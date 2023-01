Le rêve de Graham Potter à Chelsea se transforme en cauchemar après une autre défaite de Man City qui laisse la saison en lambeaux | Nouvelles du football

Le rendez-vous de rêve de Graham Potter à Chelsea se transforme en cauchemar.

Manchester City a fait beaucoup de dégâts à lui et à son équipe cette saison, les éliminant de la Coupe Carabao avant Noël et laissant Chelsea à la 10e place, à 10 points des quatre premiers, avec une victoire en Premier League à Stamford Bridge jeudi.

Et la démolition 4-0 de la FA Cup à l’Etihad a maintenant laissé Potter et son équipe sous le choc.

Cela résumait tout ce qui n’allait pas pour Chelsea cette saison : une équipe épuisée par les blessures, incertaine dans sa structure, incapable de faire monter le ballon sur le terrain dans des zones dangereuses et édentée dans le dernier tiers.

Ce ne sont pas seulement leurs défaites contre une équipe d’élite de City qui ont détruit la saison de Chelsea.

Au cours des huit derniers tours de matchs de Premier League, Chelsea a le moins de victoires et a marqué le moins de buts. Brentford, Brighton et Nottingham Forest font partie des équipes qui leur ont pris des points au cours de cette séquence.

C’est leur pire parcours en championnat depuis 2010, pour aller avec leur première sortie au troisième tour de la FA Cup depuis 1999.

Ce sont des statistiques alarmantes et des records indésirables dans ce qui se transforme en une saison désastreuse. Potter doit maintenant subir une pression énorme et est peut-être reconnaissant que le nouveau propriétaire ne se soit pas avéré aussi impitoyable que Roman Abramovich, jusqu’à présent.

Les fans itinérants de Chelsea, qui ont hué leur équipe et chanté des chansons pour leur ancien propriétaire et prédécesseur de Potter, Thomas Tuchel, manquent certainement de patience avec ce projet.

Mais qu’est-ce qui a si mal tourné ? Chelsea, toujours champion du monde des clubs, a atteint les deux finales de coupe nationale et a terminé meilleur des autres derrière Man City et Liverpool la saison dernière. C’est une chute incroyable.

Soudain, leur match nul en Ligue des champions avec le Borussia Dortmund semble être leur seul salut cette saison – mais Potter peut-il renverser la vapeur ?

Nous examinons de plus près les grands problèmes auxquels sont confrontés Chelsea et Potter …

Blessures, incohérences et perturbations

Image:

Raheem Sterling a été ajouté à la liste des blessés de Chelsea jeudi





Comme Potter l’a souligné après la défaite de Chelsea en championnat contre Manchester City jeudi dernier, il y a des circonstances atténuantes aux résultats qui ont laissé Chelsea avec seulement six points lors de ses huit derniers matchs de Premier League.

La qualité des noms sur leur liste de blessés montre à quel point les mains de Potter ont été liées en termes de sélection d’équipe.

Edouard Mendy, Reece James, Wesley Fofana, Ben Chilwell, N’Golo Kante, Ruben Loftus-Cheek, Raheem Sterling, Armando Broja, Christian Pulisic… Avant la reprise de Mason Mount pour le match nul de la FA Cup dimanche, Chelsea n’était qu’à un centre de un formidable XI blessé.

L’absence de James, sans remplacement similaire à l’arrière droit, a été particulièrement dommageable, privant Chelsea de l’un de ses principaux attaquants et limitant sa capacité à exécuter un système d’arrière-ailier.

La liste des blessés de Chelsea N’Golo Kanté (cuisse)

Reece James (genou)

Edouard Mendy (épaule)

Wesley Fofana (genou)

Armando Broja (genou)

Ruben Loftus-Cheek (cheville)

Raheem Sterling (ischio-jambiers)

Christian Pulisic (cheville)

Pierre-Emerick Aubameyang (arrière)

L’ampleur de ces blessures, combinée à la pause de la Coupe du monde et aux rencontres encombrées de chaque côté, a également privé Potter d’un temps d’entraînement significatif avec ses meilleurs joueurs.

Onze des 12 représentants de Chelsea à la Coupe du monde sont allés au-delà de la phase de groupes, ce qui signifie un retour au travail retardé.

Cela a obligé le manager à mélanger et assortir d’un match à l’autre, avec des débuts offerts aux adolescents Omari Hutchinson et Bashir Humphreys la semaine dernière. Sans surprise, compte tenu de toutes ces perturbations, aucun manager de Premier League n’a apporté plus de changements à son équipe depuis le 1er octobre, lorsque Potter a pris en charge Chelsea pour la première fois.

Cette incohérence dans la sélection et la formation – Chelsea a commencé dans sept configurations différentes sous Potter – n’a guère contribué à la stabilité des performances de l’équipe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Manchester City contre Chelsea en Premier League.



Les blessures les ont également laissés à court de profondeur, avec des options épuisées sur le banc. Contre Man City en championnat, les neuf remplaçants de Chelsea comprenaient quatre adolescents, deux autres joueurs de moins de 23 ans, Jorginho (31 ans) et Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans).

“Je n’ai jamais rien vécu de tel”, a déclaré Potter à propos de la crise des blessures la semaine dernière. Ce fut une série de coups frustrants qui ont laissé Chelsea apparemment sur place, cherchant des solutions à court terme pour se débrouiller. C’est rarement une recette pour réussir et a nui à Chelsea dans toutes les compétitions.

Défauts familiers en première ligne

Potter n’aurait pas pu prévoir la crise des blessures qui devait survenir lorsqu’il a pris ses fonctions à Chelsea, mais il aurait été bien conscient des problèmes majeurs de l’équipe en attaque lorsqu’il s’est engagé dans le projet.

Tuchel et Frank Lampard avant lui ont été incapables de trouver la bonne formule dans cette zone du terrain pendant leurs mandats et Potter semble également perdu quant à la solution en amont.

Il a commencé avec Hakim Ziyech, Mason Mount et Kai Havertz en tête contre Man City dimanche, après que la blessure précoce de Sterling la semaine dernière ait perturbé leur stratégie pour la rencontre de championnat.

Mais quelle que soit la combinaison choisie par Chelsea, les statistiques ne sont pas bonnes à lire. Chelsea – qui n’a pas réussi à tirer dans les 45 premiers à l’Etihad – est le plus mauvais buteur du top 10.

Ils ont marqué deux fois ou plus dans chacun des trois premiers matchs de Potter, mais n’ont pas réussi à marquer plus d’une fois dans tous les 12 derniers sauf trois. Cela ne laisse pas beaucoup de marge d’erreur à l’autre bout.

L’attaque édentée de Chelsea à l’Etihad Le premier tir de Chelsea et leur première touche dans la surface de Man City ont eu lieu à la 54e minute.

Aubameyang, l’attaquant signé cet été comme réponse aux moments ratés de Chelsea devant le but, a échoué. Remplacé de manière embarrassante puis remplacé à nouveau lors de la défaite de Stamford Bridge contre Man City, il n’y a eu aucun impact de sa part depuis la série de trois buts en trois matchs début octobre, et il était introuvable dimanche.

Havertz, qui a souvent obtenu le feu vert pour mener la ligne à la place, a marqué des buts importants pour le club dans le passé, mais son record de quatre en 16 apparitions en Premier League ce trimestre rappelle qu’il ne sera jamais le leader prolifique que Chelsea recherche. pour.

De grosses sommes ont été dépensées pour des joueurs tels que Romelu Lukaku et Timo Werner, mais il semble que Chelsea devra dépenser beaucoup plus dans ce département à l’avenir.

Image:

Hakim Ziyech semble frustré lors de la défaite de Chelsea en FA Cup contre Man City





Mais il ne s’agit pas nécessairement uniquement de la touche finale. Chelsea a marqué légèrement plus que son chiffre de buts attendus dans la ligue cette saison. C’est leur création fortuite qui est autant à blâmer.

Dimanche, leur premier contact dans la surface adverse est survenu après 54 minutes, l’équipe semblant perdue quant à la façon de percer ses adversaires.

Les problèmes d’attaque de Chelsea à Stamford Bridge A domicile en Premier League, seul Bournemouth a eu moins de tirs, seuls les Wolves ont eu moins de tirs cadrés

Seul Bournemouth a eu moins de tirs à domicile en Premier League; seuls les loups ont eu moins de tirs cadrés sur leur propre patch. Leur chiffre moyen de 11,1 tirs par match avant le match de championnat avec Man City est classé comme leur plus faible rendement sur les records Opta.

Tout indique un manque d’intensité et d’artisanat d’attaque – et les statistiques de création de chance le confirment.

Douze équipes ont créé plus de grandes occasions que Chelsea, dont le chiffre de 20 est le même qu’Everton, menacé de relégation. Leur créateur le plus chanceux, Sterling, ne se classe même pas dans le top 30 de la Premier League pour les passes clés.

Ce sont des statistiques étonnantes pour une équipe de Chelsea qui aurait espéré concourir tout en haut du tableau.

Chelsea réclame un attaquant mortel – mais leurs problèmes commencent plus loin. Leur création fortuite n’est tout simplement pas assez bonne.

Frustration des fans

Sans surprise, étant donné cette production offensive, les fans de Chelsea deviennent frustrés et en ont assez de ce qu’ils voient de leur côté.

L’ambiance a semblé changer de manière significative à l’Etihad dimanche, lorsque la défense habituellement serrée de Chelsea s’est effondrée, mais leur mécontentement s’est forgé à domicile.

On pouvait les entendre crier “tirer” alors que leur équipe entrait en territoire dangereux contre Man City jeudi dernier, mais une fois de plus, ils ont quitté Stamford Bridge sans avoir vu leur équipe marquer.

Chelsea n’a remporté que huit de ses 16 matchs à domicile en Premier League en 2022, le moins de victoires qu’ils aient remportées à domicile depuis 1996. La nouvelle année a également commencé du mauvais pied.

Tout cela ajoute à la pression sur Potter et les joueurs. Ces fans ont été élevés sur des années de succès au cours des deux dernières décennies et ne supporteront pas ce qu’ils obtiennent pour leur argent en ce moment.

Image:

Phil Foden célèbre le troisième but de Man City contre Chelsea





La défaite en championnat contre Man City signifie que Chelsea n’a pas réussi à battre une équipe de la première moitié cette saison en sept matches et ils n’ont pas mis de gant du côté de Pep Guardiola lors de deux matches de coupe. Il n’y a vraiment pas grand-chose à savourer pour les partisans des Blues jusqu’à présent cette saison.

Jamie Carragher a souligné la semaine dernière que, malgré la dépense d’un record de 278,4 millions de livres sterling en Premier League lors de la fenêtre de transfert estivale, Chelsea se sentait plus éloigné de l’endroit où il voulait être.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Carragher a offert une évaluation décisive de l’arrière de Chelsea Marc Cucurella après leur défaite 1-0 contre Manchester City.



Des dépenses importantes en janvier semblent une nécessité et une fatalité, avec Benoit Badiashile déjà recruté, mais compte tenu de la multitude de problèmes de Chelsea, peuvent-ils simplement se sortir des ennuis?

Au lieu de cela, Potter a désespérément besoin de temps et de traverser cette tempête jusqu’à ce que la crise des blessures se calme. Peut-être qu’alors une image plus claire de Chelsea de Potter émergera.

Mais cela signifie plus de douleur à court terme pour les supporters de Chelsea – et c’est un club où la patience a toujours fait défaut. Abandonner une saison, avant même qu’elle n’ait atteint la mi-parcours, n’est pas acceptable à Chelsea.

Si Potter doit survivre, cela pourrait être extrêmement difficile dans les semaines, voire les mois à venir.

Cette campagne a été un coup dur pour les supporters et aussi pour le nouveau propriétaire Todd Boehly, étant donné les sommes énormes qu’il a investies pour succéder à Abramovich – et les coûts indirects de manquer le football de la Ligue des champions la saison prochaine, si Chelsea ne parvient pas à faire les quatre premiers, coûtera extrêmement cher.

City a mis l’accent sur les problèmes de Chelsea, mais les problèmes s’accumulent et il ne semble pas y avoir de réponse facile pour Potter et ses joueurs en ce moment.