Le retrait israélien de certaines troupes de Gaza déclenche une nouvelle fracture au sein du gouvernement

Un ministre d’extrême droite du gouvernement israélien a critiqué la décision de l’armée du pays de retirer une division militaire de Gaza, révélant ainsi de nouvelles divisions entre les législateurs sur l’offensive militaire dans l’enclave palestinienne.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré qu’un « barrage de roquettes » lancé depuis Gaza vers Israël mardi matin « prouve une fois de plus que l’occupation de la bande (de Gaza) est nécessaire à la réalisation des objectifs de combat ».

L’armée israélienne a déclaré lundi que la 36e division, qui comprend des compagnies blindées, du génie et de l’infanterie, s’est retirée de la bande de Gaza après 80 jours, signe le plus significatif à ce jour d’un passage à une nouvelle phase de combat que certains responsables israéliens ont promis. .

Un nombre croissant de dirigeants ont condamné l’escalade du nombre de morts à Gaza, où l’offensive militaire meurtrière menée par Israël depuis le 7 octobre a décimé des pans entiers du territoire et laissé plus de 2,2 millions de personnes confrontées à la famine, à des maladies mortelles et à des déplacements forcés.

Les attaques israéliennes à Gaza ont tué au moins 24 100 Palestiniens et en ont blessé 60 834 autres, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. CNN ne peut pas confirmer ces chiffres de manière indépendante en raison de la difficulté de rendre compte de la zone de guerre.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré lundi que la « phase de manœuvres intensives » de l’offensive militaire israélienne dans le nord et le sud de Gaza « se terminerait bientôt ».

L’armée israélienne travaille à « éliminer les poches de résistance » dans le nord de Gaza, a déclaré Gallant, affirmant : « Nous y parviendrons via des raids, des frappes aériennes, des opérations spéciales et des activités supplémentaires. »

Après les attaques du 7 octobre, Gallant a déclaré que le plan initial prévoyait que la « phase de manœuvres intensives » de la campagne militaire israélienne à Gaza durerait environ trois mois. Mais il a averti que l’armée israélienne adapte ses opérations « en fonction de la réalité sur le terrain » et de « nos renseignements ».

Un porte-parole de Tsahal a déclaré à CNN que la 36e division s’était retirée de Gaza « pour une période de rafraîchissement et d’entraînement », ajoutant que les futurs mouvements de la division n’avaient pas encore été décidés.

“A la fin de la période, et en fonction de l’évaluation de la situation, il sera décidé de la poursuite de l’activité opérationnelle des forces de la division en fonction des besoins opérationnels”, a ajouté le porte-parole.

Le retrait signifie qu’il reste désormais trois divisions de combat de Tsahal à Gaza, aux côtés des forces spéciales, selon le porte-parole.

Les unités toujours sur le terrain à Gaza comprennent la 98e division, qui opère dans le centre de Gaza et constitue la plus grande division jamais créée dans l’histoire de Tsahal. Tsahal ne commente pas le nombre de ses troupes à Gaza, mais chaque division comprend plusieurs brigades pouvant chacune comprendre des milliers de soldats.

Les commentaires de Ben Gvir mettent en évidence les tensions qui existent au sein du gouvernement israélien, et au sein de l’establishment de la défense et de la sécurité au sens large, sur le degré de présence qu’Israël devrait conserver à l’intérieur de Gaza après la guerre.

Plus tôt ce mois-ci, les membres du cabinet israélien se sont disputés sur les plans pour l’avenir d’après-guerre de Gaza et sur la manière de gérer les enquêtes sur les failles de sécurité autour des attaques du Hamas du 7 octobre.

La prise de bec publique du 4 janvier a fait suite à ce qu’une source a décrit comme une « bagarre » lors d’une réunion du cabinet de sécurité. Le ministre d’extrême droite des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré qu’il y avait eu une « discussion houleuse », tandis que l’ancien ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré qu’une « attaque politiquement motivée » avait été lancée.

La division au sein du cabinet de sécurité portait sur la manière de gérer les enquêtes sur l’attaque du 7 octobre contre Israël, notamment sur l’incapacité de l’armée israélienne à l’anticiper, ainsi que sur la manière d’aborder la guerre à partir de maintenant.

Si le gouvernement s’effondre, Israël sera probablement confronté à de nouvelles élections que Netanyahu devrait perdre.

Pendant ce temps, certains politiciens d’extrême droite font pression pour une réoccupation complète, ainsi que pour un éventuel retour des colonies juives, dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui subit la pression des États-Unis pour garantir un rôle de premier plan à l’Autorité palestinienne, a déclaré récemment qu’Israël n’avait « aucune intention d’occuper Gaza de manière permanente ».

La campagne militaire israélienne à Gaza a entraîné le déplacement forcé d’au moins 1,93 million de personnes, selon l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Des milliers de familles ont déménagé à plusieurs reprises à mesure que l’offensive israélienne se déplaçait vers de nouvelles zones.

Les acteurs régionaux du Moyen-Orient ont comparé à plusieurs reprises le mouvement massif des Palestiniens à Gaza à la « Nakba », ou catastrophe, terme arabe désignant l’expulsion ou la fuite des Palestiniens de leurs villes lors de la fondation d’Israël en 1948.