Le retrait du bien-être en cas de pandémie alimente la pauvreté au Brésil

Vania Heleno dos Reis, 52 ans, a déclaré que l’aide sociale lui avait permis de cesser de nettoyer les maisons l’année dernière, mais elle a repris vers la fin de l’année et n’a pas arrêté. Elle et son mari, Pedro, un bricoleur, n’ont pas mangé de bœuf depuis des semaines et mangent plutôt du poulet, des œufs, du riz et des haricots.