Le rêve de la princesse Charlotte d’un travail ordinaire bien qu’elle soit troisième sur le trône | Royale | Nouvelles

« C’est une petite fille tellement attentionnée qui sait aussi ce qu’elle veut, alors ils ne seraient pas surpris si elle faisait des soins infirmiers l’une de ses grandes causes lorsqu’elle serait plus grande. »

La source, s’adressant à New Idea, a déclaré : « Elle n’est évidemment qu’une petite enfant, mais Will et Kate étaient quand même gonflés de fierté.

Cependant, il semble que ce soit l’aîné du prince et de la princesse de Galles qui soit le plus séduit par une carrière dans la police, comme le prince William aurait répondu au commissaire de police : « [George] est obsédé, en fait, par la police… les voitures, les jouets, tout. »

La commissaire de police Jayne Richardson s’est souvenue d’une conversation qu’elle a eue avec le prince William en 2018, déclarant : « Nous sommes basés juste à côté de Kensington et je lui ai dit ‘Peut-être que Prince George et la princesse Charlotte pourraient rejoindre les cadets de la police’. »

Le prince Louis pourrait quant à lui suivre les traces de son père et de son oncle. Le plus jeune des enfants était très enthousiaste à l’idée de s’impliquer dans la peinture lors du Big Help Out lors du week-end du couronnement 2023.

Mais lorsqu’un volontaire lui a demandé s’il voudrait devenir peintre quand il serait grand, le prince Louis a apparemment répondu d’un ton neutre : « Non, un pilote de chasse ! ».

Compte tenu de l’histoire du service militaire de sa famille, cela ne surprendrait guère les fans royaux du monde entier.