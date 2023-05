Le rêve de gravir le mont Everest se termine tragiquement pour un anesthésiste de Vancouver

Un homme de Vancouver est décédé alors qu’il tentait de réaliser son rêve de toujours de gravir le mont Everest, confirment sa famille et ses collègues.

Pieter Swart, 63 ans, est décédé en descendant sous le Camp IV – la dernière étape majeure avant le sommet – après avoir subi un «événement respiratoire indéfini», selon une déclaration du chef du département d’anesthésiologie de l’Université de la Colombie-Britannique, où Swart travaillait comme un professeur agrégé.

« Nous avons perdu Pieter alors qu’il poursuivait courageusement son rêve d’être au sommet du monde, depuis l’âge de neuf ans. Comme beaucoup d’entre vous le savent, Pieter avait une envie de voyager insatiable », a écrit Hamed Umedaly dans un communiqué jeudi.

Swart est décédé jeudi alors qu’il se trouvait à environ 8 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, une zone communément appelée « la zone de la mort » par les alpinistes, car les niveaux d’oxygène à cette altitude sont si bas.

On pense qu’il grimpait avec Madison Mountaineering, d’après une publication sur le site Web de l’entreprise.

On se souvient de lui comme d’un «homme de famille aimant», d’un «ami de confiance» et d’une force positive dont le sens de l’humour était «sans égal».

Les collègues de Swart disent qu’il était un leader et un éducateur chevronné qui en a inspiré beaucoup et avec qui il a toujours été agréable de travailler.

« Il était le tissu de notre profession et nous a tous rendus fiers d’être un collègue », a écrit Umedaly, ajoutant que Swart a laissé un « fort héritage de contribution ».

Selon Vancouver Coastal Health, Swart a travaillé au Vancouver General Hospital et à l’UBC Hospital au cours des 19 dernières années.

Dans un communiqué, l’autorité sanitaire a déclaré qu’il était un médecin bien connu et respecté, qui manquera à ses collègues de la communauté des soins de santé.

« Il était un anesthésiste et un médecin périopératoire exceptionnel et avait une capacité remarquable à communiquer avec les patients, les stagiaires et le personnel tout en effectuant d’innombrables procédures au fil des ans. Il était un véritable leader dans sa profession, inspirant tous ceux qui travaillaient à ses côtés », a écrit VCH.

Bien qu’une date n’ait pas encore été fixée, des plans pour une célébration de la vie sont en préparation.

Selon les informations des médias népalais, il s’agit du 12e décès de la saison sur le mont Everest.