Le retour impressionnant de Neymar contre la Corée du Sud après une blessure à la cheville

Neymar a fait un retour charismatique dans l’équipe après s’être blessé à la cheville, ce qui l’a contraint à manquer les matches cruciaux du groupe G du Brésil lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Avant le huitième de finale contre la Corée du Sud, la participation de Neymar était incertaine mais juste un jour avant, l’entraîneur brésilien Tite a confirmé la forme physique du joueur vedette.

En conséquence, le Brésil, vedette de Neymar, a battu la Corée du Sud 4-1 pour organiser le choc des quarts de finale avec la Croatie dirigée par Luka Modric.

Neymar, le joueur le plus cher du monde, s’est remis avec succès d’une entorse à la cheville avant d’affronter les géants asiatiques et a saupoudré sa magie sur le terrain avec un but élégant. Neymar a fracassé le deuxième but contre la Corée du Sud, ce qui l’a mené au livre des records.

Neymar a donné l’avantage au Brésil en marquant sur penalty à la 13e minute du match. Il a de nombreux records à son actif, mais n’est plus qu’à un but d’égaler le record absolu de Pelé. Il est le troisième joueur brésilien à marquer dans trois éditions différentes de la Coupe du Monde de la FIFA. Le même exploit avait déjà été réalisé par Cristiano Ronaldo et Pelé.

Lors du match contre la Corée du Sud, Vinicius Junior, Neymar, Richarlison et Lucas Paqueta ont marqué quatre buts qui ont assuré au Brésil une victoire 4-1 au Qatar.

Vinicius Junior avait ouvert la banque de buts contre les Coréens. Sept minutes après, Neymar en a ajouté un autre sur penalty pour passer à 76 buts pour son pays. Peu de temps après que Richarlison ait amené le Brésil à une position dominante de 3-0, mais ce n’était pas la fin de la première mi-temps car juste avant la mi-temps, Lucas Paqueta en a ajouté un autre à la banque, laissant la Corée du Sud stupéfaite. Il est à noter que c’était la première fois que le Brésil, quintuple vainqueur, marquait quatre buts dans un match à élimination directe depuis l’édition 1998 de la Coupe du Monde de la FIFA.

En seconde période, les Coréens se sont efforcés de relâcher la pression, mais le seul but de Paik Seung-ho à la 76e minute n’a pas nui au Brésil, qui était déterminé à se qualifier pour les quarts de finale.

Le Brésil affrontera désormais la Croatie au prochain tour, ceux qui se sont qualifiés avec beaucoup de difficultés car ils n’ont réussi à vaincre le Japon que par des tirs au but.

