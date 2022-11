Le retrait de la Russie de Kherson est une nouvelle humiliation pour Poutine

La nouvelle du retrait semble avoir surpris même les plus fervents partisans pro-Kremlin, les blogueurs russes pro-guerre le décrivant comme un coup dur porté à la soi-disant « opération militaire spéciale » du Kremlin et remettant en question la prise de décision du pouvoir politique du pays. élite.

À peine six semaines plus tard – au cours desquelles la Russie a évacué des milliers d’habitants de Kherson vers le territoire russe, une décision que l’Ukraine a décriée comme une expulsion – et les paroles de Poutine sonnent creux.

Poutine a fait profil bas lorsque la Russie a annoncé qu’elle retirait ses troupes de la ville provisoirement occupée de Kherson et de la rive ouest du fleuve Dnipro, qui coupe en deux la région de Kherson dans le sud de l’Ukraine. L’armée a déclaré qu’elle ne pouvait plus y fournir ses troupes et s’inquiétait pour la sécurité de son personnel militaire.

Pendant ce temps, le journaliste et homme politique pro-Kremlin Andrey Medvedev a déclaré sur Telegram: “Que dire maintenant de Kherson? Oui, je ne suis pas content non plus, comme beaucoup d’entre vous. Oui, j’ai aussi pensé qu’il y aurait une solution différente. Cela une zone fortifiée sera faite de la ville.”

S’adressant à ses milliers de followers sur Télégramme , Markov a déclaré: “la reddition de Kherson est la plus grande défaite géopolitique de la Russie depuis l’effondrement de l’URSS” et a averti que “les conséquences politiques de cette énorme défaite seront vraiment importantes”.

“Le départ de Kherson, en particulier dans le contexte de la mort tragique de Kirill Stemnousov, est un sérieux coup d’information pour nous. Et maintenant, l’Occident et Kyiv vont commencer à se détendre [it] comme une victoire inconditionnelle pour l’Ukraine », a-t-il dit, ajoutant que les gens voulaient une explication pour le retrait.

Le Kremlin s’attendait probablement à une réaction violente contre le retrait de Kherson; Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, qui a publiquement approuvé le retrait hier, a fait l’objet de critiques répétées sur la stratégie et les tactiques militaires de la Russie en Ukraine.

La Russie a déjà subi des humiliations sur le champ de bataille, se retirant du nord et de la capitale Kyiv, au début de la guerre, puis de Kharkiv dans le nord-est à la suite d’une contre-offensive ukrainienne massive. Il s’est également retiré de Snake Island, un avant-poste stratégique de la mer Noire, dans ce qu’il a décrit comme un “geste de bonne volonté”.

Il n’est donc peut-être pas étonnant que Poutine – le “commandant en chef suprême des forces armées russes” – n’ait nulle part été considéré comme un choïgou au visage sinistre, aux côtés du commandant russe sur le terrain en Ukraine, le général Sergei Surovikin, a annoncé le retrait de Kherson dans une conversation télévisée.

Surovikin a déclaré qu’il n’était plus possible de continuer à approvisionner la ville et a affirmé, sans présenter de preuves, que l’Ukraine prévoyait d’attaquer le barrage voisin de Kakhovka, ce qui, selon lui, provoquerait des inondations massives et des victimes civiles. Il a suggéré que les troupes russes soient ramenées sur la rive gauche du fleuve où elles pourraient “prendre des positions défensives”.

Choïgou a approuvé, ordonnant à Surovikin de “commencer à retirer les troupes et de prendre toutes les mesures pour assurer la relocalisation en toute sécurité du personnel, des armements et du matériel derrière le Dnipro [river]. Pour nous, la vie et la santé des militaires russes sont toujours une priorité. Il faut aussi tenir compte de la menace pour la population civile », selon propos rapportés par les agences de presse étatiques russes.

Surovikin a reconnu la “décision très difficile” que Choïgou a dû prendre en ordonnant le retrait, mais a déclaré que cela permettrait aux forces russes d’être redéployées pour “des offensives dans d’autres directions dans la zone de l’opération”.

Kyiv a rejeté à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles il prévoyait d’attaquer le barrage de Kakhovka, affirmant que la Russie prévoyait une opération sous fausse bannière pour attaquer le barrage lui-même. Les analystes de la défense, quant à eux, ont déclaré que Moscou cherchait une excuse pour se retirer d’une grande partie de Kherson.

Les journalistes russes ont exprimé leur consternation face à la nouvelle, Alexander Kots déclarant sur Twitter : “Vous conviendrez qu’il n’y a pas grand-chose [good news] de n’importe quelle direction.”

Un autre, Konstantin Semin, a déclaré à ses partisans sur Télégramme qu’ils devraient “se préparer” aux excuses derrière le retrait, en disant : “Maintenant, on vous parlera de manière convaincante des avantages incontestables des décisions qui ont été prises”.

L’Ukraine s’est montrée prudente après l’annonce de la retraite, le président Volodymyr Zelenskyy avertissant que la guerre exigeait que les gens restent impassibles.

Son conseiller Mikhailo Podolyak a également résumé les inquiétudes selon lesquelles le retrait pourrait être une feinte, conçue pour attirer les forces ukrainiennes dans un piège.

Il reste à voir si le retrait est tout à fait authentique, bien que les analystes de l’Institut pour l’étude de la guerre aient déclaré mercredi qu’il était peu probable qu’il s’agisse d’un piège, notant que “l’ISW a précédemment observé de nombreux indicateurs indiquant que les forces, les ressources militaires et économiques russes, et les éléments d’occupation se sont régulièrement retirés de la rive ouest de l’autre côté du fleuve Dnipro, et les responsables russes ont anticipé et préparé le retrait d’une manière incompatible avec une campagne visant à tromper et à piéger les troupes ukrainiennes.”

Désormais, les forces russes qui doivent se retirer et les forces ukrainiennes qui veulent réoccuper rencontrent des difficultés.

Les forces russes auraient fait sauter des ponts à Kherson mercredi et auraient peut-être posé des mines terrestres dans le but de ralentir toute avancée ukrainienne. Ils devront également probablement se retirer sous le feu de l’Ukraine.