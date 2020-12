(Opinion Bloomberg) – L’un des aspects les plus étranges de la sélection par le président élu Joe Biden du général à la retraite Lloyd Austin pour être son secrétaire à la défense vient de son explication des raisons pour lesquelles il a fait ce choix. Dans un essai dans l’Atlantique, Biden dit qu’il a choisi Austin en raison de la façon dont il a supervisé le retrait des forces américaines en 2011 d’Irak.

«Pour réussir cela, il a fallu plus que les compétences et la stratégie d’un soldat chevronné», a écrit Biden. «Cela a obligé Austin à pratiquer la diplomatie, à nouer des relations avec nos homologues irakiens et avec nos partenaires de la région.»

Biden est certainement en mesure de le savoir. Il était l’homme de référence de l’administration Barack Obama sur l’Irak lorsqu’il occupait le poste de vice-président. Ce qui est déconcertant, c’est pourquoi Biden a choisi Austin en raison – et non en dépit de – de son rôle dans le retrait des États-Unis d’Irak. La décision de 2011 était une erreur stratégique que Biden et Obama ont partiellement corrigée en 2014, après qu’une armée de l’État islamique eut pris la deuxième plus grande ville d’Irak et menaçait Bagdad.

Une des principales raisons pour lesquelles Obama a accepté un retrait complet des forces du pays est que Austin, Biden et l’ambassadeur américain James Jeffrey n’ont pas réussi à faire approuver par le parlement irakien une disposition stipulant que les forces américaines restant en Irak ne seraient pas jugées par les tribunaux irakiens. Cela peut sembler être un détail technique, mais presque tous les accords sur le statut des forces avec des pays étrangers contiennent de telles dispositions.

Jeffrey a expliqué dans un document politique publié après avoir quitté son poste à Bagdad que le Premier ministre et président irakien l’avait informé que le parlement du pays soutiendrait une petite présence américaine dans le pays, mais ne soutiendrait pas l’exemption de la loi irakienne. Après cela, la Maison Blanche a annoncé le retrait complet.

Austin ne mérite pas tout le blâme pour cet échec. L’administration Obama a mis du temps à donner un nombre ferme de soldats qu’elle voulait en Irak tout au long de 2011. Lorsque l’administration a finalement opté pour 5 000, les dirigeants irakiens qui soutenaient en privé une présence continue des troupes américaines craignaient que l’engagement d’Obama ne soit pas sérieux. De plus, l’administration n’a pas réussi à convaincre le Premier ministre, Nouri al-Maliki, de partager le pouvoir avec le parti plus pro-américain qui avait remporté le plus de voix lors des élections de 2010 en Irak.

L’histoire continue

Le retrait complet d’Irak est devenu un problème pour les intérêts américains peu après le départ des dernières troupes, de plusieurs manières. Par exemple, l’absence de présence militaire américaine signifiait qu’il n’y avait pas de force crédible à l’intérieur de l’Irak pour dissuader les rivaux régionaux d’utiliser son espace aérien. Peu de temps après, l’Iran a commencé à envoyer des vols à travers l’Irak vers la Syrie pour réapprovisionner le régime et ses milices alliées là-bas.

Maliki s’est également enhardi après le départ de toutes les forces américaines. Il a tenté de faire arrêter l’un de ses vice-présidents et a déclaré une sorte de loi martiale dans la province d’Anbar, où les États-Unis avaient persuadé des années plus tôt les chefs tribaux sunnites de changer de camp et de combattre al-Qaïda.

Finalement, Obama a dû renvoyer des forces en Irak et plus tard en Syrie. Austin était alors promu commandant du commandement central, qui englobe le Moyen-Orient. Il a aidé à concevoir les contours de la stratégie militaire qui a fini par vaincre l’État islamique après que Donald Trump est devenu président. C’était un petit contingent d’opérateurs spéciaux américains mélangés à la puissance aérienne et aux forces locales, composé principalement de Kurdes syriens. Austin, cependant, n’a jamais approuvé les règles d’engagement plus souples qui, selon de nombreux analystes militaires, ont contribué à renverser la vapeur contre l’État islamique.

Rien de tout cela ne veut dire que le rôle d’Austin dans le retrait américain en 2011 est disqualifiant. Il était au service d’un président qui a fait campagne pour mettre fin à la guerre en Irak. Biden dit que le commandement d’Austin du retrait des États-Unis d’Irak a montré une maîtrise de la logistique, ce qui sera important pour un secrétaire à la Défense qui supervisera la distribution du vaccin Covid-19.

Mais l’appel de Biden dans l’Atlantique pour soutenir son candidat est néanmoins troublant. Le retrait d’Irak en 2011 était une erreur forcée par un échec de la diplomatie. On espère que Biden a appris de cette expérience. Sa défense de Lloyd Austin suggère que non.

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Eli Lake est un chroniqueur d’opinion de Bloomberg couvrant la sécurité nationale et la politique étrangère. Il était le correspondant principal de la sécurité nationale pour le Daily Beast et a couvert la sécurité nationale et le renseignement pour le Washington Times, le New York Sun et UPI.

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités commerciales la plus fiable.

© 2020 Bloomberg LP