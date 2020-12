Forces somaliennes à la base militaire de Sanguuni, où un soldat américain a été tué en 2018. | Mohamed Abdiwahab / AFP / Getty Images

Trump retire des troupes du pays, mais beaucoup restent dans la région.

L’administration Trump retirera la quasi-totalité des quelque 700 soldats américains en Somalie du pays à peine cinq jours avant la prise de fonction du président élu Joe Biden.

Le retrait, annoncé vendredi par le Pentagone, marque ostensiblement la dernière tentative du président Donald Trump de réduire la présence américaine à l’étranger dans ce qu’il a décrit comme des opérations militaires coûteuses et inefficaces dans des régions comme le Moyen-Orient.

Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a annoncé en novembre que les États-Unis prévoyaient de réduire les troupes américaines de 4 500 à 2 500 en Afghanistan et de 3 000 à 2 500 en Irak. Mais le changement de stratégie en Somalie semble être quelque chose de différent.

Plutôt qu’un cas de rapatriement de troupes, de nombreuses forces seront repositionnées au Kenya voisin, selon un responsable du ministère de la Défense, bien que l’on ne sache pas à ce jour quel pourcentage des troupes basées en Somalie y sera réaffecté.

« À la suite de cette décision, certaines forces pourraient être réaffectées en dehors de l’Afrique de l’Est », a déclaré vendredi le Pentagone dans un communiqué. «Cependant, les forces restantes seront repositionnées de la Somalie vers les pays voisins afin de permettre des opérations transfrontalières par les forces américaines et partenaires.»

Ce que les États-Unis faisaient en Somalie

Les forces américaines stationnées en Somalie étaient en grande partie chargées de missions de lutte contre le terrorisme, avec un accent particulier sur la lutte contre la présence d’al-Shabaab, un groupe militant islamiste lié à Al-Qaïda. Et les troupes américaines ont également travaillé à la formation des forces somaliennes pour mener des raids et capturer les chefs d’al-Shabaab.

Selon le Pentagone, la mission contre al-Shabaab ne se terminera pas – au contraire, les troupes autrefois stationnées dans le pays «maintiendront la pression contre les organisations extrémistes violentes opérant en Somalie» depuis des bases au Kenya et ailleurs.

Le Pentagone a également déclaré que l’armée «conservera la capacité de mener des opérations de lutte contre le terrorisme ciblées en Somalie et de collecter des alertes précoces et des indicateurs concernant les menaces qui pèsent sur le pays».

Le succès des États-Unis en Somalie lors de cette mission n’est pas tout à fait clair. Et les méthodes des États-Unis pour accomplir leur travail contre al-Shabaab ont fait l’objet de vives critiques de la part des chiens de garde, qui soutiennent que les opérations de contre-terrorisme en Afrique de l’Est ont été menées sans un niveau de responsabilité approprié.

L’un des principaux outils des États-Unis contre al-Shabaab est les frappes de drones, qu’il mène en Somalie depuis 2007. La fréquence de ces frappes a considérablement augmenté sous l’administration Trump, avec 47 frappes menées en 2018 et 63 en 2019, selon le New York Times. Au total, l’administration Trump a effectué au moins 192 frappes de drones en Somalie, selon une analyse de New America.

Sous le mandat de Trump, les directives de surveillance des frappes en Somalie, dont certaines visent à minimiser les pertes civiles, ont également été assouplies.

Au cours des sept premiers mois de l’administration Trump, Trump a supervisé plus de frappes de drones que sous George W.Bush et Barack Obama réunis, et des groupes de défense des droits humains ont accusé les responsables américains de reconnaître une fraction des victimes civiles connues de ces frappes. Amnesty International a accusé l’administration de faire passer les meurtres de civils comme des raids réussis contre les Chabab et de refuser d’offrir une compensation lorsque des innocents sont accidentellement tués.

Al-Shabaab semble résilient face à l’intervention américaine. Un rapport de l’inspecteur général du département de la Défense cette année a révélé que les forces de sécurité somaliennes semblent toujours submergées par le groupe militant.

«Malgré de nombreuses années de pression antiterroriste soutenue par la Somalie, les États-Unis et la communauté internationale, la menace terroriste en Afrique de l’Est n’est pas dégradée: al-Shabaab conserve la liberté de mouvement dans de nombreuses régions du sud de la Somalie et a démontré sa capacité et son intention d’attaquer en dehors pays, notamment en ciblant les intérêts américains », indique le rapport.

Et cette capacité a été exposée récemment. Récemment, un entrepreneur de la CIA a été tué au combat en Somalie, et al-Shabaab a organisé une attaque en janvier contre une installation américaine au Kenya qui a entraîné la mort d’un soldat américain, deux entrepreneurs et la destruction de matériel militaire coûteux – dont un embarcation de surveillance.

Particulièrement à la lumière de l’attaque de janvier, les responsables militaires américains en Afrique de l’Est auraient commencé à faire pression pour une plus grande flexibilité pour lancer des frappes aériennes depuis le Kenya, et le président kényan Uhuru Kenyatta aurait également demandé à Trump une aide plus importante pour contrer al-Shabaab plus tôt cette année. Le redéploiement des troupes semble atteindre ces deux objectifs.

Et en effet, alors que la formation américaine des forces de sécurité somaliennes devrait prendre fin, les frappes aériennes contre les militants en Somalie se poursuivront, puisque les bases aériennes abritant les drones américains qui mènent des frappes en Somalie sont actuellement basées à l’extérieur du pays.