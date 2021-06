Le retrait de Bitcoin secoue les investisseurs qui ont des «mains de papier», selon un stratège

Le taureau crypto de longue date Meltem Demirors a réitéré sa confiance dans la crypto-monnaie mardi, déclarant à CNBC qu’elle pensait que la correction du bitcoin éliminait simplement les investisseurs avec des « mains en papier ».

Paper Hands est un terme utilisé dans la communauté crypto pour caractériser les personnes qui vendent un actif numérique tel que le bitcoin lorsque des turbulences frappent les marchés. C’est le contraire des mains dites de diamant, ou des croyants ardents qui disent qu’ils tiendront à long terme.

« Nous avons eu 200 jours d’expansion du marché. Vous ne pouvez pas faire augmenter un nombre indéfiniment. Cela ne se produit sur aucun marché », a déclaré Demirors sur « The Exchange ». « Ce que nous voyons est une correction, une contraction, et une grande partie de ce qui est secoué est ce que nous appelons les » mains de papier « , les » mains faibles « . »

Demirors, directeur de la stratégie de la société d’investissement dans les actifs numériques CoinShares, a souligné l’activité de transaction sur la blockchain bitcoin pour étayer son point de vue.

« Il y a beaucoup de commerces de détail qui sont entrés, n’ont pas fait leurs recherches et vendent maintenant. Il n’y a pas beaucoup de détenteurs à long terme qui vendent », a-t-elle déclaré. « Si nous regardons l’activité en chaîne, les portefeuilles qui sont détenus depuis longtemps ont en fait profité de cette opportunité pour s’accumuler. »

Les remarques de Demirors sur CNBC font suite à une course folle pour le bitcoin mardi, qui a commencé par une forte baisse en dessous du niveau de support clé de 30 000 $ avant de rebondir en territoire positif dans l’après-midi. Les analystes avaient observé le niveau de 30 000 $ après que la crypto-monnaie ait subi une série de pertes en mai.

Plus tôt mardi matin, le stratège de Wall Street, Tom Lee, avait déclaré à CNBC que la plus grande crypto-monnaie du monde en valeur marchande était confrontée à une situation technique approximative à court terme, mais qu’il pensait toujours que le bitcoin en valeur marchande pourrait atteindre 100 000 $ par jeton d’ici la fin de 2021.

Comme Demirors, Lee a déclaré qu’il pensait qu’une grande partie des ventes récentes provenaient de commerçants de détail qui se sont lancés dans le bitcoin plus tôt cette année lorsque la crypto-monnaie marchait plus haut vers son plus haut niveau historique de près de 65 000 $ en avril.

« Je pense que nous allons continuer à voir une consolidation ici », a déclaré Demirors. « Il y a beaucoup d’incertitude macro. De toute évidence, il y a beaucoup d’incertitude autour de la politique. Il y a aussi beaucoup de gros titres négatifs. »

La Chine a récemment intensifié sa répression contre la crypto-monnaie.

« Je pense qu’une partie de cela est juste le cycle que nous traversons toutes les plusieurs années avec la cryptographie, mais nous voyons beaucoup de nouveaux afflux. Nous voyons beaucoup d’activité, en particulier du côté du marché », a déclaré Demirors.

Alors que Demirors a déclaré que « le bitcoin a toujours été volatil », elle a expliqué que lors du recul brutal de mai, il y avait « un tas de leviers qui se sont dégagés dans tous les domaines. Maintenant, nous avons terminé le désendettement. Maintenant, nous voyons beaucoup de vente au comptant. »