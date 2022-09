Main dans la main, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a vu le drapeau de son pays s’élever mercredi au-dessus de la ville reprise d’Izium, faisant une rare incursion à l’extérieur de la capitale qui met en lumière le recul embarrassant de Moscou face à une contre-offensive ukrainienne.

Les forces russes ont quitté la ville meurtrie par la guerre la semaine dernière alors que les soldats de Kyiv ont poursuivi une avancée époustouflante qui a récupéré de vastes étendues de territoire dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine.

Alors que Zelenskyy regardait et chantait l’hymne national, le drapeau ukrainien a été hissé devant l’hôtel de ville incendié. Après presque six mois sous l’occupation russe, Izium a été en grande partie dévastée, avec des immeubles d’appartements noircis par le feu et grêlés par des frappes d’artillerie.

Un trou béant et des tas de gravats se dressaient là où un bâtiment s’était effondré.

“La vue est très choquante, mais ce n’est pas choquant pour moi”, a déclaré Zelenskyy aux journalistes, “parce que nous avons commencé à voir les mêmes images de Bucha, des premiers territoires désoccupés… les mêmes bâtiments détruits, des gens tués.”

Bucha est une petite ville à la périphérie de Kyiv dont les troupes russes se sont retirées en mars. Dans la foulée, les autorités ukrainiennes ont découvert les corps de centaines de civils jetés dans les rues, les cours et les fosses communes. Beaucoup portaient des traces de torture.

Les procureurs ont déclaré avoir jusqu’à présent trouvé six corps portant des traces de torture dans des villages récemment repris de la région de Kharkiv. Le chef du bureau du procureur de Kharkiv, Oleksandr Filchakov, a déclaré que des corps avaient été retrouvés à Hrakove et Zaliznyche, des villages situés à environ 60 kilomètres (35 miles) au sud-est de la ville de Kharkiv.

« Nous avons une image terrible de ce que les occupants ont fait. … Des villes telles que Balakliia, Izium, se trouvent dans la même rangée que Bucha, Borodyanka, Irpin », a déclaré le procureur général ukrainien Andriy Kostin, énumérant les endroits où les Ukrainiens ont allégué que les forces russes avaient commis des atrocités.

Les autorités locales ont fait des déclarations similaires dans d’autres zones précédemment détenues par la Russie, mais il n’a pas été possible dans l’immédiat de vérifier leurs informations. Ils n’ont pas encore fourni de preuves d’atrocités potentielles à l’échelle décrite à Bucha, où le nombre et l’état des victimes civiles ont incité la communauté internationale à porter plainte pour crimes de guerre contre des responsables russes.

La récente déroute de Moscou dans le nord-est de l’Ukraine a été sa plus grande défaite militaire depuis le retrait des troupes russes de la région de Kyiv il y a des mois. À la périphérie nord d’Izium, les restes de chars et de véhicules russes gisaient en miettes le long d’une route.

Lors de la visite de Zelenskyy, ses forces ont poursuivi leur contre-offensive, déminé le terrain repris et enquêté sur d’éventuels crimes de guerre. Il a dit que « la vie revient » alors que les soldats ukrainiens retournent dans les villages précédemment occupés.

Le gouverneur ukrainien de la région orientale de Louhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que les soldats ukrainiens se préparaient à reprendre la zone, qui borde la région de Kharkiv et était principalement sous contrôle russe depuis juillet. Les bombardements intenses des forces ukrainiennes se sont poursuivis, a-t-il déclaré.

Haidai a déclaré à l’Associated Press que les troupes ukrainiennes arboraient des drapeaux ukrainiens dans les villes de Svatove et Starobilsk.

Mais à Kreminna, une autre ville où les Ukrainiens ont hissé leur drapeau, les Russes sont revenus mercredi et “ont arraché les drapeaux (ukrainiens) et montrent de manière démontrable qu’ils sont là”, a déclaré Haidai.

Un chef militaire séparatiste allié à la Russie a confirmé l’avancée ukrainienne sur la région de Louhansk. Andrei Marochko, un officier de la milice locale, a déclaré à la télévision russe que la situation était « vraiment difficile ».

“Dans certains endroits, la ligne de contact s’est rapprochée des frontières de la République populaire de Louhansk”, a déclaré Marochko, faisant référence à l’Etat indépendant déclaré par les séparatistes il y a huit ans.

La contre-offensive a laissé plus d’armes entre les mains des Ukrainiens.

Les forces russes ont probablement laissé derrière elles des dizaines de chars, de véhicules blindés de transport de troupes et d’autres armes lourdes alors qu’elles fuyaient l’avancée de l’Ukraine vers l’est, a déclaré mercredi un groupe de réflexion ukrainien. Le Center for Defence Strategies a déclaré qu’une unité russe fuyant la région d’Izium avait laissé derrière elle plus de trois douzaines de chars T-80 et à peu près autant de véhicules de combat d’infanterie. Une autre unité a laissé 47 chars et 27 véhicules blindés, a-t-il ajouté.

Le centre a déclaré que les forces russes avaient tenté de détruire certains des véhicules abandonnés par des tirs d’artillerie alors qu’ils reculaient. En règle générale, les forces armées détruisent l’équipement laissé pour que leur adversaire ne puisse pas l’utiliser. Cependant, le chaos du retrait russe les a apparemment forcés à abandonner des munitions et des armes intactes.

Avec les récents gains ukrainiens, une nouvelle ligne de front a émergé le long de la rivière Oskil, qui trace en grande partie la bordure orientale de la région de Kharkiv, a déclaré mercredi un groupe de réflexion basé à Washington, l’Institut pour l’étude de la guerre.

« Il est peu probable que les troupes russes soient assez fortes pour empêcher de nouvelles avancées ukrainiennes le long de l’ensemble de la rivière Oskil, car elles ne semblent pas recevoir de renforts, et les troupes ukrainiennes seront probablement en mesure d’exploiter cette faiblesse pour reprendre la contre-offensive à travers l’Oskil si elles le souhaitent. “, a déclaré l’institut.

Dans d’autres régions, la Russie a poursuivi ses attaques, faisant encore plus de victimes dans une guerre qui dure depuis près de sept mois.

Deux personnes ont été tuées et trois blessées après que la Russie a attaqué Mykolaïv avec des missiles S-300 pendant la nuit, a déclaré le gouverneur régional Vitaliy Kim.

La région de Nikopol, de l’autre côté d’une rivière depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, a été bombardée à trois reprises pendant la nuit, sans faire de blessés dans l’immédiat, a déclaré le gouverneur régional Valentyn Reznichenko.

Les combats ont également fait rage dans la région orientale de Donetsk, où des bombardements ont tué cinq civils et en ont blessé 16. Ensemble, Lougansk et Donetsk forment le Donbass, une zone industrielle que Moscou a entrepris de conquérir après une tentative infructueuse d’envahir Kyiv.

Les troupes russes ciblent des infrastructures critiques. Huit missiles de croisière visant des équipements hydrauliques – peut-être un barrage sur la rivière Inhulets ou un réservoir – ont frappé la ville natale de Zelenskyy, Kryvyi Rih, une ville à 150 km (93 miles) au sud-ouest de Dnipro, a rapporté le chef adjoint du bureau du président, Kyrylo Timochenko. sur sa chaîne Telegram. Zelenskyy a déclaré que les grèves semblaient être une tentative d’inonder la ville. Une vidéo publiée en ligne montrait des niveaux d’eau élevés sur les Inhulets et des rues inondées de la ville, et des évacuations de résidents ont été suggérées.

Le président américain Joe Biden a observé mercredi que les forces ukrainiennes avaient fait des “progrès significatifs” ces derniers jours, mais a ajouté : “Je pense que ça va être long”.

Alors que la critique de l’invasion semble augmenter en Russie, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré après un appel téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine : “Malheureusement, je ne peux pas vous dire que la prise de conscience s’est développée là-bas maintenant que c’était une erreur de commencer cette guerre.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré mercredi qu’il avait parlé avec Poutine de l’exportation d’engrais russes via les ports ukrainiens de la mer Noire pour faire face à une menace de famine. Le chef de l’ONU a déclaré lors d’une conférence de presse à New York que les prix élevés des engrais ont réduit la plantation de cultures, ce qui rend essentiel l’augmentation des exportations russes d’ammoniac – un ingrédient clé des engrais – en l’expédiant via les ports de la mer Noire désormais utilisés pour transporter le grain. d’Ukraine.

Le soutien militaire et économique occidental a permis à l’Ukraine de continuer à se battre depuis l’invasion russe le 24 février, et le gouvernement ukrainien a reçu plus d’aide mercredi.

Un groupe international de créanciers, dont les États-Unis, a finalisé un accord pour suspendre le service de la dette de l’Ukraine jusqu’à la fin de 2023, aidant le pays à atténuer les pressions sur les liquidités et à augmenter les dépenses sociales, sanitaires et économiques.

Arhirova a rapporté de Kyiv. Le journaliste d’Associated Press Jon Gambrell à Kyiv a contribué.

Elena Becatoros et Hanna Arhirova, Associated Press

