avons juste mis un pied devant l’autre, et puis nous y sommes. Et ça en valait vraiment la peine, Dieu merci.

Dans le cadre du règlement de mardi, Star Garden a accepté de rejeter le dossier de mise en faillite, de rouvrir le club et d’offrir aux danseurs licenciés et mis en lock-out leur emploi.

« Je me sens vraiment optimiste quant à mon retour », a déclaré Lilith. « Ce sera certainement surréaliste d’être de retour sur cette scène spécifique, mais je sais que notre communauté va se rallier autour de nous. »

Reagan, lui aussi, a hâte de retourner au travail.

« Je prévois d’y retourner, tout d’abord, parce que je pense que c’est une très belle fin de conte de fées de pouvoir revenir dans ce club en tant que danseuse syndiquée victorieuse. C’est juste un tel rêve », a-t-elle déclaré.

« Et puis aussi, ce qui est un rêve, c’est de travailler dans le seul club de strip-tease syndiqué en Amérique. »

Les danseurs nouvellement syndiqués célèbrent leur victoire. (Soumis par Reagan)

Le seul — mais pas le premier.

À la fin des années 90, les danseurs du Lusty Lady de San Francisco ont organisé l’Exotic Dancers Union. Mais ce club a été fermé en 2013.

« J’ai visité ce genre de pèlerinage du genre, oh wow, à quoi cela ressemblerait-il de travailler dans un club de strip-tease syndiqué? Et c’était il y a des années et des années et des années. C’est donc vraiment un rêve devenu réalité pour moi », a déclaré Reagan.

Kate Shindle, présidente de l’Actors’ Equity Association, déclare que cela crée un nouveau précédent pour les strip-teaseuses aux États-Unis

« Je ne suis pas sûr que l’énormité de ce que ces travailleurs ont accompli ait encore été complètement absorbée », a déclaré Shindle dans un communiqué. «Si les strip-teaseuses de Star Garden pouvaient le faire, malgré les obstacles massifs et uniques à la syndicalisation au sein de leur industrie, tout le monde le peut aussi. Je suis tellement, tellement fier d’eux.

Reagan, quant à lui, est excité pour ce qui va suivre.

« J’espère vraiment que d’autres strip-teaseuses à travers les États-Unis seront inspirées », a-t-elle déclaré.