Le retour potentiel de Ben Affleck en tant que Batman taquiné par Jason Momoa : “Reunited”

Jason Momoa a apparemment taquiné le retour de Ben Affleck en tant que Batman dans “Aquaman et le royaume perdu”.

Momoa a partagé des photos des deux jeudi après qu’ils aient été “éclatés sur le plateau” alors qu’ils exploraient l’arrière-cour des studios Warner Bros.

“Bruce et Arthur RÉUNIS”, a écrit Momoa en légende des photos. “Je t’aime et tu me manques Ben WB studio tours vient d’explorer le backlot bien. éclaté sur le plateau toutes les grandes choses à venir AQUAMAN 2.”

L’acteur de “Justice League” a également partagé une vidéo du groupe de tournée que le duo a rencontré en explorant.

“Eh bien, ce n’est plus un putain de secret, n’est-ce pas”, a demandé Momoa aux fans avant de s’excuser pour son langage.

“C’est ce qui se passe, Warner Bros., quand vous sortez de votre plateau et qu’il y a nos fans”, a-t-il dit, avant d’ajouter : “Eh bien, nous avons essayé de garder le secret.”

Un représentant d’Affleck n’a pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital.

Momoa avait précédemment fait allusion à son retour dans le plateau “Aquaman 2” avec une histoire Instagram.

L’acteur a admis qu’il était “de retour sur le plateau”, mais n’a pas pu dire aux fans les détails “top secrets”.

“Tout ce que je peux dire, c’est merci à l’une de mes sociétés de production préférées de m’avoir accueilli et de prendre soin de l’environnement, car je ne peux pas en dire beaucoup plus”, a déclaré Momoa. “Mais de bonnes choses se passent.”

Affleck est apparu pour la dernière fois en tant que Batman de Bruce Wayne dans le film “Justice League” de 2017. Il a décidément transmis le rôle du dernier film indépendant “Batman”.

“J’ai essayé de réaliser une version de [Batman], [I] travaillé avec un très bon scénariste, mais n’arrivait pas à trouver une version. Impossible de le casser. J’ai pensé qu’il était temps pour quelqu’un d’autre de tenter sa chance. Et ils ont de très bonnes personnes”, avait précédemment déclaré Affleck à Jimmy Kimmel lors d’un épisode de l’émission de fin de soirée.