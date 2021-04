Stamford Bridge est un cadre inhabituel pour une révolution populaire. Kensington et Chelsea a longtemps été le quartier le plus cher pour acheter une maison au Royaume-Uni, l’archétype du terrain de jeu des hommes riches où des fantasmes comme une Super League sont imaginés.

Le propriétaire des Blues, Roman Abramovich, a fait plus que quiconque pour exacerber le fossé national entre les nantis et les démunis du football, investissant plus de 2 milliards de livres sterling depuis l’acquisition du club en 2003, obtenant un statut de nouveau riche que beaucoup adoptent volontiers dans ces régions. Pourtant, quelques heures avant que les Bleus affrontent Brighton lors du dernier match d’une Premier League que Chelsea avait cherché à détruire, environ 1000 fans ont aligné les rues armés de bannières, de bombes fumigènes et d’un sentiment d’injustice accablant.

– Les clubs anglais se retirent de la Super League

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

«Nous voulons que notre Chelsea revienne», ont-ils chanté alors que les supporters se rassemblaient devant l’entrée de Stamford Gate en nombre et en vigueur suffisants pour bloquer l’accès au stade aux bus des entraîneurs de l’équipe. Cette impasse a conduit à une scène vraiment remarquable, qui résume parfaitement la façon dont la Super League a dressé le supporter ordinaire contre la facette sans visage du club qu’ils adorent.

Alors que la police et les stewards tenaient ferme contre les hordes aboyées, Petr Cech se dirigea vers la ligne de front. L’ancien gardien de but des Blues, l’un des joueurs les plus titrés du club avant de revenir pour devenir directeur technique et de performance, était soudainement la dernière ligne de défense, cette fois entre une foule en colère de fans de Chelsea et les dirigeants qui prenaient des décisions blottis dans le sol. .

2 Liés

« Donnez du temps à tout le monde, laissez les gens régler le problème », a-t-il plaidé, également pris au piège entre le port d’un masque facial pour se protéger du COVID-19 et le fait de ne pas en porter un pour se faire entendre.

Les barricades vacillaient. Les événements qui ont suivi suggéraient que la décision avait déjà été prise, mais le sentiment que le peuple avait remporté une victoire contre toute attente est apparu quelques minutes plus tard lorsque la nouvelle a éclaté que Chelsea se préparait effectivement à devenir le premier club à se retirer de l’équipe de 12 proposée. compétition échappée, ils s’étaient inscrits 48 heures plus tôt. Les autres clubs anglais de Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Manchester United annonceraient plus tard leur intention de faire de même, signalant sûrement l’effondrement de la Super League.

Cue la joie débridée sur la route de Fulham. De la bière a été lancée en l’air, les chants ont été changés en «Nous avons récupéré notre Chelsea» et «Nous avons sauvé le football».

Un homme, un partisan de Chelsea depuis 50 ans, décrit le sentiment mieux que le club qui a remporté la Ligue des champions en 2012.

Les fans de Chelsea ont exprimé leur mécontentement à l’idée de rejoindre la Super League et, finalement, les cuivres du club ont écouté. Getty

Les détails ont commencé à suivre une descente qui avait commencé plus tôt. Chelsea s’est inscrit après avoir eu l’urgence de le faire impressionné par d’autres. Cela ne veut pas dire que les Bleus n’avaient pas été au courant de ces conversations clandestines depuis un certain temps, mais plutôt que le rythme du changement était conduit ailleurs et qu’ils étaient exhortés à monter à bord d’un train au départ.

Des sources suggèrent qu’Abramovich n’a jamais été complètement convaincu de l’idée. Après tout, qu’est-ce qu’un chèque de 350 millions de livres sterling pour lui? Et la réaction politique le laisserait encore plus loin du rétablissement de son visa britannique. On pense également qu’un groupe de joueurs seniors avait déjà rencontré le président Bruce Buck pour exprimer leur opposition aux projets, notamment en raison de la suggestion de la FIFA et de l’UEFA selon laquelle les joueurs seraient interdits de compétitions internationales.

Le niveau d’opposition du gouvernement, des autorités, des supporters et de quiconque ayant même un intérêt passager pour le jeu a dépassé leurs attentes. Et face à la manifestation physique de cette hostilité à leurs portes, Chelsea a inversé le cap.

La fureur à l’extérieur avait aidé à repousser indéfiniment la Super League, mais le coup d’envoi contre Brighton de seulement 15 minutes. Et le contexte de ce jeu a changé après que les propriétaires ont décidé environ une heure avant que cela importait soudainement. Chelsea est entré dans la journée à un point derrière West Ham, quatrième place, et s’est battu pour se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine, soudainement reconnue comme la compétition de clubs la plus importante d’Europe.

Ce qui a suivi était un match nul 0-0 dans lequel Brighton était compétitif tout au long d’une manière que les «Big Six» n’aiment apparemment pas. Les visiteurs ont fait expulser Ben White dans les temps d’arrêt, mais ils ont tenu bon pour un point qui les rapproche de la survie de la Premier League. La ligue entière est plus proche de la survie maintenant.

« J’ai été affecté donc je pense que les joueurs ont été affectés. Nous ne parlons de rien d’autre que de Super League avant le match. Personne n’a posé de questions sur le match avant », a déclaré le manager de Chelsea Thomas Tuchel.

« C’est comme ça. Vous devez accepter la distraction. Nous avons essayé de créer une atmosphère pour gagner le match, mais nous n’avons pas pu. »

Bien sûr, Chelsea a fait plus que quiconque pour accélérer l’écart entre les « Big Six » modernes et le reste de la Premier League. Abramovich a lancé un assaut contre l’ordre établi, transformant Chelsea en un membre de l’élite cherchant à remonter le pont-levis. Et donc, il y a beaucoup de relations à réparer dans les semaines et les mois à venir, à la fois avec leur propre fanbase et plus loin alors que la Super League semble vouée à l’échec.

À temps plein, Chelsea n’avait toujours pas officiellement confirmé son retrait, vraisemblablement alors que les avocats cherchaient à démêler le gâchis dans lequel ils se trouvaient, déchirant la paperasse d’une vision footballistique si myope qu’elle ne pouvait pas voir l’opposition la plus proche. .

Mais le peuple avait déjà parlé. Et, finalement, ils ont été entendus.