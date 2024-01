Le retour inquiétant d’un méchant virus

La rougeole a longtemps été considérée comme vaincue dans de nombreux pays développés grâce aux programmes de vaccination. Mais la semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre une « augmentation alarmante » du virus dans sa région européenne qui compte 53 pays. Cas sauté vers 42 207 en janvier-novembre 2023, contre 942 sur l’ensemble de 2022. La Russie et le Kazakhstan ont signalé chacun plus de 10 000 cas. Parmi les pays d’Europe occidentale, le Royaume-Uni a enregistré le plus grand nombre de cas confirmés, avec 183 – et après une récente augmentation dans certaines régions d’Angleterre, des millions de parents ont été contactés pour les exhorter à rattraper les vaccinations manquées de leurs enfants. La résurgence de la rougeole constitue un signal d’alarme pour les autorités de santé publique, qui doivent se demander pourquoi les taux de vaccination ont chuté – et comment les rétablir.

L’une des conséquences du succès des vaccins est que la plupart des gens ont oublié à quel point la rougeole est méchante. Jusque dans les années 1960, le virus tue environ 2,6 millions de personnes par an dans le monde, principalement des enfants de moins de 5 ans. Dans la plupart des cas, cela provoque une forte fièvre, de la toux, une conjonctivite et une horrible éruption cutanée. Certaines personnes développent des complications graves, notamment une pneumonie, des convulsions, une méningite et la cécité. Au Royaume-Uni, environ un enfant atteint de rougeole sur cinq est hospitalisé ; environ un décès sur 5 000. C’est aussi extrêmement contagieux. Si le taux de reproduction du Covid-19 ou numéro R – le nombre attendu de personnes infectées par une personne infectée dans une population sensible – est de 1 à 2, pour la rougeole, c’est le cas. 12-18.

« L’hésitation à l’égard de la vaccination », aujourd’hui comme hier, est un facteur du rebond de la rougeole. L’affirmation d’un médecin britannique, Andrew Wakefield, en 1998, selon laquelle le vaccin préscolaire en deux parties contre la rougeole, les oreillons et la rubéole était lié à l’autisme – plus tard complètement démystifiée – a conduit à l’abandon des vaccins pendant un certain temps au Royaume-Uni et ailleurs. La couverture vaccinale ROR chez les adolescents plus âgés et au début de la vingtaine est aujourd’hui plus faible dans certaines régions qu’elle ne devrait l’être.

La pandémie de Covid a provoqué une nouvelle vague de désinformation de la part des « anti-vaccins », attisée par les réseaux sociaux et certains politiciens populistes. Cela a exacerbé l’hésitation à la vaccination, qui s’était accentuée et avait provoqué des poussées de rougeole dans divers pays, même avant la pandémie.

Selon les experts de la santé, un facteur peut-être plus important est que la gestion de la pandémie et l’administration des vaccins contre le Covid ont perturbé d’autres programmes de vaccination de routine, les familles visitant moins souvent les médecins. En Angleterre, les chiffres du NHS suggèrent que plus de 3,4 millions de jeunes de moins de 16 ans ne sont pas entièrement protégés contre le ROR. Dans certains pays, d’autres facteurs entrent en jeu. Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine a imputé les informations faisant état de pénuries régionales de vaccins en partie au départ des entreprises étrangères du marché et à l’incapacité des fabricants nationaux à intervenir assez rapidement.

Une sensibilisation et un accès accrus sont essentiels pour rétablir la couverture vaccinale. Sondage britannique en 2022 a révélé que plus de 90 pour cent des parents de jeunes enfants pensaient que les vaccins étaient efficaces et sûrs. Les experts de la santé affirment que la plupart des parents feront vacciner leurs enfants s’ils y sont invités, et qu’ils pourront le faire à des moments et dans des lieux qui conviennent aux familles qui travaillent. Les centres de vaccination mobiles et leur offre en dehors des heures d’ouverture et dans les pharmacies peuvent améliorer la vaccination.

Des campagnes d’information sont également nécessaires pour rappeler aux gens les risques liés aux maladies, pour souligner l’efficacité des vaccins et pour combattre les mythes. Ils devraient utiliser les médias sociaux et impliquer des personnalités de confiance dont les propos peuvent avoir plus de poids dans certaines communautés que les politiciens nationaux ou les responsables de la santé. Il serait logique que les écoles vérifient régulièrement si des vaccins préscolaires ont été administrés, sans toutefois y être contraints.

La science, grâce aux vaccinations, a maîtrisé de nombreuses maladies qui tuaient ou blessaient autrefois des millions de personnes. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d’oublier pourquoi des mesures ont été prises contre eux en premier lieu – et ainsi leur permettre de reprendre pied.