Le retour spectaculaire de Brême inflige une défaite “brutale” à Dortmund

Berlin (AFP) – Le Werder Brême a riposté après deux buts de retard à la 89e minute pour remporter une remarquable victoire 3-2 au Borussia Dortmund samedi, l’attaquant écossais Oliver Burke marquant le vainqueur.

L’entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, a déclaré que son équipe ne méritait pas de gagner mais aurait dû conserver son avance tardive.

“On parle d’une défaite méritée”, a déclaré Terzic à la filiale SID de l’AFP.

“Pourtant, c’est brutalement frustrant quand vous êtes 2-0 jusqu’à la 88e minute. On a dû beaucoup défendre et on s’est accordé beaucoup d’occasions.

“Malgré une faible performance, il faut gagner le match.”

S’exprimant après le match, le capitaine de Dortmund, visiblement ébranlé, Marco Reus, a déclaré qu’il n’avait “aucune idée de comment cela pouvait arriver”.

L’entraîneur de Brême, Ole Werner, n’a pas pu expliquer le retour miraculeux de son équipe.

“Les dernières minutes étaient de l’émotion pure – c’était de la folie. Cela ne peut pas être expliqué rationnellement », a-t-il déclaré.

Burke, qui a également marqué à la cinquième minute du temps additionnel pour voir Brême marquer un point à domicile contre Stuttgart samedi dernier, a répété l’exploit en devançant le débutant de Dortmund Niklas Suele pour marteler un tir devant le gardien Gregor Kobel et donner les trois points aux visiteurs. .

Alors que Dortmund gardait une avance confortable de 2-0 dans les derniers instants du match, Brême en a retiré un grâce au défenseur Lee Buchanan à la 89e minute, l’Anglais bondissant sur un mauvais dégagement.

Dortmund est soudainement apparu ébranlé et a concédé un égaliseur à peine trois minutes plus tard alors que Niklas Schmidt marquait.

Le milieu de terrain de Dortmund né à Brême, Julian Brandt, avait marqué le premier match dans le temps additionnel de la première mi-temps.

Faisant son premier départ de la saison de Bundesliga, Brandt a dribblé le ballon de l’aile droite jusqu’au bord de la surface de réparation avant de décocher un tir enroulé dans le coin inférieur.

L’ailier portugais Raphael Guerreiro a marqué à la 77e minute pour donner à Dortmund ce qui ressemblait à une avance confortable.

Cette défaite met fin au début de saison invaincu de Dortmund et à la séquence de neuf victoires consécutives de Terzic.

– Les malheurs de Leverkusen continuent –

Le début de campagne cauchemardesque du Bayer Leverkusen s’est poursuivi avec une défaite 3-0 à domicile contre Hoffenheim.

Présenté comme une chance extérieure pour le titre avant la saison, Leverkusen est désormais en bas du tableau après trois défaites, parallèlement à une élimination au premier tour de la Coupe d’Allemagne.

Le bon départ de Fribourg s’est poursuivi avec une victoire 1-0 sur son rival local Stuttgart.

Normalement un fournisseur, le visiteur Vincenzo Grifo a tapé le ballon à bout portant pour donner l’avantage à Fribourg à la 11e minute.

Un vainqueur du temps additionnel du milieu de terrain sud-coréen Lee Jae-sung a vu Mayence battre Augsbourg 2-1.

Le promu Schalke a récolté un point précieux avec un match nul 0-0 à Wolfsburg, qui reste sans victoire sous le nouvel entraîneur Niko Kovac.

Lors du dernier match de samedi, le RB Leipzig de Timo Werner se rendra dans l’Union Berlin invaincue.