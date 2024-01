Le retour potentiel de Trump à la Maison Blanche domine les discussions

Le vote dans l’Iowa a été considéré comme le premier grand test de la campagne primaire républicaine avant l’élection présidentielle de 2024. Alors que Trump est jusqu’à présent en tête du peloton républicain, les élections de novembre seront probablement un nouveau second tour entre l’ancien président et le président démocrate sortant Joe Biden.

Trump a remporté les caucus de l’Iowa plus tôt cette semaine, établissant un record de marge de victoire lors des réunions. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est arrivé loin derrière, suivi de l’ancien gouverneur de Caroline du Sud, Nikki Haley.

“Donc, je pense que cette question suscite beaucoup d’intérêt et qu’est-ce que cela signifie, et qui occuperait les postes clés”, a-t-il ajouté.

“Le léger réengagement que nous observons à travers l’administration Biden est pour moi une indication que les États-Unis cherchent à se stabiliser. [relations with China]”, a déclaré le PDG de la plus haute banque, faisant un clin d’œil aux récents voyages de responsables américains en Chine.

Pour Bill Winters, PDG de Standard Chartered, l’une des principales questions est de savoir comment un nouveau dirigeant américain interagirait avec la Chine, après des années de tensions entre Washington et Pékin.

Au cours des 12 derniers mois, le Congrès américain a été dominé par l’incertitude, avec des changements dans la présidence de la Chambre, des frictions sur les plans de dépenses et les priorités de politique étrangère, pour ne citer que quelques crises.

“Nous avons un énorme problème budgétaire partout, y compris aux États-Unis. [a] déficit à 7% du PIB. Nous avons besoin de sobriété et nous devons nous concentrer sur la manière dont nous allons mettre de l’ordre dans nos finances publiques”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce que le retour de Trump pourrait signifier pour la politique budgétaire américaine, Adams de l’IIF a répondu : « Nous avons un problème d’endettement à l’échelle mondiale. Nous avons les niveaux d’endettement les plus élevés dans une période sans guerre de l’histoire moderne et cela concerne les entreprises, les ménages, les États, sous-souverain. »

“Si Trump devient président, nous savons qu’il est un président transactionnel, et il y a probablement une transaction là-dedans quelque part, qui maintient l’économie sur un pied d’égalité, sans perturber fondamentalement cette relation. Mais bien sûr, nous observons tout le temps, et nous “Nous sommes bien conscients qu’il pourrait y avoir des conséquences imprévues ou des accidents”, a déclaré Winters.

Mais les discussions autour des élections américaines dépassent Davos. Un haut responsable de l’UE a déclaré mercredi à CNBC que le bloc avait des inquiétudes et se « préparait à toute option ».

L’Union européenne, l’organisation politique et économique de 27 pays, a déjà été critiquée par des experts politiques pour ne pas avoir pris au sérieux l’élection de Trump en 2016. L’UE et Trump se sont affrontés sur de nombreux points, notamment sur le commerce et le rôle des institutions multilatérales. .

“Bien sûr, cela aura une influence au sein de l’UE”, a déclaré Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne, à CNBC à Davos à propos des élections américaines.

“Si M. Trump devient président… nous pourrions assister à un renforcement de la Russie et à un appétit croissant de Poutine pour s’emparer de plus de territoires, ce qui mettrait directement en danger la sécurité de nos Etats membres”, a-t-elle déclaré, ajoutant que “nous avons préoccupations, nous nous préparons à toute option. »