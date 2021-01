PITTSBURGH: Justin Champagnie a eu un gros match après avoir raté un mois en raison d’une blessure, Ithiel Horton a frappé cinq trois points et Pittsburgh s’est éloigné de Syracuse pour une victoire de 96-76 samedi.

Champagnie, blessé au genou le 20 décembre, a récolté 24 points et 16 rebonds. Xavier Johnson a ajouté 23 points, 13 pour 13 de la ligne des fausses balles, avec six rebonds et sept passes pour Pitt (7-2, 3-1 ACC). Horton a marqué 20 points et Au’Diese Toney 18.

Champagnie a récolté 18 points et 10 rebonds en seconde période alors que les Panthers ont pris le relais dans les huit dernières minutes. Johnson avait 15 points et Horton 14 après la pause.

Champagnie totalisait en moyenne 17,8 points, troisième de la Conférence de la côte atlantique, et 12,3 rebonds, deuxième du pays, mais n’a raté que deux matchs en raison de report de coronavirus.

Alan Griffin a marqué 28 points pour les Orange (7-4, 1-3), 20 après la pause, et Quincy Guerrier 18 avec 12 rebonds. Marek Dolezaj a marqué 14 et Buddy Boeheim 12.

Pitt, qui a effacé un déficit de 18 points en première mi-temps pour battre Syracuse 63-60 il y a 10 jours, traînait 37-32 à la demie. Les deux matchs de Pitt avaient été reportés avant d’affronter à nouveau Syracuse samedi.

Syracuse était à 64-60 avec 8 1/2 minutes à jouer, la différence dans le jeu également joué étant le tir à longue distance de Horton. Mais au cours des huit dernières minutes, les Panthers étaient 10 sur 15 sur le terrain et 13 sur 14 sur la ligne de faute pour battre l’Orange 32-16.

Pitt a fini par tirer 58% sur le terrain et 16 sur 18 depuis la ligne en seconde période, ainsi que sur un rebond de plus-10. Les Panthers étaient 4 sur 8 à 3 points pour terminer 8 sur 23 à distance.

Syracuse a terminé 3 sur 22 derrière l’arc et 40% au total, mais a réalisé 19 des 22 lancers francs.

Mercredi, Pittsburgh devrait affronter Duke à domicile tandis que Miami se rendra à Syracuse.

