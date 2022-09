Le rêve de Coupe du monde de Javier ‘Chicharito’ Hernandez pour le Mexique est terminé, confirme Martino

Le Mexique compte quatre avant-centres à l’entraînement pour ses matchs de préparation à la Coupe du monde cette semaine, mais n’emmènera que trois attaquants au Qatar et Javier Hernandez ne sera dans aucun des deux groupes, a confirmé l’entraîneur Tata Martino mardi soir.

Martino a exclu “Chicharito” d’une apparition dans sa quatrième Coupe du monde alors qu’il s’exprimait dans le hall du stade que le joueur appelle chez lui avec le LA Galaxy.

Alors que le joueur de 34 ans connaît une saison largement exceptionnelle avec son club MLS, Martino se concentre sur les quatre autres candidats pour mener la ligne lorsque le Mexique tente de sortir d’un groupe difficile de la Coupe du monde. Malgré les rumeurs selon lesquelles il pourrait choisir les quatre avant-centres ou rappeler Chicharito pour renforcer une équipe qui a subi une mauvaise attaque lors des éliminatoires de la CONCACAF, Martino a déclaré qu’il n’emmènerait que trois des candidats au Qatar.

“Dans le cas de Chicharito, nous allons simplement avec d’autres attaquants”, a déclaré Martino. “Nous essaierons de choisir les 26 joueurs les plus proches de notre jeu.”

Ces attaquants sont Raul Jimenez, Rogelio Funes Mori, Henry Martin et Santiago Gimenez, mais tout le monde n’est pas prêt à jouer. Jimenez souffre d’une blessure à l’aine qui l’a tenu à l’écart de la formation des Wolverhampton Wanderers récemment en Angleterre, tandis que Funes Mori a récemment été absent avec une blessure musculaire après un bon début de saison avec Monterrey en Liga MX.

Martino ne s’attend pas à ce que Jimenez ou Funes Mori jouent contre le Pérou samedi au Rose Bowl ou contre la Colombie dans la région de la baie de Californie lundi, mais ils sont avec Le Tri pour l’entraînement, la récupération et la connexion avec leurs coéquipiers.

“Nous avons deux [forwards] qui peuvent jouer et deux qui ne peuvent pas”, a déclaré Martino. “Ce que j’aime, c’est que nous n’avons pas assez de joueurs. Quatre attaquants n’iront pas [to Qatar], mais tant qu’ils me compliquent le choix, j’en suis très content. On parlera sûrement de qui est laissé de côté, mais le problème sera l’abondance et non la pénurie.”

Javier Hernandez a représenté le Mexique à trois Coupes du monde. AP Photo/Thanassis Stavrakis

Le Mexique a terminé deuxième des éliminatoires de la CONCACAF derrière le Canada, mais l’équipe de Martino n’a marqué que quatre buts lors de ses cinq derniers matches de qualification malgré la disponibilité de Jimenez et de Corona. Ces luttes offensives et les nouveaux problèmes de blessures semblent dangereux pour les espoirs du Mexique d’échapper à un groupe qui comprend également la puissance mondiale Argentine et une équipe polonaise dirigée par la star de Barcelone Robert Lewandowski.

Même les joueurs ont remarqué que les fans mexicains sont déçus des chances de l’équipe, mais ce n’est pas inhabituel pour une équipe nationale qui a connu sa part de chagrin. Le défenseur central vétéran Hector Moreno espère El Tri’s les supporters trouveront un peu d’optimisme – et il espère que l’équipe pourra lui fournir deux bonnes performances en Californie cette semaine.

“Sur le papier, c’est un groupe difficile”, a déclaré Moreno. “L’Argentine est l’un des candidats pour remporter tout le tournoi. Mais vous devez encore jouer ces matchs. Lors de la dernière Coupe du monde, vous n’auriez jamais pensé que nous battrions l’Allemagne, puis que nous perdrions contre la Suède non plus. Nous devons nous concentrer sur la Pologne, puis après cela, nous devons nous concentrer sur l’Argentine et [Lionel] Messi, le meilleur de la planète. Nous aurons toujours de grands défis à ce niveau, et ce sont deux grands défis, mais je pense que nous serons prêts.”