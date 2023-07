Le rêve américain ‘au Water Street Studios à Batavia – Shaw Local

BATAVIA – Les amateurs d’art peuvent assister à une conférence gratuite sur la vie d’Andy Warhol à 19 h le 19 juillet aux Water Street Studios à Batavia, offerte en partenariat avec l’exposition Warhol au Cleve Carney Museum of Art sur le campus du College of DuPage à Glen Ellyn jusqu’au 10 septembre.

La présentatrice est Diana Martinez, directrice du McAninch Arts Center du College of DuPage et directrice exécutive de l’exposition à succès. La native de Glen Ellyn a été directrice des divertissements au Pheasant Run Resort à St. Charles au début de sa carrière, puis a dirigé le Paramount Arts Center à Aurora pendant sa période de renaissance.

Martinez explorera les antécédents d’Andy Warhol et son parcours en tant qu’immigrant de première génération des racines de Carpatho-Rusyn, à vivre dans des immeubles industriels dans la périphérie de Pittsburgh, à une superstar emblématique à New York, selon un communiqué de presse. Martinez expliquera son parcours prolifique et comment il a manifesté le rêve américain.

Water Street Studios est au 160 S. Water St. Les réservations sont demandées à tinyurl.com/m7wyznrx.