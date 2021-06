Le retrait du portrait de la reine divise les étudiants de l’Université d’Oxford

Pour certains étudiants d’Oxford, la décision de retirer un portrait de la reine d’une salle commune est une « chose inqualifiable », et pour d’autres, c’est une reconnaissance bienvenue de l’histoire coloniale du Royaume-Uni – bien qu’une décision soit maintenant détournée par ceux qui cherchent à exacerber les « guerres culturelles ».

Par un après-midi ensoleillé dans cette ville universitaire, les étudiants qui devraient autrement être préoccupés par les finales et les bals d’été sont distraits et divisés.

Cette semaine, les membres de la Middle Common Room (MCM) du Magdalen College ont voté à une écrasante majorité en faveur de la suppression de l’image du monarque, arguant qu’il s’agit d’un emblème de « l’histoire coloniale récente » qui pourrait faire en sorte que certains se sentent malvenus.

Et ce faisant, ils ont plongé l’université dans un autre chapitre du débat en cours sur la liberté d’expression par rapport à la soi-disant « éveil » dans les établissements d’enseignement supérieur.

Le Premier ministre a lui-même pesé dans le débat, son porte-parole soutenant mercredi les critiques du secrétaire à l’Éducation concernant la décision de supprimer le portrait. Gavin Williamson avait tweeté que la reine avait « travaillé sans relâche pour promouvoir les valeurs britanniques de tolérance, d’inclusivité et de respect dans le monde ».

Pour certains étudiants, le détrônement proverbial représente une bouffée d’air frais.

Une étudiante a déclaré qu’elle « appuyait pleinement la décision » et a fait valoir que cela faisait partie du débat nécessaire sur la façon dont nous nous souvenons des personnages historiques controversés, à la suite du débat sur l’opportunité de retirer ou non une statue de l’impérialiste victorien Cecil Rhodes de l’Oriel College de l’université. an.

« Il y a certainement beaucoup de changements qui doivent se produire à Oxford, donc je pense qu’il est bon qu’ils reconnaissent qu’en fait toutes ces personnalités célèbres n’ont pas nécessairement une histoire positive, en particulier pour les minorités et les personnes de couleur », Safaa Baig, un étudiante en première année de philosophie et de français à Saint Peters College, a raconté L’indépendant.

«Je pense qu’il est utile de savoir qu’en fait, il y a des gens qui pensent que c’est mal et que beaucoup de choses que nous avons faites étaient mal et ne devraient pas être mises sous cet éclairage glamour.

La reine, a-t-elle ajouté, « a peut-être fait beaucoup de bien mais elle a fait beaucoup de mal et je pense que le fait que les gens puissent maintenant le reconnaître est important ».

Pour les personnes qui « en savent beaucoup moins sur la colonisation, par exemple l’impact négatif de la reine sur des endroits comme l’Inde ou l’Afrique, il leur est très facile d’ignorer les choses négatives qu’elle a faites », a ajouté Mme Baig.

Un autre étudiant, Rico Kofi, a déclaré que l’affichage de l’image dans la salle commune du collège avait des « tonsent coloniaux ». L’étudiant en histoire de 19 ans au Pembroke College a déclaré : « S’ils ont voté pour, c’est leur choix, leur collège. Nous sommes une démocratie.

Pour Joe Drakeley, un étudiant en physique de 22 ans au Collège Oriel, une petite décision concernant une salle commune a été manipulée par les conservateurs, qui, selon lui, sont « au milieu d’une guerre des cultures ».

«Cela correspond à un récit qu’ils essaient de pousser. Je pense que cela correspond à leur idée générale que nous sommes tous trop à gauche, ce qui n’est pas le cas. »

La reine, photographiée au Magdalen College en 2008 (Oxford Mail / SWNS)

« Je n’irais pas dans la maison de quelqu’un pour lui dire quoi mettre en place. C’est leur choix s’ils l’ont. Quoi que vous pensiez de leurs raisons de le retirer, cela n’a aucune importance, car il s’agit simplement d’une photo qu’ils ont choisi de ne pas afficher.

Mais d’autres étudiants restent catégoriquement opposés, dont un du Magdalen College, qui n’a pas voulu donner son nom, révélant que des étudiants de premier cycle envisageaient de lancer une contre-mouvement pour que la photo soit remontée.

« Le problème se résume à la nature dysfonctionnelle du fonctionnement de la politique interne du collège », a déclaré l’étudiant en politique, philosophie et économie. « Nous allons essayer d’adopter un contre-mouvement pour le remettre en place, car nous pensons que cela devrait être fait. Nous n’avons pas du tout eu notre mot à dire. Nous n’étions même pas au courant de ce qui se passait jusqu’à sa sortie. »

Il a déclaré que le contrecoup avait été « massivement exagéré » et a ajouté: « De toute évidence, il s’agit d’un groupe de personnes diversifié, nous venons tous d’horizons différents et avons des opinions différentes, il est donc assez difficile de publier que nous pensons tous cela quand ce n’est certainement pas une chose universellement convenue.

« Je pense que cela a été massivement exagéré et qu’il essaie de présenter cette image que les universités sont en guerre avec la liberté d’expression, et cela joue définitivement dans cette rhétorique. »

Un autre étudiant de PPE à Magdalen a convenu que le problème avait été exagéré, mais a ajouté: « C’est juste un lieu social, ce n’est probablement pas l’endroit pour un portrait de la reine de toute façon. »





Je pense que cela diminue les vrais problèmes auxquels certaines personnes sont confrontées. Je ne pense pas qu’il soit vrai que la reine représente ce qu’elle était censée représenter lors de la réunion

Pour Quentin Skinner, étudiant en mathématiques au Lincoln College, la suppression du portrait était une « chose inqualifiable », tandis qu’un autre a crié que la décision était « terrible » et l’a qualifiée de « honte pour notre nation ».

Un autre, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré qu’il n’était pas clair à quoi cette décision avait abouti. «Je pense que cela diminue les vrais problèmes auxquels certaines personnes sont confrontées. Je ne pense pas qu’il soit vrai que la reine représente ce qu’elle était censée représenter lors de la réunion », a-t-il déclaré. Le contrecoup parmi les députés et dans la presse a été de « donner aux étudiants exactement ce qu’ils veulent, c’est-à-dire de l’attention », a-t-il déclaré, ajoutant: « Ils devraient simplement l’ignorer ».

Le président du MCR, Matthew Katzman, n’a pas répondu à une demande de commentaire de L’indépendant, mais a déclaré dans une déclaration à Courrier en ligne: « L’action a été prise après une discussion sur le but d’un tel espace, et il a été décidé que la salle devrait être un lieu accueillant et neutre pour tous les membres, indépendamment de leur origine, de leur démographie ou de leurs opinions.

«La famille royale est exposée dans de nombreuses zones du collège, et il a finalement été convenu qu’il s’agissait d’un ajout inutile à la salle commune. Les points de vue du MCR ne reflètent pas les points de vue du Magdalen College, et les décisions esthétiques prises par les membres votants de son comité n’équivalent pas à une déclaration sur la reine. En effet, aucune position n’a été prise sur la reine ou la famille royale – la conclusion était simplement qu’il y avait de meilleurs endroits pour accrocher cette estampe. »