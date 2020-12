Les fans ont espéré que One Direction fera un jour un retour.

Et maintenant, les chances sur le groupe – composé à l’origine de Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, tous les 26 ans, Zayn Malik, 27 ans et Louis Tomlinson, 28 ans – laissent entendre que les stars de X Factor pourraient se réunir en 2021.

Les chances que le groupe se réunisse l’année prochaine sont actuellement de 1/5, selon les bookmakers Ladbrokes.

Les dernières chances sont une amélioration par rapport au mois dernier – car en novembre, il était probable que le groupe se remette ensemble au cours des 12 prochains mois était de 1/4.

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré à l’Express: «Les chances que les gars se réunissent ne vont que dans une direction.

«C’est une excellente nouvelle pour les fans avec un retour imminent apparemment sur les cartes.»

Cette année, les gars ont célébré le dixième anniversaire de leur célébrité – et les fans s’attendaient à une tournée spéciale pour marquer l’occasion.

Plus tôt cette année, des rapports ont révélé que le retour du groupe pourrait aller au-delà d’un spectacle en direct et pourrait inclure une émission spéciale à la télévision et les garçons retournant au studio pour enregistrer de la nouvelle musique.

« Mais il y a beaucoup de bonne volonté entre eux maintenant et ils veulent faire bouger quelque chose. »

One Direction s’est séparé en 2015 après que Zayn ait quitté le groupe pendant leur tournée mondiale, citant le « stress » comme raison pour laquelle il voulait sortir.

En janvier, Louis a déclaré qu’ils seraient « stupides de ne pas le faire » quand il s’agissait de célébrer l’anniversaire marquant du 23 juillet.

