Le retrait de Naomi Osaka de Roland-Garros alimente le débat sur la santé mentale

Naomi Osaka est l’une des jeunes stars les plus en vue du tennis et l’athlète féminine la mieux payée au monde. Malgré la croyance erronée selon laquelle certaines personnes, en particulier les riches et les plus prospères, sont immunisées contre les problèmes de santé mentale, Osaka a révélé qu’elle vivait avec la dépression.

Pour protéger sa santé mentale, Osaka a annoncé la semaine dernière qu’elle ne « ferait aucune presse » pendant Roland-Garros. Elle a été condamnée à une amende de 15 000 $, menacée de sanctions plus sévères et s’est finalement retirée du tournoi.

Les doigts ont été pointés dans presque toutes les directions. De nombreux athlètes d’élite et journalistes sportifs ont pesé sur sa décision, certains plus sympathiques que d’autres.

Certains soutiennent qu’Osaka aurait dû être franc au sujet de sa dépression et s’adresser directement aux officiels de Roland-Garros plutôt que d’annoncer sa décision sur les réseaux sociaux. D’autres ont déclaré que les officiels du tennis auraient dû garder leurs opinions privées, afin de ne pas attirer davantage l’attention des médias sur une athlète qui a déclaré qu’elle avait du mal à être surveillée par les médias. D’autres soutiennent que les médias devraient être tenus responsables. La journaliste sportive Julie DiCaro a déclaré à NPR que les médias étaient quelque peu coupables et pourraient laisser de la place aux athlètes de couleur pour remettre en question les mérites des règles qui leur pèsent plus lourdement que leurs homologues blancs.

Malgré toutes les complexités de l’histoire, et pour tout le public qui ne connaît toujours pas la santé d’Osaka et la communication entre elle et les officiels du tennis, les psychologues disent qu’Osaka devrait être félicitée pour avoir parlé ouvertement de sa santé mentale dans une culture encore sceptique quant aux blessures qu’elle ne peut pas voir. , pour avoir posé des limites pour assurer sa sécurité, même au prix de sa carrière, et pour avoir mis son sport, les médias et le public au défi de repenser ce que nous exigeons des athlètes.

« Une grande partie du monde a été mise en place que c’est ainsi que nous procédons, et c’est ainsi que nous l’avons toujours fait, et cela va fonctionner de cette façon », a déclaré Lynn Bufka, directrice principale de l’American Association psychologique.

« Chaque fois que quelqu’un le remet en question, qu’il s’agisse d’interviewer des athlètes s’ils gagnent ou perdent, ou de toujours leur poser des questions même s’ils ont du mal … il y a une menace ici que nous devions faire les choses différemment, même si à la fin cela pourrait finalement servir être un meilleur moyen. »

Candice Williams, conseillère sportive à l’Ohio State University, a déclaré que la controverse souligne la tension entre l’obligation d’un joueur envers son sport et son obligation envers lui-même.

« Les gens ont une vision très unidimensionnelle des athlètes. Ils les considèrent comme des interprètes et non comme des personnes », a-t-elle déclaré. « Cela montre que nous avons plus de travail à faire en termes de normalisation qu’une personne peut être mentalement pas bien, et toujours fonctionner, et aussi vouloir se réserver du temps pour elle-même. Je la félicite d’avoir fixé cette limite. »

Les mythes sur la santé mentale alimentent l’indignation

Bufka a déclaré que l’indignation suscitée par la décision d’Osaka montre que le public se demande toujours si nous pouvons accepter que les gens puissent être des professionnels compétitifs tout en ayant des problèmes de santé mentale valables.

Une réponse sur L’annonce Twitter d’Osaka lire: « Vous avez l’un des meilleurs emplois au monde pour être capable de balancer une raquette à une balle de manière professionnelle. Cela me fait penser que vous devriez vous asseoir pour répondre aux questions, peu importe que vous gagnez ou perdez, c’est une infime partie de votre travail. »

Osaka a été félicitée pour avoir géré les conférences de presse avec grâce, mais cela ne dit rien sur ce qui se passe avec elle en interne.

« À un moment donné, nous commençons à considérer ces athlètes comme intouchables. Nous pensons: » Qui sont-ils pour avoir des problèmes de santé mentale? Naomi devrait être d’accord pour parler aux médias. » Mais vous devez comprendre que l’épuisement professionnel est également réel pour les athlètes », a déclaré Williams.

Bufka et Williams ont tous deux déclaré que si Osaka avait révélé qu’une blessure physique l’empêchait de participer aux conférences de presse, la réaction aurait été différente.

« Si elle avait affaire à une déchirure du LCA, à une entorse à la cheville, ou si elle se blessait au poignet, au coude ou à l’épaule, nous n’aurions pas ce push-and-pull de ‘Est-ce réel ou est-ce faux ?' », a ajouté Williams.

Différents athlètes, différents besoins

Certains journalistes ont suggéré que le refus d’Osaka de répondre à ce qu’elle savait être des questions difficiles sur sa lutte pour gagner sur les courts en terre battue de Roland-Garros était un signe de faiblesse. Le journaliste du New York Times Christopher Clarey a écrit : « Si Osaka est sensible aux questions sur ses faiblesses sur terre battue, imaginez ce que Pete Sampras a ressenti lorsqu’on lui a posé des questions sur ses propres échecs pendant plus d’une décennie alors qu’il tentait de gagner Roland Garros.

Mais les experts en santé mentale notent que de nombreux facteurs affectent la façon dont une personne réagit à la pression, notamment l’âge, la personnalité et, dans ce cas, l’environnement médiatique. L’identité raciale et de genre peut également avoir un impact sur les questions posées.

La question d’ouverture à Coco Gauff, 17 ans, lors d’une conférence de presse à Roland-Garros 2021 : « On vous compare souvent aux sœurs Williams. C’est peut-être parce que tu es noir. Mais je suppose que c’est parce que vous êtes talentueux et peut-être américain aussi.

Osaka n’a que 23 ans. Elle a dit qu’elle était introvertie et qu’elle souffrait d’anxiété lorsqu’elle s’exprimait en public. C’est une femme de couleur dans un sport qui reste majoritairement blanc. Elle répond à des questions dans un environnement médiatique où un commentaire controversé, une dépression émotionnelle ou une réponse mal formulée peut exploser sur les réseaux sociaux et prendre sa propre vie.

« Pouvons-nous faire cela différemment ? »

Dans sa publication sur les réseaux sociaux annonçant son retrait, Osaka a qualifié certaines des règles sur les demandes de la presse de « dépassées ».

Elle a déclaré: « J’ai regardé de nombreux clips d’athlètes en panne après une défaite dans la salle de presse et je sais que vous aussi. Je crois que toute la situation donne des coups de pied à une personne alors qu’elle est à terre et je ne comprends pas le raisonnement derrière cela. »

Les conférences de presse d’après-match sont souvent considérées comme mutuellement bénéfiques pour les journalistes et les athlètes. S’exprimant sur la controverse d’Osaka lors de la journée médiatique d’avant-tournoi, Rafael Nadal a déclaré: « Je la comprends, mais d’un autre côté, pour moi, sans la presse … nous ne serons probablement pas les athlètes que nous sommes aujourd’hui. »

Ces moments vulnérables après une victoire ou une défaite sont précieux pour les journalistes qui s’efforcent de comprendre leurs sujets, et alors qu’Osaka a noté « la presse tennistique a toujours été gentille avec moi », a-t-elle encore déclaré que parler aux médias lui avait donné « d’énormes vagues d’anxiété . »

Si un athlète dit qu’une partie du travail est trop pour lui, les experts en santé mentale disent que nous sommes obligés d’écouter, de faire de la place et d’imaginer une manière différente.

« (Avec les médias) c’est ‘Hé, nous voulons en temps réel, votre réaction, juste après cette expérience que vous avez eue’, ne pas comprendre qu’elle est un être humain, et traiter l’information, et traiter les sentiments, ne sont pas que des choses cela se produit en un instant », a déclaré Williams. « Je pense que nous sommes une culture où nous voulons savoir les choses instantanément. Existe-t-il un moyen d’atténuer cela en termes de pouvoir rencontrer l’athlète là où il se trouve lorsqu’il doit faire de la presse? Je le pense absolument. «

Les experts disent que ce moment est l’occasion de réfléchir à nos attentes envers les athlètes et à la façon dont nous pouvons les aider à réussir non seulement dans leur sport, mais dans leur vie.

« J’apprécie vraiment qu’elle essaie de dire ‘voici ce dont j’ai besoin, voici ce qui fonctionne et ne fonctionne pas pour moi' », a déclaré Bufka. « Pouvons-nous faire cela différemment? Comment faisons-nous cela? J’espère que nous pouvons accepter qu’il y a quelque chose de légitime ici, plutôt que d’essayer de forcer les gens à prouver leur problème de santé mentale sans l’ombre d’un doute. »

