Le retour tant attendu du lanceur des Twins Chris Paddack retardé par la pluie – Twin Cities

La première fois que Chris Paddack s’est fait sauter le coude, il avait 20 ans et n’avait pas encore fait ses débuts. Il était plein de doute.

« Vous ne savez pas si vous serez capable de lancer un match, encore moins un match de championnat, en poursuivant cette carrière, en poursuivant ce rêve », a déclaré Paddack.

Il était plus établi la deuxième fois, plus de trois saisons après le début de sa carrière dans la grande ligue. Mais cela n’a pas rendu les choses beaucoup plus faciles. Blessant à nouveau son ligament collatéral ulnaire, dit-il, «m’a un peu mangé».

Paddack a été opéré en mai dernier. Un an et demi plus tard, le lanceur partant est prêt à revenir – pour le reste de cette saison, il jouera un rôle d’enclos des releveurs. Les Twins l’ont retiré de la liste des blessés avant le match de dimanche et prévoyaient de le retirer en septième manche.

Un problème.

Alors que Paddack était annoncé et qu’il faisait son jogging depuis l’enclos des releveurs, la pluie a commencé à s’intensifier, forçant un délai de pluie de 50 minutes. Le manager Rocco Baldelli l’a appelé dans son bureau presque immédiatement et lui a dit qu’il n’allait pas lancer. Très probablement, Paddack lancera mardi.

« Son corps, je pense, lui disait le ton et son cœur, probablement », a déclaré Baldelli. « Mais une fois à l’intérieur, assis sur mon canapé avec sa veste toujours enfilée sur son bras, je pense qu’il a compris à l’étage que la bonne chose à faire était de réinitialiser pendant quelques jours. »

Le fait que le joueur de 27 ans soit de retour et prêt à lancer à nouveau témoigne du travail acharné qu’il a accompli au cours des 16 derniers mois.

Le retour de Paddack cette année n’était pas une certitude. Mais après avoir signé une prolongation de contrat en janvier, qui le maintient avec les Twins jusqu’en 2025, Paddack a été clair : il ne voulait pas que quiconque lui dise qu’il ne lancerait pas cette saison. Il voulait quelque chose sur quoi viser, quelque chose qui l’aiderait mentalement tout au long de son deuxième processus de rééducation.

« Il vous suffit de vous regarder dans le miroir et de prendre l’une des deux manières suivantes : revenir plus fort ou vous laisser manger tout cela et votre carrière est terminée », a-t-il déclaré. « La seule chose que vous ne pouvez pas contrôler, c’est le corps. Vous pouvez tout faire pour vous préparer à rester sur le terrain et rester en bonne santé, mais les gars tombent comme des mouches. C’est tout simplement malheureux.

Maintenant que sa rééducation est terminée, le lanceur peut revenir sur le processus et voir certains des points positifs. Il pèse 20 livres et l’a appelé « de loin le plus fort et le plus lourd » qu’il ait jamais été. Il lance plus fort. Il est plus mature.

Avec la fin de la saison, Paddack espère pouvoir avoir un impact sur les Twins hors de l’enclos des releveurs – Baldelli a déclaré qu’ils envisageaient des relais de 2-3 manches pour Paddack – pour cette dernière semaine et pour les séries éliminatoires. Une seule de ses sorties de rééducation – mardi à St. Paul – s’est déroulée hors de l’enclos des releveurs, mais il a déclaré qu’il pensait que cette nuit avait changé sa carrière.

« En tant que débutant, nous sommes tellement axés sur la routine. Nous sommes des robots dans notre routine. Nous paniquons si nous ne faisons pas quelque chose ou n’introduisons pas quelque chose. Cela montre simplement au cours de ma carrière que je n’ai pas besoin de faire ça », a déclaré Paddack. « Je vais toujours le faire parce que c’est comme ça que je travaille et que je me prépare, mais à la fin de la journée, lorsque le capitaine appelle là-bas ou le jour de mon départ, je devrais pouvoir allumer cet interrupteur et être prêt à aller. »

Brièvement

Les Twins ont choisi Josh Winder pour faire de la place sur la liste active de Paddack. Pour se faire une place sur la liste des 40 joueurs, les Twins ont rappelé Jovani Moran et l’ont placé sur la liste des blessés de 60 jours. Moran est absent depuis fin août en raison d’une tension à l’avant-bras gauche. … Après que le match des Saints de samedi soir ait été annulé par la pluie, Byron Buxton est revenu à l’action à St. Paul dimanche. Il est allé 0 pour 4. Nick Gordon est allé 0 pour 2 et Joey Gallo 0 pour 3 pendant sa réadaptation. C’était le dernier match de la saison des Saints.