Le retour rapide de Bob Iger en tant que PDG de Disney est une bonne nouvelle pour les actionnaires comme nous

Bob Iger, qui est revenu la semaine dernière en tant que PDG de Disney (DIS), a déclaré lundi aux employés qu’il avait l’intention de maintenir le gel actuel des embauches de l’entreprise. Il a également réitéré la nécessité pour Disney de faire pivoter son objectif commercial de streaming loin de la croissance des abonnés à tout prix et vers la rentabilité. En tant qu’actionnaires du Club, nous sommes ravis de voir Iger prendre des mesures pour corriger les faux pas de son prédécesseur. Les commentaires d’Iger, lors de sa première réunion publique depuis qu’il a pris la relève de Bob Chapek, sont conformes à sa note de service publiée précédemment au personnel de Disney Media and Entertainment Distribution la semaine dernière. Dans cette correspondance, qui est intervenue moins de 24 heures après sa réembauche, Iger a annoncé le départ du chef du groupe, Kareem Daniel. Il a également écrit: “Au cours des prochaines semaines, nous commencerons à mettre en œuvre des changements organisationnels et opérationnels au sein de l’entreprise. J’ai l’intention de restructurer les choses d’une manière qui honore et respecte la créativité en tant que cœur et âme de qui nous sommes. Comme vous le savez , c’est une période de changements et de défis énormes dans notre industrie, et notre travail se concentrera également sur la création d’une structure plus efficace et plus rentable.” Nous sommes heureux de voir Iger souligner à nouveau ce point de vue lundi. Comme les membres du Club s’en souviendront, nous avons commencé à appeler au changement au sommet, à la suite des terribles résultats du quatrième trimestre fiscal de Disney le 8 novembre. Étant donné le manque de concentration opérationnelle de Disney, en particulier sur le côté streaming de l’entreprise, nous avons dit à l’époque dû aller. Près de deux semaines plus tard, il était parti. Alors que Chapek a peut-être été un excellent opérateur du côté des parcs à thème de l’opération, Iger comprend qu’à la base, Disney est une question de créativité et de narration. De plus, Iger revient clairement dans le rôle en sachant que si la croissance des abonnés a peut-être été la principale mesure de streaming dans un monde à taux zéro – dans le paysage actuel, tout est question de profit. La direction précédente était tout simplement trop lente pour réagir à l’évolution rapide de l’environnement opérationnel alors que l’inflation augmentait et que la Réserve fédérale augmentait les taux de manière aussi agressive que jamais. Nous sommes impatients d’en savoir plus sur la façon dont Iger prévoit de restructurer ses opérations dans les mois à venir, mais pour l’instant, nous pensons que cette décision de maintenir le gel des embauches et de mettre l’accent sur la créativité et la narration en tant que principal moteur de croissance de Disney est un bon début. Plus vite Iger pourra montrer une amélioration en termes de rentabilité du streaming – ou du moins réduire les pertes à court terme – plus vite nous verrons une hausse du cours de l’action de Disney. Les actions ont baissé d’environ 3% dans le marché baissier de lundi. Ils sont en baisse d’environ 38% depuis le début de l’année. Nous avons une note de 1 sur Disney, ce qui signifie que nous voyons des actions acheter aux niveaux actuels . Bien que cela puisse prendre un certain temps, nous pensons que l’entreprise est de retour sur la bonne voie – et par conséquent, pensons que le rapport risque/récompense est incroyablement favorable pour ceux qui sont prêts à donner quelques trimestres à Iger pour montrer des progrès alors qu’il trace un chemin vers rentabilité du streaming. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Bob Iger, ancien PDG, The Walt Disney Company Scott Mlyn | CNBC