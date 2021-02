La candidature brésilienne de Palmeiras à remporter une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA a commencé début mars avec une victoire en Copa Libertadores face à Tigre de l’Argentine. Et 11 mois plus tard, il est arrivé à une conclusion triste et apprivoisée avec une défaite 1-0 contre les Tigres du Mexique en demi-finale du tournoi.

Depuis que la FIFA a lancé le format actuel de la compétition en 2005, la demi-finale a été une forme de torture pour les champions sud-américains. Ils sont si proches du paradis, mais, à une époque où le continent perd ses meilleurs joueurs au profit de l’Europe, ils ne sont souvent tout simplement pas prêts à porter le jeu à l’opposition.



Cette défaite pour Palmeiras est la cinquième fois que les vainqueurs de Libertadores tombent à ce stade. Et c’est peut-être même celle qui fait le plus mal – pour trois raisons.

La première est que Palmeiras voulait tellement le titre. Tous leurs rivaux locaux – Corinthians, Sao Paulo et Santos – ont déjà été champions du monde. Les fans de Palmeiras voulaient désespérément mettre fin aux moqueries des voisins et des collègues.

Deuxièmement, parce que c’était un type de jeu que Palmeiras aurait pu apprécier. C’est une équipe contre-attaquante, et pour la première fois dans l’histoire du format actuel, les champions sud-américains ont été autorisés à jouer au comptoir.

Tigres a pris l’initiative, leur entraîneur brésilien Ricardo Ferretti a choisi le même XI qu’il a utilisé après la mi-temps lors de la victoire 2-1 de jeudi sur Ulsan Hyundai. Mais avec une grande différence.

Il avait observé la manière efficace dont, en finale des Libertadores, Palmeiras avait marqué Marinho, l’ailier droit gauche de Santos. Ferretti a changé ses ailiers, le pied droit Javier Aquino jouant à droite et le pied gauche Luis Quinones à gauche.Ils ont étiré la défense de Palmeiras, et avec l’attaquant arrière droit Luis Rodriguez, ils ont assuré une domination précoce pour Leur côté. Le gardien de Palmeiras Weverton a produit un magnifique arrêt en plongeant à sa gauche pour bloquer une tête de l’attaquant Carlos Gonzalez, rencontrant un centre de Rodriguez.

L’attente de Palmeiras pour un titre en Coupe du monde des clubs se poursuit après une défaite 1-0 face aux Tigres du Mexique. Photo de Colin McPhedran / MB Media / Getty Images

Palmeiras a réagi avec son geste de marque. Ils ont cherché de longs commutateurs diagonaux vers la gauche, où l’ailier Rony et l’arrière gauche Matias Vina ont cherché à se placer derrière la ligne défensive. Il a apporté une chance claire, Vina passant pour un tir de Rony qui a été brouillé par le gardien Nahuel Guzman.

Mais – action et réaction – lorsque Palmeiras montait sur le terrain, ils ouvraient inévitablement de l’espace. André-Pierre Gignac, opérant intelligemment derrière Gonzalez, est parti à gauche pour attaquer le flanc le plus faible de la défense de Palmeiras. Le Français a fait équipe avec les Quinones colombiens, dont les dribbles à longues jambes ont conduit la défense brésilienne à la distraction tout au long du match, et les Tigres ont rapidement repris le dessus. Weverton a réalisé deux autres arrêts fins, et les Mexicains valaient bien leur avance quand il est arrivé huit minutes après la mi-temps.

Tigres a déplacé le ballon brusquement vers la droite, Rodriguez avait dérivé dans le champ et il a cherché à glisser Gonzalez derrière la défense. L’arrière central de Palmeiras, Luan, paniqua et le tira en arrière. C’était une pénalité claire et Gignac ne s’est pas trompé. Palmeiras a eu bien plus de 40 minutes pour se remettre à niveau, et l’entraîneur portugais Abel Ferreira a sonné les changements. Le vétéran Felipe Melo est venu jouer longtemps du champ central. Sur est venu le pied gauche Gustavo Scarpa pour frapper le ballon dans la surface de réparation. Mais à maintes reprises, ils sont tombés sous le coup d’un joli piège hors-jeu des Tigres – une technique défensive rarement utilisée en Amérique du Sud.

Palmeiras avait des souvenirs du but qui a remporté les Libertadores, 10 minutes après le temps d’arrêt. Et ils ont failli se sauver quand le remplaçant Willian a traversé bas de la gauche. Luiz Adriano n’a pas réussi à obtenir suffisamment de contact sur son film, mais même dans ce cas, cela aurait pu être un but contre son camp. Le ballon est sorti de Rodriguez et a basculé juste à côté.

Par la suite, il y eut du souffle et des bouffées, mais presque aucune clarté, et la rareté de leur répertoire offensif était profondément décevante. Et inquiétant. La troisième raison du désespoir sud-américain est que ce match – avec la première équipe mexicaine jusqu’à la finale de la Coupe du monde des clubs – pourrait être un indicateur de l’avenir.

Une fusion entre la MLS et la ligue mexicaine semble être plus qu’une proposition. Il porte avec lui la possibilité d’un pôle nord-américain de rivaliser avec la domination européenne – poussant l’Amérique du Sud plus bas dans le pôle.

La vente à la fin de la semaine dernière du Brenner de Sao Paulo en est un bon exemple. C’est un jeune attaquant à la hausse – et il se dirige vers le FC Cincinnati. La MLS a rassemblé des talents de renom d’Argentine, d’Uruguay et de pays plus au nord. L’accord du Brenner, cependant, incitera le Brésil à s’asseoir et à en prendre note.

Il y a encore une chance de sauver de la gloire pour Palmeiras. Ils sont de retour en action lors des barrages pour la troisième place de jeudi. Si le Bayern Munich perd lundi face à l’Egypte Al Ahly, les Brésiliens seront ravis de faire une fissure chez les détenteurs de la Ligue des champions. Ils ont également encore la finale à deux jambes de la Coupe du Brésil à disputer contre Gremio. Mais il y aura une profonde déception – et un peu d’inquiétude – du fait qu’ils ne seront pas en compétition pour un titre mondial.