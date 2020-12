WASHINGTON (AP) – Alors que le Pentagone retire des troupes du Moyen-Orient dans les semaines à venir, sous les ordres du président Donald Trump, les dirigeants militaires américains s’efforcent de trouver d’autres moyens de dissuader les attaques potentielles de l’Iran et de ses mandataires, et de contrer les arguments que l’Amérique abandonne la région.

Un haut responsable militaire américain connaissant la région a déclaré lundi que l’Iran pourrait tenter de profiter du retrait des troupes américaines d’Irak et d’Afghanistan et du départ prévu du porte-avions USS Nimitz du golfe Persique.

Le responsable a déclaré qu’en conséquence les chefs militaires avaient déterminé que, sur la base de la situation sécuritaire dans la région, les Nimitz devaient y rester maintenant et «pendant un certain temps encore». En outre, le responsable a déclaré qu’un escadron d’avions de combat supplémentaire pourrait également être envoyé dans la région, si nécessaire.

Le Nimitz a quitté la région du Golfe et devait commencer à rentrer chez lui. Mais le navire a reçu l’ordre de revenir la semaine dernière pour assurer une sécurité supplémentaire pendant que les retraits de troupes d’Irak et d’Afghanistan se poursuivent. Un responsable américain de la défense a déclaré à l’époque que la décision garantirait que les troupes américaines pourraient dissuader tout adversaire de prendre des mesures contre les forces américaines. Aucun calendrier n’a été donné, mais le responsable militaire américain s’exprimant lundi a clairement indiqué que le changement était illimité et qu’il n’était pas clair quand l’équipage du navire rentrerait chez lui.

La menace potentielle iranienne est devenue une préoccupation croissante ces dernières semaines après l’assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh. L’Iran a imputé la mort à Israël, qui a été soupçonné dans les meurtres précédents de scientifiques nucléaires iraniens. Les responsables américains s’inquiètent également d’une éventuelle frappe de représailles iranienne à l’occasion du premier anniversaire de la frappe aérienne américaine qui a tué le général de haut rang de l’Iran, Qassim Soleimani, et de hauts responsables de la milice irakienne près de l’aéroport de Bagdad début janvier.

Le responsable militaire a déclaré que les États-Unis étaient conscients de la planification et des menaces d’attaques iraniennes, et que certains sont plus mûrs, tandis que d’autres sont ambitieux. Une préoccupation majeure, a-t-il déclaré, est que les milices soutenues par l’Iran en Irak pourraient être disposées à agir même sans la bénédiction ou la direction de Téhéran.

La présence des Nimitz, a déclaré le responsable, pourrait amener l’Iran ou les milices à repenser une éventuelle attaque.

Le Pentagone est conscient de l’impact du déploiement prolongé sur les marins Nimitz et sur le plan de la marine pour l’entretien du navire, a déclaré le responsable militaire, qui s’est entretenu avec un petit nombre de journalistes sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations en cours sur les troupes.

Le Pentagone a annoncé le mois dernier que les États-Unis réduiraient les effectifs des troupes en Irak et en Afghanistan d’ici la mi-janvier, affirmant que la décision remplissait l’engagement de Trump de ramener les forces à la maison après les longues guerres américaines. Dans le cadre du retrait accéléré, les États-Unis réduiront le nombre de soldats en Afghanistan de plus de 4 500 à 2 500, et en Irak d’environ 3 000 à 2 500.

Le report du retour du Nimitz, cependant, gardera entre 5 000 et 7 000 marins et Marines au Moyen-Orient, probablement l’année prochaine. D’autres navires du groupe de frappe Nimitz peuvent rester avec le porte-avions.

Le responsable militaire a déclaré que le Pentagone chercherait d’autres moyens de compenser la perte du Nimitz lorsque le transporteur quittera la région.

La décision de retrait des troupes de Trump a reçu un accueil chaleureux de la part des législateurs et alliés républicains, qui ont mis en garde contre les dangers de réduire les forces avant que les conditions de sécurité ne soient bonnes. Et cela est venu malgré les arguments de hauts responsables militaires qui favorisent un retrait plus lent pour préserver les gains durement combattus.

Le général de marine Frank McKenzie, commandant en chef des États-Unis pour le Moyen-Orient, a longtemps plaidé en faveur d’une présence cohérente de porte-avions dans la région du Golfe pour dissuader l’Iran.

En visitant le porte-avions USS Harry S. Truman dans la mer d’Arabie du Nord en février, McKenzie a déclaré aux marins: «Vous êtes ici parce que nous ne voulons pas d’une guerre avec l’Iran et rien ne fait réfléchir un adversaire potentiel à la guerre à deux fois que la présence. d’un porte-avions et du groupe de frappe qui l’accompagne.

Malgré les demandes généralisées de navires de l’US Navy dans d’autres parties du monde, McKenzie a demandé et reçu une présence navale beaucoup plus importante que d’habitude dans la région du Moyen-Orient au début de cette année. Mais au fil du temps, les chiffres ont diminué, en reconnaissance des efforts du Pentagone pour mettre davantage l’accent sur la Chine et l’Indo-Pacifique.