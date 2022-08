Le retrait américain d’Afghanistan a “affaibli” l’OTAN avant l’invasion de Poutine (experts)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cet article fait partie d’une série Fox News Digital examinant les conséquences du retrait militaire américain d’Afghanistan il y a un an cette semaine.

Les alliés de l’OTAN n’avaient d’autre choix que de suivre les États-Unis hors d’Afghanistan, ce qui donnait l’impression que les États membres n’avaient “pas de colonne vertébrale” pour un autre conflit, ont déclaré des experts à Fox News Digital.

“Il était clair pour tous les experts que [the withdrawal] signifiait le grand danger que les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan », a expliqué le Dr August Hanning, ancien secrétaire d’État allemand du ministère fédéral de l’Intérieur et directeur des services fédéraux de renseignement. « Mais l’humeur dominante en Allemagne était que le gouvernement, le Parlement et le public étaient fatigués de la mission et des mauvais résultats de la mission en Afghanistan. Par conséquent, cette annonce était également associée à un sentiment de soulagement.”

Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul – et du pays dans son ensemble – après que le président Biden a ordonné un retrait précipité des forces militaires américaines d’Afghanistan qui s’est terminé le 30 août 2021.

Les alliés ont déclaré à Fox News Digital que les États-Unis avaient fourni peu d’avertissements à l’avance, les laissant se démener et élaborer leurs propres plans. Même dans le cas où certains alliés auraient voulu rester dans le pays, cela n’aurait pas été possible sans la présence américaine.

LEÇONS ET SOUVENIRS D’AFGHANISTAN UN AN APRÈS

“Nous n’avions pas le choix : nous n’aurions pas pu rester sans les Américains”, a déclaré le colonel Richard Kemp, un officier de l’armée britannique qui commandait les forces britanniques en Afghanistan en 2003, à Fox News Digital. “Nous sommes une armée relativement petite. Nous n’avons pas le soutien nécessaire pour pouvoir faire en sorte que cela ait un effet, vraiment, en Afghanistan par nous-mêmes.”

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, avait tenté de rallier les alliés de l’OTAN pour qu’ils restent dans le pays dans une coalition majeure après le départ des États-Unis, mais aucun pays n’a accepté de rejoindre et de soutenir l’armée afghane contre les insurgés talibans. Il a déclaré au Daily Mail à l’époque qu’il avait trouvé le plan américain pour mettre fin au conflit “pourri”.

“[It] aurait pu être possible d’y avoir une force non américaine de l’OTAN, [with] peut-être la France, l’Allemagne, peu importe, [but] aucun membre de l’OTAN n’a accepté de le faire”, a déclaré Kemp. “La Grande-Bretagne n’a donc eu d’autre choix que de partir.”

Hanning a qualifié les États-Unis de “pays pilote” pour l’Afghanistan, et a déclaré que d’autres pays en restaient “complètement dépendants” pour toute chance de succès. Une partie de la spirale de la situation résultait du fait que certains alliés, comme l’Allemagne, s’étaient lassés du conflit qui durait depuis des décennies.

UN MONDE « MOINS SÛR » AVEC L’AFGHANISTAN SOUS LES TALIBAN : LE « CULTE HOSTILE DE LA MORT MÉDIÉVALE » COMPLIQUE LA SÉCURITÉ MONDIALE

Mais le sentiment général qui a suivi le retrait était que l’OTAN était apparue faible et avait subi une « défaite ».

“Le plus gros faux pas [of the withdrawal] était le manque de coordination entre les forces armées de l’OTAN”, a-t-il dit, ajoutant que “de l’extérieur”, le retrait ressemblait plus à “une évasion”, établissant des comparaisons avec la fin de la guerre du Vietnam.

“En principe, le retrait d’Afghanistan était certainement une mesure raisonnable, mais j’ai l’impression que cette opération de retrait n’était pas bien préparée”, a-t-il ajouté. “Les autres pays de l’OTAN n’avaient même pas été impliqués dans la planification et n’étaient même pas informés des plans de retrait spécifiques.”

Kemp est allé plus loin et a affirmé que certains pays avaient voulu se retirer plus tôt et “voulaient effectivement blâmer les Américains” plutôt que d’admettre leur propre désir de partir.

LES CHRÉTIENS D’AFGHANISTAN SONT ROUTÉS À LA TORTURE ET À LA PERSÉCUTION DE LA PART DES MEMBRES DE LA FAMILLE : DES GROUPES DE SURVEILLANCE

“Ils ont effectivement dit que nous y allions parce que les Américains y allaient déjà”, a-t-il expliqué. “Je voulais rester là-bas, définitivement… je pense [different countries] étaient à bien des égards simplement soulagés d’avoir l’excuse du retrait américain pour sortir.”

Hanning a noté que la vision des forces de l’OTAN dans le pays est passée de “libérateurs” à une “force d’occupation”, ce qui n’était “pas un rôle très confortable”, et cela a peut-être contribué au désir de partir.

Et le retrait a peut-être joué un rôle en incitant le président russe Vladimir Poutine à pousser son invasion de l’Ukraine. La Russie avait commencé à rassembler ses forces à la frontière de l’Ukraine au début de 2021, avec 100 000 soldats prêts à la mi-avril.

Moscou a affirmé que les troupes et l’équipement le long de la frontière faisaient partie des “vérifications de préparation” de routine après l’entraînement hivernal.

L’AFGHANISTAN PEUT ÊTRE STABILISÉ ET LA PREMIÈRE ÉTAPE DE L’AMÉRIQUE DEVRAIT ÊTRE AVEC L’EXPLOITATION MINIÈRE

Kemp pensait que Poutine “observait ce qui se passait en Afghanistan” et “calculait” que l’OTAN “n’avait pas la colonne vertébrale” pour s’impliquer en Ukraine.

“Je pense que mon point de vue est que cela a précipité l’invasion de l’Ukraine”, a-t-il déclaré, ajoutant que même avec le soutien uni de l’OTAN à l’Ukraine, l’alliance n’a pas entièrement “réparé les dommages” à son image.

Hanning a émis l’hypothèse que Poutine aurait pensé que l’OTAN était “affaiblie” suite à l’invasion chaotique et que les États membres n’auraient aucun goût pour “s’impliquer dans de nouveaux conflits militaires”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“L’annonce publique du président Biden selon laquelle les États-Unis et l’OTAN n’interviendraient pas directement dans un éventuel conflit militaire a certainement facilité sa décision”, mais il a souligné l’importance de la crainte de Poutine d’une Ukraine “plus forte” avec le soutien de l’OTAN.