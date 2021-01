Le lieutenant-colonel de l’armée à la retraite. Daniel L. Davis est membre senior du groupe de réflexion Defence Priorities et ancien lieutenant-colonel de l’armée américaine qui s’est déployé quatre fois dans les zones de combat. Il est l’auteur de «The Eleventh Hour in 2020 America». Suivez-le @ DanielLDavis1.

Pour la cinquième fois en deux semaines, l’Iran a mené d’importants exercices militaires le 19 janvier, avec une démonstration de force deux jours après que les États-Unis aient volé des Stratofortresses B-52 près de l’espace aérien iranien.

Si les objectifs de l’administration Biden sont d’éviter la guerre au Moyen-Orient et d’assurer la sécurité de l’Amérique, continuer à appliquer la campagne de «pression maximale» complètement discréditée est la dernière chose que le nouveau président devrait faire. Bien que cela puisse paraître contre-intuitif, retirer toutes nos troupes de combat d’Irak et de Syrie est le meilleur jeu de Biden.

Certains analystes suggèrent que la meilleure façon pour Biden de répondre aux actions de l’Iran est de continuer à faire pression sur Téhéran. Mais des preuves accablantes indiquent que la pression maximale sur l’Iran a été un échec épouvantable.

Aussi imparfait que le plan d’action global conjoint de 2015, ou JCPOA, l’accord sur le nucléaire iranien, ait pu être, il a réussi à imposer des contraintes importantes à l’armée iranienne et à réduire matériellement ses stocks de matières nucléaires. Il a également limité – mais n’a pas pris fin – les actions troublantes de l’Iran au Moyen-Orient.

Les partisans de la campagne de pression maximale du président Donald Trump ont affirmé que l’opération de pression économique « changerait » [Iran’s] comportement destructeur, [cause them to] respecter les droits de son peuple et retourner à la table des négociations. «

Les résultats réels – qui étaient entièrement prévisibles – ont été pratiquement le contraire.

Depuis que les États-Unis se sont retirés unilatéralement du JCPOA en 2018, l’Iran a considérablement augmenté sa production de matières nucléaires retraitées, intensifié son comportement belliqueux dans la région et étendu ses exercices d’entraînement militaire ces derniers mois. Les partisans de la pression maximale citent régulièrement ces actions comme preuve que plus une pression doit être appliquée. Mais l’Iran a ouvertement signalé que son comportement provocateur était temporaire et pouvait être inversé.

En décembre, le parlement iranien a adopté une nouvelle loi restreignant davantage l’adhésion au JCPOA. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré que les restrictions étaient le résultat d’années de ce qu’il a appelé un « jeu unilatéral » résultant du retrait de Washington du JCPOA tout en exigeant le plein respect de Téhéran. Le parlement iranien a déclaré qu’il reviendrait au respect si les « autres signataires respectent pleinement leurs engagements ».

La pression maximale n’a produit aucun des avantages que ses partisans prétendaient. Au contraire, cela a largement motivé l’Iran à faire le contraire de ce que nous préférerions, augmentant les tensions au point que le risque de guerre – que ce soit par conception, par erreur de calcul ou par erreur – est inutilement élevé.

En vérité, l’Iran est une puissance faible et en déclin au Moyen-Orient qui est plus qu’équilibrée par d’autres pays de la région, et qui ne représente guère de menace pour l’Amérique. Son armée a une capacité limitée à projeter sa puissance au-delà de ses frontières et de ses eaux littorales. Téhéran peut cependant lancer plusieurs variantes de missiles balistiques et de croisière dans toute la région et employer des troupes d’opérations spéciales et d’autres milices. Presque la seule façon dont l’Iran représente une menace pour l’Amérique est par nos troupes relativement exposées en Irak et en Syrie.

Nos troupes dans ces deux pays ne font rien pour protéger ou défendre les intérêts américains. Les seuls bénéficiaires sont le gouvernement de Bagdad et les Kurdes de Syrie. Nos troupes risquent actuellement leur vie quotidiennement, mais n’ont pas d’objectifs militairement réalisables qui marqueraient la fin de l’opération. Ils sont, littéralement, assis dans le désert, menant des actions tactiques sans aucune pertinence stratégique.

Et ce sont des cibles facilement identifiables et accessibles pour les militaires iraniens ou les milices affiliées.

Les forces armées américaines ne devraient être utilisées que pour des missions directement liées à notre sécurité, et la vie des hommes et des femmes qui portent l’uniforme ne devrait jamais être invitée à risquer leur vie et leurs membres pour des missions stratégiquement insignifiantes.

Le retrait de nos troupes d’Irak et de Syrie réduira considérablement l’exposition de l’Amérique à tout aventurisme iranien dans la région et réduira considérablement le risque d’une guerre inutile pour les États-Unis. Cela n’augmentera pas notre risque d’attaque terroriste, car notre puissante capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, combinée à notre capacité mondiale de frapper n’importe quelle cible terroriste (frappe des ISR), continuera à défendre avec succès notre patrie.

Beaucoup à Washington pensent que retirer des troupes américaines de tout déploiement augmentera jamais notre risque d’attaque. Les preuves qui se sont accumulées au cours des deux dernières décennies réfutent vivement cette affirmation. L’administration Biden a une chance de mettre fin à ces politiques ratées, de retirer nos troupes d’un danger inutile et de renforcer notre sécurité nationale.

– Les opinions exprimées dans cet éditorial sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Military.com. Si vous souhaitez soumettre votre propre commentaire, veuillez envoyer votre article à opinions@military.com pour examen.