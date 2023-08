Le rêve de MLK pour l’Amérique est l’une des vedettes du 60e anniversaire de la marche sur Washington de 1963.

WASHINGTON (AP) — La dernière partie du discours a pris moins de temps à prononcer qu’il n’en faut pour faire bouillir un œuf, mais « I Have A Dream » est l’un des discours les plus célèbres et les plus inspirants de l’histoire américaine.

Le 28 août 1963, depuis le Lincoln Memorial à Washington, Martin Luther King Jr. a commencé par parler de la pauvreté, de la ségrégation et de la discrimination et de la manière dont les États-Unis avaient renié leur promesse d’égalité pour les Noirs américains. Si quelqu’un se souvient de ce début dystopique, il n’en parle pas.

Ce qui est gravé dans la mémoire des gens, c’est l’épanouissement pastoral qui a marqué les cinq dernières minutes et présenté une vision fulgurante de ce que pourrait être la nation et de la liberté que l’égalité pour tous pourrait apporter.

Alors que les participants se préparent à célébrer le 60e anniversaire de la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté, ce morceau de cinq minutes du discours de King, qui a duré 16 minutes, est la vedette de cette journée et est aujourd’hui l’étalon des progrès du pays.

Comment est né ce moment mémorable ? Y avait-il d’autres intervenants ?

King était l’une des nombreuses personnalités éminentes qui s’adressaient aux dizaines de milliers de personnes rassemblées au National Mall ce jour-là. Parmi les autres figuraient A. Phillip Randolph, directeur de la marche et fondateur de la Fraternité des porteurs de voitures-lits ; Roy Wilkins, secrétaire exécutif de la NAACP ; Walter Reuther, président des Travailleurs unis de l’automobile ; et John Lewis, un jeune de 23 ans qui a dirigé le Comité de coordination des étudiants non violents et qui a ensuite été membre du Congrès de longue date.

Il y a eu des moments mémorables avant que King ne parle.

Eleanor Holmes Norton, qui est aujourd’hui la déléguée sans droit de vote du District de Columbia au Congrès, était une membre du SNCC qui a aidé à organiser la marche. Elle se souvient que les dirigeants de la marche ont amené Lewis à modérer son discours prévu, craignant qu’il ne soit trop incendiaire. « Il contenait des phrases sur, par exemple, Sherman marchant à travers la Géorgie », a déclaré Norton, une référence au général de l’Union William Tecumseh Sherman qui a brûlé la majeure partie d’Atlanta pendant la guerre civile. « Nous avons donc dû travailler avec les dirigeants de la marche pour changer un peu ce discours. »

King n’avait aucun égal au micro, a-t-elle déclaré, reconnaissant qu’elle ne se souvient pas maintenant de ce que d’autres ont pu dire. « J’ai peur que le discours de Martin Luther King ait tout noyé. C’était si éloquent qu’il surpassait en quelque sorte tous les autres discours.

King a-t-il prononcé le discours à l’improviste ?

Les deux premiers tiers provenaient de textes écrits. Le discours qu’il a utilisé est désormais prêté au Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines à Washington, dans la galerie « Défendre la liberté, définir la liberté » du musée, et montre où il a brisé le scénario.

Le lieutenant King Andrew Young a déclaré dans une interview qu’il avait travaillé avec King pour préparer le texte et qu’« aucune des choses dont nous nous souvenons ne figurait dans son discours. Ils ne lui ont donné que neuf minutes et il essayait d’écrire un discours de neuf minutes.

Un biographe de King, Jonathan Eig, a déclaré que King avait atteint la fin de ses remarques écrites et avait continué parce qu ‘«il était Martin Luther King» et «il était temps de faire ce qu’il aimait faire le mieux, c’est-à-dire donner un sermon».

King avait-il déjà parlé d’un rêve ?

Bien qu’il ait mis le texte de côté, sa déviation n’était pas au sens propre du mot.

Huit mois avant la marche sur Washington, King a prononcé un discours à Rocky Mount, en Caroline du Nord, sur des thèmes similaires, dont un rêve.

En juin 1963, King s’exprima à Détroit et commença par reconnaître Abraham Lincoln et la Proclamation d’émancipation avant de souligner que 100 ans plus tard, les Noirs des États-Unis n’étaient pas libres. Il a parlé des circonstances et du sentiment d’urgence, mais a ensuite abordé ce qu’il a qualifié de « rêve profondément enraciné dans le rêve américain ».

Le discours reflétait les points dont il parlerait deux mois plus tard.

Bien que King ait utilisé le thème à plusieurs reprises, « il l’a toujours fait paraître nouveau. C’est un peu comme ça qu’il opérait », a déclaré Keith Miller, un professeur de l’État de l’Arizona qui a étudié et écrit de manière approfondie sur les discours et les allocutions de King.

La légende raconte que la célèbre chanteuse de gospel Mahalia Jackson a incité King à faire cet ajout ?

Que Jackson ait été le catalyseur ou qu’il l’ait encouragé après avoir commencé, King n’avait pas initialement l’intention de parler d’un rêve et Jackson a dit : « Parlez-leur du rêve Martin. » Quelle que soit la séquence finale, les deux sont désormais étroitement liés à ce moment-là.

Young a déclaré que le discours « ne se passait pas très bien, mais tout le monde écoutait poliment. Mais ensuite Mahalia Jackson a dit : « Parlez-leur du rêve de Martin » et il a dû l’entendre, sinon c’était dans son esprit et il est parti.

Arndrea Waters King, la belle-fille de King, a déclaré que la suggestion de Jackson était le moment « où il a vraiment éclaté et a vraiment commencé à réaliser, au moins, ce dont la plupart des gens se souviennent lorsqu’ils se souviennent de leur rêve ».

Eig, auteur de « King : A Life », a déclaré qu’il avait écouté la bande originale réalisée par Motown et qu’elle insistait clairement sur le rêve de King, « mais ce n’est qu’après qu’il a déjà commencé la partie rêveuse du discours ». Norton, qui était à proximité et a entendu Jackson, convient que c’était la séquence.

Quelle était l’importance de la marche vers l’égalité dans les années 1960 ?

La diversité, la taille de la foule et l’énergie ont été des moteurs majeurs de la loi sur les droits civils de 1964 et de la loi sur les droits de vote de 1965, ainsi que de la loi sur le logement équitable, a déclaré Norton. « Il aurait été très difficile pour le Congrès d’ignorer 250 000 personnes venant de tout le pays, de chaque circonscription membre. »

Aaron Bryant, conservateur de la photographie, de la culture visuelle et de l’histoire contemporaine au Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines, a déclaré que l’impact avait été immédiat à certains égards.

« Après la marche sur Washington, certains des organisateurs, certains des dirigeants de la marche ont rencontré le (président) John Kennedy et (le vice-président) Lyndon Johnson pour discuter de manière plus stratégique de la législation. Ce n’était donc pas qu’un rêve. Il s’agissait d’élaborer un plan et de le mettre en œuvre », a déclaré Bryant.

Les historiens et autres sommités de l’époque ont déclaré que les tragédies et les atrocités ont renforcé ces plans. Il s’agit notamment de l’attentat à la bombe contre l’église baptiste de la 16e rue à Birmingham, en Alabama, qui a tué quatre filles deux semaines après la marche ; les meurtres de trois défenseurs des droits civiques dans le comté de Neshoba, au Mississippi, en 1964 ; et les passages à tabac télévisés de militants des droits civiques lors du dimanche sanglant à Selma, en Alabama, en mars 1965.

Pourquoi se concentrer sur les cinq dernières minutes ?

Eig estime que l’accent mis sur l’espoir et non sur la dure réalité du moment et le manque de progrès est dû en partie aux médias à prédominance blanche qui ont choisi la partie inspirante du discours plutôt que King appelant à la responsabilité.

Cette focalisation n’a « pas rendu service à King » et à son message global, a déclaré Eig, car « nous oublions la partie difficile de ce discours où il dit qu’il n’y a pas suffisamment de fonds dans les coffres-forts d’opportunités de cette nation ».

Le rêve est-il réalisé ?

Bryant a déclaré que la réponse à cette question varie probablement d’une génération à l’autre, mais une démocratie « sera toujours un travail en cours. Je pense en particulier au fait que les idées de citoyenneté et de démocratie et les définitions entre différents groupes changent au fil du temps.

Bryant a déclaré que l’histoire montre les progrès qui ont suivi la marche. « La question est de savoir comment comparer ce que nous étions à l’époque à ce que nous sommes aujourd’hui ?

Aux yeux du fils aîné de King, Martin Luther King III, « Beaucoup d’entre nous, et j’en fais certainement partie, pensaient que nous serions plus loin. » Il a évoqué la réécriture de l’histoire aujourd’hui et la montée de la haine et de l’hostilité du public, souvent motivées par les dirigeants politiques.

« Avant, il y avait de la courtoisie. On peut être en désaccord sans être désagréable », a-t-il déclaré.

Gary Fields, Associated Press