Le retrait de la statue confédérée à Charlottesville provoque la division, les manifestants l’appelant un effacement de l’histoire – RT USA News

Le retrait d’une statue du général confédéré Robert E. Lee à Charlottesville a polarisé les Américains samedi, alors que les États-Unis continuent de démolir des monuments désormais jugés trop controversés.

En 2017, le projet de retrait de la statue a conduit au tristement célèbre rassemblement de Charlottesville Unite the Right, au cours duquel un manifestant contre l’événement a été tué lors d’une attaque à la voiture.

Maintenant, près de quatre ans après le rassemblement, Charlottesville, en Virginie, a démonté la statue, le maire Nikuyah Walker l’appelant « un petit pas de plus » faire les États-Unis « s’attaquer au péché d’être prêt à détruire les Noirs pour un gain économique ».





La suppression a été saluée par certains Américains, qui appelé il « un grand changement » et a demandé que la statue soit mise dans un musée ou fondue « dans la tuyauterie de cuivre pour une toilette. » Une personne a même demandé que le drapeau confédéré soit ensuite interdit.

Bien. Il suffit de le mettre dans un musée. – Landy Taylor (@landytaylor1) 10 juillet 2021

faire fondre ces déchets et les transformer en tuyaux de cuivre pour les toilettes – jolie machine à prendre (@kidzbopwutang) 10 juillet 2021

D’autres, cependant, ont accusé la ville de Charlottesville d’effacer l’histoire des États-Unis, de gaspiller l’argent des contribuables et de signaler la vertu.

En tant que Dem, qu’est-ce que cela va vraiment accomplir ? J’en ai marre que les trucs boiteux soient supprimés au détriment des politiques réelles que les Dems préconisent: George Floyd Policing Act, HR-1, Voting Rights For the People Act https://t.co/znRkWKAB8A – Miyanaire (@MiyaCarderas) 10 juillet 2021

« Cela a contribué à déclencher un violent rassemblement pour la suprématie blanche, nous avons donc décidé de le refaire » https://t.co/r9GMptBw7Z – Le président Garu ‘The Hammer’ Chungus 🇬🇧 🇫🇷 (@garuweewebb) 10 juillet 2021

Qui paie pour ce processus? À mon humble avis, ces choses devraient être vendues aux enchères, leur enlèvement et la rénovation de la zone étant payés par le gagnant. Le gagnant peut ensuite mettre la statue sur sa propre propriété dans une zone non visible de la rue. Le reste de l’argent est reversé à des œuvres caritatives – Usine de musique de podcast (@Webpuppy45) 10 juillet 2021

« Non. Plus de monuments abattus. Plus d’historique supprimé. Jamais, » a protesté commentateur conservateur Jesse Kelly. « Arrêtez de négocier avec des terroristes qui utilisent vos valeurs contre vous. C’est comme ça que nous perdons.

168 statues, monuments et symboles confédérés ont été supprimés en 2020 seulement, et encore plus ont été supprimés cette année.





