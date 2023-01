“Le rêve de Reece est d’aider les enfants – il n’a rien à voir avec un frère tueur”, déclare la mère de la star de Scots Apprentice

LA mère de l’espoir d’Apprentice TV, Reece Donnelly, a insisté ce soir sur le fait que le magnat en herbe n’a rien à voir avec son frère meurtrier.

Debbie Donnelly, 51 ans, a déclaré qu’elle craignait que les réalisations de son fils ne soient éclipsées par le sombre passé criminel de son demi-frère.

Et elle a insisté sur le fait que Reece, 25 ans, est un bon garçon animé par la passion d’aider les enfants à s’épanouir grâce à l’école de théâtre qu’il a créée en 2018.

La fière Debbie, de Cambuslang, près de Glasgow, s’est exprimée après qu’il est apparu que le frère de Reece, Nico, 29 ans, est derrière les barreaux pour le meurtre à la lame de Jamie Johnstone, 21 ans, en 2016, dans les Sandyhills de la ville.

Elle a déclaré: “Mon Reece est une personne complètement différente.

“Ma pire crainte est que ses réalisations soient ternies.

«Je sais que ce qui s’est passé dans le passé était mauvais, mais cela n’avait rien à voir avec Reece et tout ce qu’il essaie de faire, c’est d’aider les jeunes. C’est son rêve.

« Il a construit et ouvert sa propre école de théâtre et son propre collège.

“Il est acteur depuis l’âge de six ans et, quand tout cela s’est produit avec The Apprentice, je ne peux pas m’empêcher de m’inquiéter car le monde peut être horrible.

“Tout ce que vous avez à faire est de regarder et vous verrez que les choses que Reece a faites sont incroyables.”

Reece a décroché une place parmi les 18 candidats à l’émission à succès de la BBC, dirigée par Lord Alan Sugar, après que les producteurs ont été impressionnés par le succès de sa Theatre School of Scotland, qui donne aux enfants une chance de devenir célèbre.

Debbie a déclaré: «Reece travaille si dur. Il se lève à 6 heures du matin et il a un logement à Édimbourg, un logement ici et un logement à Londres.

“Il avait des emplois depuis l’âge de 13 ans, allant à l’école, travaillant dans l’Indien et la pizzeria et il dirigeait une boîte de nuit depuis l’âge de 17 ans.”

Reece – dont les copains du showbiz incluent l’animateur de A Place in The Sun Jean Johansson – a révélé qu’il ne connaissait pas son demi-frère alors qu’il exprimait sa tristesse pour ceux qui étaient dévastés par son crime.

Et il a insisté sur le fait qu’il n’avait découvert que récemment la condamnation pour meurtre de Nico.

Dans un communiqué, il a ajouté : « Nico est un demi-frère séparé. Je n’ai été informé que récemment de cette nouvelle.

“Mes sincères condoléances vont aux familles touchées.”

Debbie a insisté sur le fait qu’elle avait essayé d’être une bonne mère pour ses fils avant que l’horrible attaque de Nico ne le mette en cage à vie.

Bien qu’elle ait refusé de parler du crime, elle a déclaré : « J’ai essayé d’élever mes garçons du mieux que je pouvais.

“Mais s’ils se mettent avec les mauvaises personnes et font des choses stupides. . . ma principale préoccupation maintenant est Reece.

Décrivant la joie de travailler avec les jeunes apporte à son fils, elle a ajouté: «Reece a emmené tout un tas d’enfants à New York et leur a donné le temps de leur vie et ils ont fait un grand défilé. C’était exceptionnel.

“Ce garçon a tant fait pour ces enfants pour essayer de les aider, pour essayer de leur offrir une vie meilleure et leur donner des expériences qu’ils n’ont jamais vécues.”

Le gagnant de The Apprentice obtient un investissement de 250 000 £ dans son entreprise et un partenariat à 50-50 avec Lord Sugar.

