Le retrait de la Russie de Kherson est une humiliation nécessaire | Nouvelles du monde

Une décision très publique de la Russie d’ordonner le retrait de ses forces de la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, apparaît comme une humiliation nécessaire.

Exposés sur la rive ouest du fleuve Dnipro, les commandants avaient le choix de rester et de mourir lentement sous les bombardements ukrainiens ou de battre en retraite et de vivre pour se battre un autre jour.

Les troupes ukrainiennes se méfieront à juste titre d’un piège destiné à les attirer sous le feu russe.

Mais si – comme il semble – du président Vladimir Poutine les forces se replient véritablement sur de nouvelles lignes défensives de l’autre côté de la rivière, cela marquera une victoire importante pour l’Ukraine ainsi qu’un coup de pouce psychologique bien nécessaire après plus de deux mois et demi d’une sanglante contre-offensive dans le Sud.

La grande question est maintenant de savoir si les Ukrainiens peuvent exploiter leur élan pour continuer à repousser les Russes, ou les lignes de front vont-elles littéralement et métaphoriquement geler jusqu’au printemps ?

Les deux camps sont épuisés, ont subi de lourdes pertes et font face à des conditions de combat de plus en plus difficiles à mesure que l’hiver approche, que les températures chutent et que la visibilité se détériore.

Mais il ne fait aucun doute que les forces armées ukrainiennes voudront continuer à se battre, à condition que leurs partenaires occidentaux continuent de livrer des armes et des munitions.

C’est le facteur le plus important du côté ukrainien que le gouvernement de Kyiv ne peut pas contrôler, au-delà du maintien de la pression sur leurs fournisseurs américains, britanniques et autres de l’OTAN.

Pour M. Poutine, cependant, il espère sans doute – comme cela s’est produit trop souvent dans le passé – que la capacité de l’Occident à maintenir le cap faiblira lorsque les choses deviendront trop difficiles et s’éterniseront au-delà de trop de cycles électoraux.

Il comptera sur la flambée des prix de l’énergie, l’effondrement des économies et les populations de plus en plus mécontentes des pays occidentaux qui feront pression sur leurs gouvernements respectifs pour qu’ils changent de cap sur l’Ukraine.

Malgré la sous-performance et l’échec de ses troupes dans le nord, l’est et maintenant le sud, le dirigeant russe ne montre aucun signe de recul ou de modification de ses plans pour s’emparer de l’Ukraine.

Il lui faut juste le temps de se regrouper, de se réarmer et d’attendre que le gros des quelque 300 000 réservistes récemment mobilisés acquière un semblant d’entraînement pour tenter de nouvelles offensives.

Cela signifie que la volonté et la capacité de l’Occident à rester avec l’Ukraine doivent survivre à la volonté de M. Poutine de faire la guerre.