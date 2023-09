Le retrait de la France du Niger pourrait mettre en péril les opérations antiterroristes au Sahel

ABUJA, Nigeria (AP) — Les troupes françaises se retirant du Niger ont été considérées comme une ligne de défense clé pendant environ une décennie dans les efforts occidentaux contre la violence djihadiste dans la région africaine du Sahel, la vaste étendue aride au sud du désert du Sahara.

Alors que les États-Unis continuent de faire pression en faveur d’une solution diplomatique pour résoudre la crise politique au Niger, les analystes estiment que la junte du pays pourrait avoir du mal à maintenir sa paix relative sans soutien extérieur.

Le président français Emmanuel Macron a accepté de retirer l’ambassadeur et les troupes françaises du Niger après le coup d’État de juillet qui a destitué son président élu et déclenché un sentiment anti-français dans l’ancienne colonie. En réponse, la junte a salué la fin des « forces impérialistes et néocolonialistes » et a déclaré lundi que le retrait devait suivre un « cadre négocié et un accord mutuel ».

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré lundi au Kenya que Washington souhaitait que la crise politique au Niger soit résolue par des moyens diplomatiques et que les États-Unis «continueraient à évaluer toute mesure future qui donnerait la priorité à nos objectifs démocratiques et sécuritaires».

La crise politique au Niger menace ces ambitions en matière de lutte contre le terrorisme au Sahel, estiment les analystes. La région a été à l’origine de plus de 40 % des décès d’extrémistes dans le monde en 2022, selon le Global Terrorism Index.

De nombreuses attaques dans la région ont eu lieu chez les voisins du Niger, le Burkina Faso et le Mali, et la paix relative dont jouit ce pays ainsi que la ligne de défense qu’il abrite – grâce au soutien occidental – pourraient être davantage mises en danger, estiment les analystes.

« Le départ des Français signifie que la charge de la sécurité incombera plus clairement au gouvernement du Niger lui-même », a déclaré Nate Allen, professeur agrégé au Centre africain d’études stratégiques. « Si l’on en croit les antécédents des régimes militaires au Mali et au Burkina Faso, les principaux bénéficiaires des gouvernements militaires sont les djihadistes. »

Dans une région où les démocraties s’érodent rapidement, le Niger était considéré comme le dernier partenaire occidental dans la lutte qui dure depuis une décennie contre les groupes djihadistes qui, au fil des années, se sont emparés de territoires, ont massacré des civils et ont combattu les armées étrangères au Sahel. Le coup d’État a également soulevé la question de savoir si le pays solliciterait l’aide du groupe de mercenaires privés russes Wagner, qui opère déjà dans certains pays africains, dont le Mali, où des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé ses forces d’abus meurtriers.

La France dispose de 1 500 militaires au Niger, qui avait été envisagé comme base pour les opérations antiterroristes dans la région après la montée du sentiment anti-français au Mali et au Burkina Faso, tous deux dirigés par des juntes qui ont également forcé les troupes françaises à partir.

Pour les États-Unis, le Niger a accueilli 1 100 de ses militaires dans des avant-postes régionaux pour de vastes patrouilles de drones armés et d’autres opérations antiterroristes contre les mouvements extrémistes islamiques.

Alors que Washington est « resté moins visible dans la gestion de la politique intérieure du Niger », la France est intervenue, a déclaré Insa Garba Saidou, une militante locale qui assiste les nouveaux dirigeants militaires du Niger dans leurs communications.

Saidou a expliqué que la demande de départ des Français était motivée par trois raisons : « l’échec de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel ; L’ingérence de la France dans les questions de politique intérieure du Niger (et) l’idée selon laquelle la France, à travers le franc CFA (utilisé comme monnaie locale dans de nombreuses anciennes colonies françaises), est à la base du sous-développement en Afrique et au Niger en particulier.»

Les troupes françaises ne devraient pas se retirer du Niger avant la fin de l’année, mais les efforts antiterroristes occidentaux sont effectivement bloqués depuis le coup d’État. Alors que l’armée américaine n’a repris que récemment ses missions hors de ses bases au Niger, sa réticence à déclarer les événements du Niger un coup d’État ou à prendre des mesures significatives est considérée comme une preuve de l’importance que joue le Niger dans les efforts de lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l’Est. Un haut diplomate américain a également été envoyé au Niger quelques jours après la prise du pouvoir par l’armée.

« Beaucoup de choses dépendront du type de relation que les États-Unis entretiendront avec la junte (…). Les États-Unis admettront probablement à un moment donné qu’il s’agit d’un coup d’État », a déclaré James Barnett, chercheur spécialisé sur l’Afrique de l’Ouest aux États-Unis. basé à l’Hudson Institute.

Beaucoup dépendra également de la décision de la junte de maintenir ou non la stratégie de sécurité du président déchu Mohamed Bazoum, a déclaré Barnett, soulignant que le succès relatif du Niger en matière de sécurité par rapport à ses voisins était le résultat de sa stratégie consistant à « adopter une approche plus calibrée de la contre-insurrection » pendant le mandat de Bazoum. présidence.

Avec une mission de sécurité différente au Niger, les États-Unis ne chercheront probablement pas à combler le vide laissé par la France, estiment les analystes.

La présence continue de Washington au Niger sert à elle seule un intérêt mutuel, selon Nathaniel Powell, analyste Afrique au sein de la société de renseignement géopolitique Oxford Analytica. Pour les États-Unis, cela les aiderait à continuer de recueillir des renseignements en Libye et dans la région sur les groupes armés, et pour le Niger, la capacité militaire locale du gouvernement à combattre les djihadistes serait renforcée, a ajouté Powell.

Mais il a averti que les États-Unis devaient faire attention à la manière dont la situation évoluerait sous la junte.

« Ils sont désormais plus vulnérables puisque la durabilité de leur présence dépend d’une junte coopérative dont l’avenir est incertain et dont la position envers les intervenants étrangers pourrait changer en fonction des circonstances », a déclaré Powell à propos des États-Unis.

« Ils risquent également, selon l’étendue de leur coopération, de devenir indirectement complices des crimes de la junte si cette dernière décide d’adopter une approche plus agressive et ethniquement ciblée dans la lutte contre les jihadistes, comme l’a fait la junte malienne.

Le Niger a signé un accord de collaboration en matière de sécurité avec le Burkina Faso et le Mali, qui ont tous deux lutté sous des gouvernements militaires pour lutter contre la violence djihadiste dans leur pays. L’accord visait cependant davantage à aider le Niger à se défendre contre toute éventuelle intervention militaire régionale visant à renverser le coup d’État, selon les analystes.

« La rhétorique de toutes les juntes (au Sahel) est axée sur la souveraineté nationale et l’autonomie », a déclaré Powell d’Oxford Analytica. « Wagner ne peut pas offrir le même type d’amélioration des capacités et le même effet multiplicateur de force que la France pourrait le faire. »

Les journalistes d’Associated Press Evelyne Musambi à Nairobi, au Kenya, et Matthew Lee à Washington, DC, ont contribué à ce rapport.

Chinedu Asadu, Associated Press