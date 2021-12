Le rêve de Portland Timbers en Major League Soccer devient réalité

Le milieu de terrain des Portland Timbers Santiago Moreno a réglé le ballon avec sa poitrine et a tourné au centre. Il avait reçu la passe près du milieu de terrain et s’est soudainement retrouvé dans des hectares d’espace avec des coéquipiers le flanquant des deux côtés. Il s’est dirigé vers la surface de réparation et lorsque les défenseurs n’ont pas fermé, il a décoché un tir juste au-delà de l’arc de pénalité.

Le gardien de but du Real Salt Lake, David Ochoa, a couvert son poteau, mais le tir de Moreno a ricoché sur le poteau, dans Ochoa et de nouveau dans le filet.

« Quel moment parfait pour marquer son premier but », a déclaré l’entraîneur des Timbers, Giovanni Savarese.

La frappe a donné une avance de 2-0 à Portland à la 61e minute et, avec la façon dont l’équipe de Savarese avait joué, cela aurait tout aussi bien pu être éteint. Les Timbers devaient encore voir le match, mais c’était à ce moment-là que la foule bruyante de Providence Park pouvait commencer à y goûter : les Timbers allaient à la MLS Cup. Une demi-heure plus tard, c’était officiel.

Et pas seulement cela, en raison de leur total de points en saison régulière, les Timbers accueilleront quiconque sortira de la Conférence de l’Est, de l’Union de Philadelphie ou du New York City FC.

Atteindre la Coupe MLS n’est pas un nouveau territoire pour les Timbers – ils l’ont remporté en 2015 et étaient finalistes en 2018 – mais le voyage de retour de samedi sera la première fois qu’ils accueilleront la plus grande étape de la Major League Soccer.

Pour Savarese, c’est le rêve depuis qu’il a commencé à diriger l’équipe en 2017.

« Le rêve est devenu réalité », a-t-il déclaré. « Et la seule façon dont cela est devenu une réalité est grâce au travail acharné que tout le monde a fourni cette année et toutes ces années qui ont été ici. Pouvoir gagner ce match ce soir et organiser la Coupe MLS est quelque chose dont nous sommes très fiers et excité à propos de. »

Cela donne également aux Timbers de nombreuses raisons d’être confiants pour le match de samedi. Au cours de la saison régulière, seul le New England Revolution – qui a établi le record de points de la ligue en une seule saison – a remporté plus de matchs (12) que Portland à domicile (11). La combinaison de l’une des bases de fans les plus enthousiastes de la ligue avec une surface de jeu en gazon a transformé Providence Park en une forteresse.

« C’est définitivement très important pour nous d’être à la maison », a déclaré l’attaquant des Timbers Felipe Mora. « Le simple fait d’être avec nos fans ici nous fait nous sentir bien à la maison. Cela va donc être très important de jouer la finale. »

En tant que tête de série n ° 4 de la Conférence Ouest, Portland a emprunté un chemin improbable pour y arriver. Il a ouvert sa série de séries éliminatoires avec une victoire de 3-1 contre Minnesota United avant de battre le Colorado Rapids 1-0 sur la route pour remporter un autre match à domicile lors de la finale de conférence de samedi. Philadelphie et New York sont tous deux entrés dans les séries éliminatoires avec de meilleures têtes de série, mais étaient juste à côté du total de points des Timbers en saison régulière (55).

jouer 0:43 Un mauvais dégagement de Real Salt Lake tombe aux pieds de Felipe Mora de Portland qui passe devant David Ochoa.

La défense bâclée de Salt Lake à la cinquième minute a donné à Portland le coussin qu’il recherchait. Un mauvais effort pour dégager le ballon de sept mètres devant le but par Aaron Herrera a mis le ballon aux pieds de Mora et sa réaction rapide a renvoyé le ballon vers le but au-delà de la portée d’Ochoa.

Portland a remporté la victoire malgré son meilleur attaquant, Sebastian Blanco, qui regardait depuis le banc. Avec une semaine de plus pour se remettre d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’avait d’abord tenu à l’écart de l’alignement contre RSL, il pense avoir une bonne chance de revenir dans le onze de départ.

La défaite marque la fin de la ligne pour RSL, mais quelle course magique ce fut. L’équipe était à quelques instants d’être éliminée le jour de la décision uniquement pour le but de dernière minute de Damir Kreilach pour maintenir la saison en vie. Puis est venu le match historique de victoire sans coup pour passer à Seattle et une solide performance pour éliminer le Sporting Kansas City.

« Je ne pourrais pas être plus fier de faire partie de ce groupe », a déclaré l’entraîneur-chef par intérim de la RSL, Pablo Mastroeni. « Personne ne nous a donné une chance au début de la saison et personne ne nous a donné une chance au début des séries éliminatoires non plus. Et donc avoir la force mentale nécessaire pour surmonter la perception de qui nous sommes est fantastique. Vous pouvez toujours voir les choses sous l’un ou l’autre point de vue. , mais je ne pourrais pas être plus fier de l’effort et de l’engagement de ce groupe que j’ai pu diriger. »

Comme d’habitude, la Coupe MLS passera par une équipe du nord-ouest du Pacifique. Aucune équipe autre que Portland ou Seattle n’a représenté la Conférence Ouest depuis 2014.